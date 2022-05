La dictadura de Daniel Ortega cerró seis ONG de Europa, Estados Unidos y Costa Rica

La dictadura de Daniel Ortega avanza con su persecución con todo aquel que piense distinto.

El régimen de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló los registros y números perpetuos de seis organizaciones sin fines de lucro originarias de Europa, Estados Unidos y Costa Rica, tras acusarlas de obstaculizar los controles internos y de no haberse registrados como “agentes extranjeros”.

Las ONG europeas a las que el Ministerio de Gobernación ilegalizó son Médico Internacional E.V. (Alemania), Fundación para la Cooperación Internacional Funciona (España) y Fundación Terre Des Hommes Italia-Onlus (Italia), según la resolución publicada en el Diario Oficial La Gaceta.

Las estadounidenses son Planting Hope, INC (Sembrando Esperanza, INC) y Proyecto Gettysburg-León, INC.

En tanto, la costarricense es la Asociación Vivamos Mejor.

Según el régimen nicaragüense, esas seis ONG incumplieron con sus obligaciones conforme las leyes que los regula al no registrarse como agentes extranjeros, siendo sujetos obligados. Además, con su “actuar” esos organismos han “obstaculizado el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organizaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación”, de acuerdo a la información oficial.

Según las autoridades nicaragüenses, las ONG afectadas no reportaron sus estados financieros ni detallaron las donaciones (origen y beneficiario final). Tampoco reportaron las juntas directivas del país de origen, ni la identidad y origen de todos sus miembros donantes.

Las ONG canceladas se dedicaban a cooperar en zonas pobres y remotas en los ámbitos de la pobreza, salud y trabajo psicosocial con personas traumatizadas, ayuda directa e inmediata a la infancia en dificultad, la educación, desarrollo comunitario, la nutrición, la seguridad alimentaria, y la gestión ambiental.

En octubre pasado, el Secretariado de ONG Internacionales de Nicaragua mostró su preocupación por la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y declaró estar “cumpliendo todas” sus “obligaciones legales y fiscales, contenidas en los marcos regulatorios existentes, reportando” sus “fondos, donaciones, actividades y obligaciones”.

Según datos del Secretariado de ONG Internacionales de Nicaragua, hasta octubre de 2020 en Nicaragua funcionaban 32 organizaciones de cooperación internacional, que cada año gestionaban 25,5 millones de dólares para beneficiar a 550.000 personas a través de organismos extranjeros que operan en el país centroamericano.

El Ejecutivo había cancelado los registros y números perpetuos de seis ONG europeas y cuatro ONG estadounidenses, con lo que se eleva a 16 los organismos extranjeros ilegalizados en Nicaragua, incluido uno de Costa Rica.