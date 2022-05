¿Cómo puede ayudarme un abogado especializado en accidentes de auto?

Si usted resultó lesionado en un accidente automovilístico, es posible que haya escuchado diferentes opiniones acerca de si es conveniente o no trabajar con un abogado especializado en accidentes automovilísticos. Seguramente usted se preguntará exactamente cómo puede ayudarlo un abogado. Los abogados de accidentes en 1-800-Injured le recomiendan que se familiarice con las ventajas que un abogado puede traer a su caso para así poder tomar una buena decisión.

¿Cómo me puede ayudar un abogado de accidentes automovilísticos?

Aunque mucho depende de los detalles y la complejidad de su caso de accidente automovilístico, en general, un abogado puede:

Obtener, organizar y analizar pruebas

Contar con una red de investigadores y expertos que pueden ayudar a fortalecer su caso

Comunicarse con la aseguradora del otro conductor

Obtener las pruebas necesarias con respecto a la culpabilidad del accidente

Organizar sus registros médicos y facturas

Trabajar con sus médicos para asegurarse de que le proporcionen la información médica que necesita para que pueda probar los daños en su reclamo

Organizar y presentar las pruebas para probar la responsabilidad y los daños

Negociar con las aseguradoras de salud, discapacidad o compensación laboral sobre su reclamación para reducir potencialmente el monto de esos cargos

Negociar un acuerdo satisfactorio con el ajustador de seguros o con el abogado defensor.

Gracias a sus habilidades de negociación, usted podrá obtener el mejor resultado para su reclamo por accidente automovilístico.

¿Cómo puede un abogado de accidentes obtener las pruebas necesarias?

Precisamente es para obtener las pruebas necesarias cuando un buen abogado puede resultar esencial para su caso, especialmente cuando ha sufrido lesiones importantes.

Para construir un caso legal sólido, es fundamental obtener toda la documentación relacionada con sus lesiones, pero no siempre es fácil obtener esos registros y facturas de los proveedores de atención médica. Si bien los registros son técnicamente suyos y usted tiene derecho a tenerlos, enviar registros médicos a pacientes y abogados no es la primera prioridad de un proveedor de atención médica.

Además, es posible que los consultorios médicos pequeños no cuenten con el personal o el tiempo necesarios para responder a las solicitudes de registros médicos de manera oportuna. Los hospitales grandes pueden tener procedimientos específicos que se deben seguir para responder a las solicitudes de registros médicos. Sin embargo, si no se siguen sus procedimientos (que a menudo no es fácil entender cómo hacerlo), simplemente no responderán a su solicitud.

En otras ocasiones, aun cuando el proveedor de atención médica responde a la solicitud, los registros pueden estar incompletos. Un asistente legal de cualquier abogado le dirá que a menudo es necesario solicitar los mismos registros más de una vez y que tienen que hacer un seguimiento interminable con la oficina del proveedor para conseguir los documentos que hacen falta.

En muchos casos, los médicos no mencionan la causa y alcance de la lesión o discapacidad en sus registros médicos. Si esto sucede en su caso, su abogado le escribirá al médico y le pedirá una carta en la cual el médico dé su opinión de que el accidente causó su lesión o incapacidad y que, como consecuencia del accidente, usted se estará discapacitado por un periodo específico de tiempo.

Negociar con las aseguradoras

Si usted ha recibido beneficios de una aseguradora de salud, discapacidad o compensación laboral, esa aseguradora tendrá un derecho de retención sobre su reclamo. Esto significa que ellos recibirán el pago antes que usted, de cualquier acuerdo o sentencia que usted reciba. Un buen abogado trabajará con las aseguradoras para tratar de que reduzcan la cantidad que esperan que se les pague. Este es un trabajo importante. Cada dólar menos que toma el titular del gravamen es un dólar más que va al bolsillo de usted.

Negociar con la otra parte

La negociación es una habilidad muy específica e incluso hay quienes podrían considerarla un arte. Un abogado siempre será mucho mejor para resolver un caso de accidente automovilístico de lo que sería una persona que no se dedica a ello. Un buen abogado sabe cuánto vale el caso y sabe cómo trabajarlo y conducir las negociaciones para llegar al mejor resultado para el cliente.

¿Por qué no puedo manejar mi reclamo de accidente automovilístico yo mismo?

Si no resultó tan gravemente herido, si se siente cómodo reuniendo las pruebas y los documentos necesarios y está listo y dispuesto a participar en el proceso de negociación del acuerdo, sin duda puede encargarse de su reclamo por accidente automovilístico usted mismo. Pero realmente no hay sustituto para la ayuda que le puede brindar un profesional legal calificado.