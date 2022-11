Escándalo en Chile: Pillan a un senador de ‘paseíto’ con una modelo trans

Polémica en Chile por unas imágenes de un político en redes.

Un senador chileno ha acusado discriminación por la viralización de un vídeo en donde aparece supuestamente con una modelo transexual.

Se trata del parlamentario Felipe Kast, quien ha provocado reacciones en las redes sociales por la viralización de un vídeo en donde aparece abordo de un vehículo con una mujer que sería la modelo trans Joa Cabañas.

Tras la difusión del vídeo, el senador ha publicado una declaración explicando que “debo reconocer que inicialmente no pensaba referirme al video que se ha viralizado, básicamente porque no veo nada que amerite hacerlo. Sin embargo, dado el nivel de comentarios que se han publicado al respecto, me parece relevante hacer reflexión sobre este episodio”.

Detalló que se encuentra separado y criticó a quienes lo han atacado. “Son personas que han emitido comentarios llenos de prejuicios y acusaciones hacia la mujer que me acompaña en el auto, cuestionando incluso su sexualidad. Esto me parece extremadamente violento en los tiempos que corren y no deja de sorprender que los mismos que festinan y hacen acusaciones en esta dirección, son aquellos que en sus perfiles en las redes sociales se autodefinen como defensores de las mujeres y de la diversidad sexual”.

Felipe Kast declaró que este episodio se ha compuesto de “prejuicios y discriminación”, y apuntó en contra de quienes han tratado de sacar alguna ventaja política de esto.

“Es especialmente doloroso ver que algunos buscando sacar un pequeño provecho político no respetan códigos y no les importa el daño que puedan generar, he decidido hacer esta declaración para poner atención un lamentable episodio de prejuicios y discriminación”.