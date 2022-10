Opinión: Onda tropical se politiza en Venezuela

La semana pasada tristemente lo dijimos. Luego de la tragedia de Tejerías, vendrían otras. No es la naturaleza. Ella no castiga a nadie, ni tiene sentimientos. La naturaleza es así y el hombre no termina de entender que no podemos exigirle que se comporte. La cosa es al revés, somos nosotros los que tenemos que entenderla y adaptarnos, prepararnos a sus designios.

Ella siempre reclama lo que le pertenece.

Nosotros nos creemos dueños e invadimos sus territorios sin respetar las reglas.

se construye donde no se debe ni como se requiere.

No puede pasar nada distinto si las autoridades no actúan y peor, si la gente, la opinión pública calla y no reclama los errores al no planificar.

En Aragua no es la primera vez que esto ocurre. Ni será la última para desdicha de la población. La tragedia de 1987 no enseñó o mejor dicho, no se aprendió.

Igual lo sucedido en 1993 y en 2022 en Tejerías tampoco pedagógicamente fue internalizado.

Maduro y su ministro se burlan de los afectados y de la opinión pública, cuando señalan la colonización española como responsable. Tejerías fue fundada en 1904. Hacía tiempo que los hijos se le habían rebelado a la Madre Patria.

Por qué el silencio

La plataforma unitaria debe hacer un receso del tema de las primarias y declararse en emergencia ante las consecuencia de las fuertes y peculiares lluvias. El interés de los partidos no puede estar por encima del país.

De hacerlo la plataforma unitaria, se puede reconectar una dirigencia política que todos los estudios de opinión, los ubican en un 10% sumados todos.

Encuesta datanalisis

Como es natural, los candidatos y sus seguidores niegan cualquier estudio numérico que no los favorezca, Yo prefiero asumir la parte de valor de cada opinión mostrada a través de estadísticas.

Esta encuesta fue pagada por la ONU, nada más y nada menos.

¿Por qué el ente mundial pagaría una encuesta de una empresa mala, sin credibilidad?

Ninguna encuesta muestra la verdad total de quien hace el estudio. Pues el resultado original lo tiene quien lo pagó. No obstante, algo de realidad puede interpretarse. Quién las hace tampoco permitiría que se desnaturalice su contenido.

OMNIBUS está hecha por personas serias, los suscriptores la pagan. Sus resultados pueden ser “falsos” eso es cierto. Hay que demostrarlo.

Los estudios de opinión muestran que Carlos Prosperi, no encarna ese viejo espíritu adeco. El es el único que de verdad está en campaña en este país. No menos de 6000 activistas pagos haciendo campaña (los que cobran del AirTM), está recorriendo el país hace meses y aún no logra que espontáneamente lo mencionen.

De Bernabé ya sabemos que no va. No puede. No lo quiere nadie. Ni su familia..

La madurez obliga. La realidad es la que es, Datanálisis no vive de los políticos, vive de las empresas que requieren de ella como plataforma de inteligencia de mercado y de base de insumos de análisis situacional y de entorno. Las más grandes empresas privadas del país son consumidores habituales del Ómnibus de Datanalisis, los eventos de Datanálisis siempre están llenos y eso que las entradas no son baratas.

Bernabé Gutiérrez pasó de 0,3% en Julio a 0,1% en Septiembre.

Carlos Prósperi pasó de 0,3% a 0,1% también…

Algo está pasando que los abanderados oficiales de las facciones de AD, se desinflan, merman como el queso en calor.

Igual sucede con el Alcalde Duque, pasó de 0,4% a 0,1%. María Corina baja estrepitosamente también.

Para el análisis

LACAVA no sale de Carabobo, lo que empieza a apuntar a la centralidad de la viralidad para lograr apoyo y conección con el elector; 2) los candidatos en campaña abierta, los que dicen que son candidatos, todos bajan, lo que es indicio que la gente no quiere ver candidatos en campaña ahora; 3) cae Lorenzo Mendoza, indicio que el país ya asume que no es una opción.

La tecnología de la información nos indica que 4 de cada 5 tienen teléfonos inteligentes. O sea, quien logre entrar en forma constante al teléfono de la gente liderará las preferencias o sonará en su mente.

Por otro lado, parece que de poco sirven las demostraciones masivas…(igual sucede en otros países).

Un dato ejemplificador sobre la inutilidad de los tumultos, lo vimos en Chile. En la reciente campaña del plebiscito constitucional en Chile, las grandes concentraciones las hizo la campaña del apruebo», y «el repruebo» obtuvo el 60%

Hacer grandes concentraciones hoy, no tiene el efecto que hace 10 años… A la clase política tradicional le toca la difícil tarea de desaprender mucho de lo que han hecho siempre, porque lo que ayer funcionaba, ya no parece encajar, no da resultados transparentes.

A los adecos les toca aprender que las maquinarias ya no definen elecciones, sino que en términos generales el elector decide por sí mismo, en base a los nuevos esquemas de proximidad que generan los sistemas de información de hoy.

Las personas se muestran más cercanas a alguien con quién habla por Whatsapp todos los días, que con alguien que vive en su casa.

¿Cuál era el éxito de las maquinarias? Su capacidad de ser la fuente principal de información política en una comunidad, en tanto y cuanto la maquinaria son grupos organizados de activistas.

Lo mismo le toca al PSUV.. Tener una nómina de gente y datos no garantiza que la gente te dé el voto.

Hoy este monopolio está roto en todas las comunidades, la gente tiene la política en el teléfono.

Repito, en el 92% de los hogares hay al menos un teléfono inteligente… El Ágora político es el teléfono, no las plazas, como lo fue en la Grecia antigua.

Cargue niños, bese viejitas, beba café en Totuma pero si no tiene usted un mensaje viral y conectivo está “lost in the space” Aunque tenga 10 mil activistas pagos y haga todas las concentraciones y caminatas masivas que el dinero le permita hacer.

Rosales sigue de segundo

El hombre con mayor olfato político y el que mejor sabe apuntar hacía lo que necesita es Manuel Rosales.

Más allá de sus defectos, comprende que las ideologías y los grandes discursos ya no conquistan sino los votos.

Su ejercicio de gobierno ha mantenido hilo directo con las nuevas generaciones como el Plan de Becas.

¿Lo hace para manipular e instrumentalizar?

Señores Rosales es político y sabe que le queda poco. No puede desperdiciar municiones. Consciente de sus debilidades se rodea o intenta acercarse a los mejores.

El problema es que en UNT después de Rosales no hay más nada. Tampoco hay una declaración manifiesta de Rosales hacía la candidatura.

En muchas encuestas, en la mayoría aparece de segundo. Intenta llevar la centrífuga política al occidente. El centro del país murió en cuanto a liderazgo, salvo pocas excepciones.

