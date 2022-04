La artimaña del dictador Maduro para ahogar a la oposición: Imponer “protectorados” donde perdió en las elecciones

El dictador Nicolás Maduro retoma el uso de “protectorados” para ahogar a la oposición donde ganó en las elecciones (a pesar de las presiones constantes de los fraudes chavistas).

Pese a su promesa realizada en junio del año pasado, previa a la elecciones regionales, de eliminar la figura de los protectores regionales, Maduro amenazó al gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, con imponerle una autoridad paralela si no “atiende a los habitantes de la región”.

Casi 10 meses después de una oferta que llevó a una parte de la oposición a participar en los comicios regionales, el dictador puso en duda su palabra. Con apenas la primera crisis ambiental que se vive en la localidad por intensas lluvias, Maduro acusó a Rosales de no realizar su trabajo.

La eliminación de los denominados protectores regionales, fue una de las promesas hechas por el régimen chavista a la oposición para auparlos a participar en los comicios celebrados el pasado 21 de noviembre.

A tan solo cinco meses de la elección Maduro lanzó la primera advertencia al mandatario regional.

“No tengo un protector del pueblo del Zulia a quien llamar”, argumentó posteriormente Maduro. “No quiero llegar al punto de tener que elegir un protector para el Zulia o para los estados gobernados por la oposición”, añadió.

“Le hago un llamado de atención pública: gobernador Manuel Rosales, a usted lo eligieron para que atendiera al pueblo. Debe coordinar, usted cuenta con todo mi apoyo para tener los recursos pero vaya y atienda en los lugares, mójese los pantalones. Póngase las botas, gobernador Manuel Rosales y vaya a atender. Y sigan llamándolo de aquí del puesto de comando”, afirmó Maduro.

El inquilino del Palacio de Miraflores, acusó a Rosales de no prestar asistencia a los ciudadanos que se encuentran afectados por las lluvias.

“Yo he estado llamando al gobernador del Zulia pero no contesta el teléfono, lo tiene apagado. Me dicen que está de viaje al exterior, no sé exactamente qué está haciendo él. Que estaba de viaje. Lo estábamos llamando para ver si él está en la zona atendiendo las inundaciones, el gobernador Manuel Rosales. Lo que me informa el equipo de emergencia es que no aparece el gobernador Manuel Rosales, no da respuesta el gobernador Manuel Rosales”, añadió.