Un nuevo informe contra el dictador Maduro y su cadena de mando acorrala al chavismo en la CPI

Las organizaciones no gubernamentales, Comité Internacional contra la Impunidad de Venezuela [CICIVEN] y Fundacion El Amparo, representadas por su Presidente, el abogado y diplomático Dr. William Cárdenas y su apoderado, ex Diputado y Embajador, Walter Márquez respectivamente, han suscrito y entregado a la Oficina de Información y Evidencias del Despacho Fiscal de la Corte Penal Internacional [CPI] en La Haya, Escrito de Información y Reforzamiento de incidencias sobre cronología de eventos de persecución política contra el Presidente Encargado de Venezuela, Juan Gerardo Guaidó Márquez, su entorno familiar, funcionarios del despacho presidencial del gobierno encargado, diplomáticos de su servicio exterior, diputados de la AN y otras víctimas de persecución, acoso y hostigamiento, cómo magistrados del TSJ en el exilio y asesores de la presidencia encargada.

La cronología de eventos data de 2015 a 2022. Describe actos de agresión y persecución política en conexión con crímenes de lesa humanidad tipificados en el artículo 7 del Estatuto de Roma [ER], esto es, encarcelamiento, torturas, violencia, intimidación, tratos crueles y degradantes, desapariciones forzosas y apartheid político.

El Embajador de Venezuela en Canadá, Dr. Orlando Viera-Blanco, dio acompañamiento a Ciciven y Fundación el Amparo ante la CPI, como gesto de gratitud, respaldo y reconocimiento a esta importante acción de la sociedad civil organizada, “que pretende poner fin a la impunidad sobre crímenes de lesa humanidad que no son investigados, enjuiciados, ni castigados en Venezuela” afirmó[…] “Hemos venido como activistas de DDHH, veedores de la Justicia Penal Internacional y en nombre de compatriotas y compañeros de lucha inocentes-aún detenidos, perseguidos y acosados-que desean que prevalezca la justicia, que haya justicia en La Haya”.

El Dr. William Cárdenas expresó “que se trata de un precedente histórico, necesario y relevante, por tratarse de hechos de agresión contra el Pdte Guaidó y su entorno familiar e institucional, que no habían sido informados oficialmente a la CPI. Las incidencias incluyen asaltos y agresiones recientes en Maracaibo y Cojedes contra el Presidente Juan Guaidó Márquez por ordas oficialistas amparadas en la ignorancia deliberada del régimen y cadena de mando”, señaló el abogado presidente de CICIVEN e informante.

Es pertinente recordar que Maduro amenazó a Guaidó en enero de este año [2022] con la mofa “Guaidó títere ladrón te espera Tocorón [un centro penitenciario en Venezuela], así como Jorge Rodriguez militante del PSUV dijo “está bueno, se acabó, tienen que responder ante la justicia”, y el propio Tarek W. Saad -quien funge de Fiscal del régimen -declaró a un diario español, “que existían motivos para llevar al presidente de la AN a la cárcel”.

Los informantes asistidos por la abogada Anacelita Hernández de Márquez y Andrés Guerrero, abogado español, Presidente de la Asociación Juristas de Iberoamérica [ASJURIB], solicitarion el avocamiento del Honorable Fiscal [CPI] en aras de complementar la investigación de la situación venezuela 1. Los informantes indicaron “que se reservan el derecho de llevar estas incidencias a otras instancias internacionales de protección y tutela de DDHH, determinación de hechos y justicia, en defensa de los derechos humanos, civiles y políticos de las víctimas.

“Con esta acción-Amicus curiae- esperamos complementar y actualizar las pruebas, relatorías, testimonios y evidencias que ya reposan en el expediente de la CPI/ Situación Venezuela 1. Muchos compatriotas han sufrido torturas, agresiones, tratos crueles y degradantes por pensar diferente y es hora que los culpables de estos horrendos crímenes sean enjuiciados y castigados. En la justicia reposa la esperanza, que es vida, que es luz, que es libertad y vamos por ello….” concluyó el diplomático y activista de DDHH desde la sede de La CPI en Haya, Embajador de Venezuela en Canadá, Orlando Viera-Blanco.