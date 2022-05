Opinión: Los presidenciables por ahora…

El Presidente de Estados Unidos anunció que no invitará a los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua a la Cumbre de las Américas. Estoy de acuerdo. La elección de esos mandatarios no solo no es legal, es violatoria de derechos humanos. Eso lo entiendo. La realidad imperante inconstitucional es un hecho a la vista, evidente. Contra eso no se puede legislar. Un mandatario extranjero no puede estar por encima del sentimiento de un pueblo, que ha decidido no actuar. La pregunta sería ¿Por qué? Porque el pueblo tolera, soporta, porque no se rebela, porque las Fuerzas Armadas, en su mayoría democráticas, no actúan.

Son muchas preguntas. Y la cosa no mejora: ¿Por qué legitimar un gobierno interino que no existe, salvo para manejar y administrar recursos que han beneficiado a un universo muy estrecho?

Guaidó no es legitimado como presidente, ni siquiera por la junta de condominio de su edificio o los vecinos del barrio donde nació en La Guaira.

Eso nos hace daño a los venezolanos. Vivamos o no allá.

Para resolver nuestra crisis fundamentalmente política, tenemos que empezar por aceptar las realidades Por cierto como lo ha hecho la mayoría de la MUD, o del G4, con sus gobernaciones, alcaldías y legisladores. Maduro, es una realidad. No aceptarlo es como tener cáncer terminal y creer en curas milagrosas de yerbateros. Los milagros existen, pudiéramos pensar.

Hoy ese interinato es tan enemigo para los venezolanos como el régimen de Maduro. Un poco menos dañino, porque ha tenido menos tiempo. Proporcionalmente si dividimos los recursos manejados, los objetivos logrados y el tiempo, el daño es colosal. Grosero.

Simplemente le pregunto a cada venezolano ¿Después de más de tres años de “interinato” usted cree que estamos más cerca de la libertad? ¿Ha mejorado su calidad de vida? ¿Confía usted en el manejo de los cuantiosos recursos?

CAIGA QUIEN CAIGA

La decisión del gobierno de los Estados Unidos sobre la inmigración venezolana, para nada es obra de gestión alguna por parte del gobierno de “internet”. No se puede tapar el sol con un dedo. ¿Cuántos de ese imaginario gobierno han ido a la selva del Darién en Panamá? ¿Hay presencia del representante de Guaidó en EEUU en la frontera con México? ¿Cuántas veces han visitado a los detenidos por inmigración?

Qué triste escuchar a Roberto “Dios te bendiga” Marrero en una reunión, afirmar con jactancia que la gente votara por el candidato del G4-MUD, sea cual sea el que ellos decidan. Su desconexión con la realidad llega a niveles superlativos.

NUEVO FISCAL NUEVO CONTRALOR NUEVO VICEPRESIDENTE

La casa del truco (PSUV) arde. Se dice que el Fiscal Tarek sale y suenan tres nombres: Pedro Carreño, la Doctora Morantes y Jimai Montiel. Para vicepresidente suena Elvis Amoroso que dejaría la Contraloría. ¿Para dónde pasaría Delcy? Sin destino. Todo es un rumor producto del enfrentamiento interno.

FISCAL TAREK WILLIAM SAAB CUMPLE CON SU DEBER

No lo felicito por lo que es su obligación. Son muchos los casos que hemos recibido luego de nuestras denuncias públicas en vídeos en el tema del acoso. Reconozco que usted escuchó y eso es justo reconocerlo. En el caso de mi primo asesinado, gracias por la información, lo extraño es que sus padres murieron hace ya varios años y nunca nadie recibió respuesta. Nos sorprendimos al enterarnos. Lo conmino a seguir atacando la impunidad.

HECHOS Y NO PALABRAS He discutido mucho con él. Lo he criticado y hasta adversado y al hablar me doy cuenta que estoy ante un fenómeno de la política venezolana. Es muy difícil enfrentarlo. Su habilidad rebasa mi capacidad. Esa capacidad es un reto de igualar. Rosales es un zoon politikon como decía Aristóteles. Sus argumentos convalidan sus errores. No es un nuevo liderazgo. Sus adversarios se meterán en un ring con un personaje “mañoso”, conocedor de la naturaleza humana del venezolano. Hoy el UNT a su imagen y semejanza, dentro de la crisis que viven todos los partidos, es el mejor estructurado y posicionado, aunque muchos no lo crean. Vente-Venezuela pudiera ser una alternativa pero sus operadores son muy deficientes y navegan en un mar de imaginaciones que lejos de fortalecer a esa gran mujer María Corina, la hacen permanecer en una nube muy lejana. Si no aterriza, no ganará este reino. El de los cielos quizás. Yo desde aquí, probablemente no podré seguir haciendo medios, no por censura sino porque hay que pagar la renta, y no soy tarifado, empero, creo que nuestra nación para salir de Maduro necesita hacer una transición, un hombre que obvie detalles para ganar. Salir de Maduro es una imperiosa necesidad para que el país avance a otros estadios.

ESPEREN QUE ES PÉREZ: Cesar recorre el país. Visita Estados Unidos. Tiene el conocimiento, los argumentos y la moral suficiente para representar un país distinto como el que algunas vez soñamos. Tiene que revisar su discurso. No tiene conectores. La función conativa del lenguaje es un arte que se debe aprender.

ro Gocho quiere ser PresidenteEN EL CHAVISMO la cosa está muy clara. Repiten con Maduro. Los demás que esperen sentados.Diosdado y Lacava. Arias sigue coqueteando con una parte de la oposición. En la MUD hay quienes apuestan por la inclusión. Maduro podría ser detenido, si el diálogo apunta a un gobierno de transición, donde volvamos a la vieja tradición, de no reelección inmediata. De darse ese escenario, incluya a un candidato del ala de los hermanos Rodríguez.

AD Carlos Prósperi, aspira en el ala adeca de Henry Ramos. Me informan que mejora en el “aplausometro” al principio y al finalizar el discurso, nadie lo hace. En eso es un veterano de la 2da Guerra Mundial, Henry Ramos con todo y su edad. No tiene voz pero sabe cantar y eso siempre gusta. Prósperi debe poner más “fuego”, emoción a su mensaje. Muestra una ausencia de contenidos propositivos y análiticos, simplemente repite como loro “adeco es adeco hasta que se muere”, “somos adecos y vamos a primarias”. El carisma nace, también se construye. Recuerde Prósperi que el acto del voto es fundamentalmente una emoción, no un razonamiento.

PRIMERO JUSTICIA Se debate internamente entre la propuesta de repetir con Capriles o caer en las fauces de Juan Pablo Guanipa. Capriles tiene discurso y carisma. En su contra pudiéramos decir que es una figura cansona. Peor Juan Pablo, su presencia es inocua e inofensiva. Ha intentado varias veces agredir a Maduro para que este lo encarcele, lo detenga y así darse protagonismo. Una vez inventó esa historia; sus recorridos abiertos rompieron esa tesis. Si algo tiene claro este régimen es no meterse con lo que no les hace daño. Por eso, Guaidó, otro creador de falsos atentados, Guanipa etc.,, andan libremente. ¿Para que detener lo que no te hace daño? El Padre Ocando decía “los locos pelean solos” Guanipa paga el error de no haberse juramentado cuando debía. Revivió un muerto que él mismo había enterrado.

LEOCENIS, ECARRI, FALCÓN, Delsa, Laydi Gómez, Duque,entre otros, “por ahora” como diría el difunto charlatán, sin nada que buscar. Eso sí recuerde que en la guerra (y la política lo es) hacen falta hasta gente para morir. No se gana una guerra sin haber víctimas.

Lorenzo Mendoza sigue jugando el cuento de “Ahí viene el lobo”. Irene pudiera ser una figura presidencial, eso sí como Primera Dama. Sus mejores tiempos, diría un hípico, ya pasaron.

Vladimir Villegas sale de la pantalla de Globovisión. Muchos rumores. Después les cuento. A Vladimir se le ve muy cerca de un sector muy corrompido del PSUV y hasta hace trabajos comunicacionales con ellos.