La dictadura de Maduro presume de derribar cuatro aviones provenientes de Colombia

La dictadura de Nicolás Maduro presume de haber derribado cuatro aviones provenientes de Colombia, justamente en la recta final del mandato de Iván Duque.

A través de sus redes sociales, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, aseguró que la fuerza bajo su comando destruyó otro “avión invasor” que rondaba territorio venezolano.

Al parecer, se trata de una aeronave que tenía relación con delitos de narcotráfico. Esta es la cuarta cuyo derribo se reporta en los últimos cuatro días por parte del régimen del vecino país, de acuerdo con lo que destacó el uniformado en un comunicado público realizado el pasado domingo 24 de julio.

Según mencionó, estos cuatro aviones descubiertos rondando territorio venezolano han sido interceptados en el estado Apure, aquel que se encuentra en la frontera de ese país con Colombia. Es en esa zona en la que las autoridades del país presidido por Nicolás Maduro hacen operativos en contra de los ‘tancol’, acrónimo inventado por parte de ellos para referirse a aeronaves pertenecientes a supuestos “terroristas armados narcotraficantes colombianos”. El pasado 2 de junio, por ejemplo, destacó que en los primeros cinco meses del año en curso se habían destruido 257 aeronaves usadas, supuestamente, para el narcotráfico y el terrorismo. Todos esos capturados mientras sobrevolaban la zona limítrofe con Colombia.

Ese mismo día, el 24 de julio, Hernández Lárez aseguró que hombres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana “afanada por el cumplimiento de su misión de hacer respetar la soberanía de su pueblo”, había destruido “una a una las pistas clandestinas construidas por los TANCOL en el territorio nacional (…) Nuestra FANB en despliegue permanente y sostenido en operaciones de inserción y barrido, dando resultados en la destrucción de instalaciones y actividades TANCOL en nuestro eje transfronterizo. Operación Escudo Bolivariano 2022”.

Fue en el mes de abril cuando, en medio de la transmisión televisiva del programa ‘Con el mazo dando’, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, arremetió en contra del gobierno del presidente Iván Duque. Sus declaraciones se dieron luego de que el comandante de la Fuerza Aérea de Colombia (FAC), Ramsés Rueda comentara que las autoridades venezolanas eran indiferentes a la lucha en contra del narcotráfico.

“¡Qué inmoral es este! Mire, mire, mire. ¡Cuántos aviones con cocaína no hemos derribado!, ¿Cuántas pistas se han destruido?, ¿Cómo les ha dolido el ataque en el estado Apure contra las tancol? Terroristas armados narcotraficantes colombianos, eso es lo que significa tancol (…) ¿Cómo se les ha caído el negocio en esa zona?, porque eran los socios de estos. Como por ahí no puede, la paraquita anda loca inventando, diciendo que no fue el Ejército, que fue otra gente. Está bien, sigue echándote cuentos tú solo porque como ya no hay quién les pague”, comentó Cabello en aquellos días.