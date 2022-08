El dislate de Lula en el inicio de la campaña electoral: “Bolsonaro está poseído por el demonio”

Lula da Silva inició la campaña electoral para regresar a la presidencia de Brasil con una dosis de populismo en estado puro.

El expresidente, condenado por corrupción, empezó su proceso para conquistar votos con un gran dislate: “Bolsonaro está poseído por el diablo”.

El actual presidente, que ha dado su primer mitin en el lugar donde fue apuñalado en la campaña de hace cuatro años, ha agitado el fantasma del comunismo contra su rival. No resulta algo exagerado en absoluto si recordamos quién es el principal apoyo de Lula en España: Juan Carlos Monedero.

El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores (PT) ha lamentado que Bolsonaro no tenga «ni una sóla lágrima» por las 680.000 personas que han muerto en Brasil víctimas de la COVID-19, horas después de que el actual mandatario defendiese también en su primer acto su gestión frente a la pandemia.

«Eres un negacionista. No crees en la ciencia. No crees en la medicina», ha criticado Lula da Silva, durante una visita a una fábrica automovilística de São Bernardo do Campo, en Sao Paulo, en un aparente guiño a los orígenes sindicalistas de quien fuese presidente entre 2003 y 2010.

Lula ha afirmado que fue en este tipo de factorías donde ganó «conciencia política» y ha defndido ante los trabajadores que, por ellos, fue «un buen presidente de la República», según el portal de noticias G1.

Quiere volver al Palacio de Planalto para que Brasil «sea nuevamente respetado en el mundo», para lo cual recuperará algunos de los mensajes que ya llevaron al PT a encadenar más de una década en el poder. Así, ha prometido modificar el impuesto de la renta y trabajar en favor de quienes menos tienen.

De hecho, Lula se ha emocionado en un momento de su discurso al hablar de la pobreza, apuntando que esta miseria no se debe a la falta de dinero en Brasil sino a «la falta de vergüenza» de la clase dirigente, que «no sabe lo que es para un ciudadano implorar un plato de comida a su vecino».

Lula da Silva figura como favorito en todos los sondeos. Según la última encuesta de la consultora Ipec, vencería en la primera vuelta con el 44 por ciento de los votos, frente al 32 por ciento que lograría Bolsonaro.