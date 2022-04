Opinión: Habemus TSJ No solo rojo «rojito»…

Cuando tienes «rabo e paja» «techo de vidrio»…Es mejor guardar silencio

Los hechos de esta semana, el nombramiento del nuevo Tribunal Supremo de Justicia y las lluvias que causan estragos en el medio ambiente, rodean el panorama noticioso de Venezuela.

De ellos se generan varias consecuencias, en un país donde el elemento esperanza, sigue alimentando los corazones de los justos.

Inundaciones: Emergencia nacional por lluvias

Lo que ha ocurrido en Venezuela, a consecuencia de las lluvias, contradice la postura oficial. En 23 años dizque “revolucionarios”, no hay una planificación ni continuidad en programas ante tales emergencias.

La improvisación, sigue siendo la norma. La teoría de Eudomar Santos “como vaya viniendo, vamos viendo”, priva en el 99% de los organismos públicos.

Esta propuesta no es tan descabellada y tiene una justificación económica. Los recursos financieros que se usan, están libres de contraloría, de auditoría, pueden ser usados sin ningún tipo de control y lo mejor, son asignados de manera directa: Sin licitación.

Desde Febrero, vean el reportaje de la periodista Lucia Urdaneta de Globovisión en el Zulia realizado en la zona, cuando ya se sabía lo que venía.

Así han hecho mucho dinero muchos, sobre todo las empresas de dragado.

A estas alturas del problema como dice el político de nueva escuela Néstor Rincón, la desinformación de lo invertido, de lo hecho y lo dejado de hacer es “total”.

Lo cierto es que detrás de cada hecho, hay un negocio y este no será la excepción, mucho más con una Fuerza Armada como la existente, que abandonaron el papel de policía constitucional, de restablecer el orden jurídico, por el de una fuerza mercenaria al servicio de la causa metálica.

Maduro creó un fondo para estos siniestros y lo obligatorio sería preguntar ¿Por qué no existía?

TSJ: 60% Rojo rojito y el resto Mudista

Quienes deben ser garantes de la ley y el orden, son los primeros en alterarlo. El TSJ dejó desde hace tiempo de cumplir su papel como alternativa, para hacerse parte del problema.

Violan la constitución, prorrogando la flagrante violación de la carta fundamental. 60% de los magistrados repiten ilegalmente.

No obstante, a mi juicio, uno como conocedor de la política puede entender las realidades. Por ello, comprendo la postura de UNT. Lo que no entiendo y me parece ofensivo es la posición de algunos voceros, criticando la realidad de la cual ellos forman parte como Primero Justicia.

Tras bastidores se sabe que este partido, a través de un vocero calificado como Henrique Capriles, participó y se le aceptó la postulación de un miembro, y nada más y nada menos que como principal.

¿Por qué entonces los reclamos de Juan Pablo Guanipa?

«Calladito» se ve mejor.

¿A menos que esté planteada la sanción o salida de ese partido de Capriles, o la de Guanipa, eso tendría lógica?

Es una falta de respeto con la inteligencia, con la credibilidad de la gente.

Peor aún: Miembros del CNE, ahora del TSJ. De manera formal pueden cumplir los requisitos. La capacidad, la dedicación, el esfuerzo tiene que ver no exclusivamente con la capacidad.

No es lo mismo ser rector del CNE que magistrado del TSJ. En un país serio, con instituciones serias, con una oposición seria y una opinión pública sería, eso no ocurriría sin ninguna consecuencia.

Además de los chavistas se integran: Un magistrado principal para Ad, un principal para Fuerza Vecinal. Un principal para Henrique Capriles. Un principal para Timoteo Zambrano. Un suplente para UNT. Un suplente para el COPEI de Eduardo Fernández.

Curioso: Suplentes o excluidos con mejores credenciales que los escogidos, no por mérito sino “dedocraticamente”.

Caiga Quien Caiga

Caracas arde en el chavismo y en la oposición. La dirigencia del PSUV no termina de “asimilar” a la “almirante”, que no sabe ni siquiera porque en la capital privan los nombres de las esquinas y no de las avenidas. No comprende los códigos políticos ni de la población civil.

Hay una serie de dirigentes del PSUV, pasados a “retiro”, prematuramente que aún pueden reaccionar.

Mientras la oposición sigue en “round-robin” es decir, todos contra todos. Ecarri juega muy bien. El asunto es que él sigue siendo «inocuo». No despierta pasiones. Tiene formación es cierto. Lo que no le vemos es «carisma», ni dominio de los escenarios. Necesita orientación en la habilidad política, si ese es su juego. Si es otro, entonces es una estrella en el firmamento.

Delsa se dedica mejor a las pasarelas. Tomás Guanipa ahora me dice que quiere regresar al Zulia en un escenario de candidato a la gobernación. Mejor se lanza en las mercedes, donde es común verlo.

Freddy Guevara disfruta del dinero que le dieron para manejar los medios de comunicación. Ahora si como que dejaron fuera al «Zar de los medios opositores».