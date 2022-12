La CPI abre sus puertas a las víctimas de la represión en Venezuela

El pasado lunes 5 de diciembre la Sección para la Participación de las víctimas y Reparaciones de la CPI publicó el formulario, en idioma español, que pueden rellenar las víctimas de la represión del chavismo/madurismo en Venezuela, independientemente del lugar donde se encuentren, para emitir su opinión sobre la pertinencia de la continuidad de la investigación iniciada por el Sr. Karim Khan, Fiscal de dicha Corte.

Es evidente que tal y como lo han reiterado los Altos Comisionados de Naciones Unidas en sus informes, la Misión de determinación de los Hechos de la ONU, el propio Karim Khan, y numerosas organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, el Estado Venezolano y su gobierno, no están en disposición de llevar adelante estas investigaciones pues no existe en Venezuela un sistema judicial confiable, imparcial e independiente, ni está en capacidad de hacerlo, pues la legislación venezolana no se ha adaptado a los preceptos penales recogidos en el Estatuto de Roma ni a los crímenes en él tipificados.

En tal razón, la Sala de Cuestiones Preliminares I que decidirá la solicitud del gobierno venezolano para tratar de lograr la inhibición del Fiscal, ha decidido consultar la opinión de las víctimas de los hechos criminales, antes de tomar una decisión al respecto.

Este es un hecho histórico, pues es la primera vez que la jurisdicción universal de la CPI se extiende a territorio del Continente americano, pero también es la primera vez que las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país tendrán acceso para ser escuchadas en una jurisdicción imparcial e independiente.

1.- Quiénes son las víctimas?

Todas aquellas personas contra contra las que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad competencia de la CPI, desde el 12 de febrero de 2014, por ahora.

-”Las víctimas de crímenes bajo la competencia de la CPI tienen el derecho a participar en los procesos penales”. (Copiado textualmente del formulario)

2.-Quiénes pueden llenar el formulario?

-Las víctimas, sus familiares o sus representantes y abogados.

3.- Tipos de víctimas:

“-Las víctimas pueden ser víctimas directas o indirectas:

– Las víctimas directas son aquellas personas que sufrieron un daño directo como resultado de un crimen dentro de la jurisdicción de la CPI.

– Las víctimas indirectas son aquellas que sufrieron un daño, como resultado del daño sufrido por la víctima directa (por ejemplo, si la persona es un familiar de una víctima que murió o sufrió otro tipo de daño como resultado de un crimen dentro de la jurisdicción de la CPI).

También se consideran victimas las organizaciones o instituciones que hayan sufrido daños directos a algunos de sus bienes que esté dedicado a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias o la beneficencia, y a sus monumentos históricos, hospitales y otros lugares u objetos que tengan fines humanitarios.” (Copiado textualmente del propio formulario)

4.- Qué quiere decir esto?

-Que todos los familiares o representantes de los asesinados durante los años 2014, 2017 y 2018 con motivo de la represión de las fuerzas públicas o de los llamados “colectivos” podrán por primera vez dirigirse a la CPI. También todas aquellas víctimas, sus familiares o representantes que sufrieron graves lesiones por los tratos crueles e inhumanos físicos o psíquicos. Igualmente, los familiares o representantes de aquellas víctimas de “ejecuciones extrajudiciales”, cometidas como parte de los ataques sistemáticos y generalizados contra una parte de la población, para crear un clima de terror entre la ciudadanía.

-Asimismo, pueden llenar el formulario todos los perseguidos por motivos políticos, sus familiares o representantes, independientemente de que se encuentren dentro o fuera de Venezuela, por la privación intencional y grave de sus derechos fundamentales

-Los presos políticos que se encuentran en las cárceles venezolanas, sus familiares o representantes, civiles o militares, a quienes se les han violado los derechos fundamentales al debido proceso y a una justicia imparcial e independiente, constantemente sometidos al retardo procesal injustificado y a una justicia sometida al poder ejecutivo.

-Los detenidos ilegalmente por sus ideas políticas o durante las protestas públicas, que en numerosas oportunidades fueron objeto de desapariciones forzadas por períodos prolongados e injustificados.

-Los torturados en las cárceles, centros de reclusión o tortura, sus familiares o representantes, o los agredidos sexualmente por violaciones o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable.

-Los familiares y representantes de quienes han fallecido por haber estado sometidos a la privación intencional de alimentos y medicinas, por la imposición intencional de condiciones de vida destinadas a destruir una parte de la población (Exterminio). Asimismo, aquellos que como consecuencia de esta privación intencional de alimentos y medicinas, hayan tenido que desplazarse de manera forzosa de Venezuela para no morir de hambre, por falta de alimentos o por la violación de derechos fundamentales, como el derecho a la vida.

-Los perseguidos por razones políticas, civiles o militares, que se han visto obligados a salir del país donde se encontraban presentes de manera legítima, por haberseles privado de sus derechos fundamentales, contra quienes se han ejecutado actos coactivos de terrorismo judicial.

-Quienes, formando parte de la llamada “oposición política” se han visto obligados a desplazarse de manera forzosa fuera del país, donde se encontraban legítimamente, y contra quienes la persecución se ha traducido en la eliminación intencional de sus pensiones y derechos, dirigida a su destrucción mediante la privación de la posibilidad de obtener alimentos y medicinas.

-Quienes han visto morir o sufrir graves lesiones a sus familiares cruzando la frontera de otros países, cuando obligados por las insoportables condiciones de vida, se han visto obligados a huir del país para no morir de hambre, por falta de medicinas o por la represión oficial.

-Que también se consideran víctimas y en consecuencia pueden llenar el formulario y remitirlo a la Corte, “las organizaciones o instituciones que hayan sufrido daños directos a algunos de sus bienes que esté dedicado a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias o la beneficencia, y a sus monumentos históricos, hospitales y otros lugares u objetos que tengan fines humanitarios.”

Para todos ellos y muchos más, sus familiares o representantes, este es el momento de hacerse presentes ante la CPI, para decir que la investigación que ha iniciado el Fiscal Karim Khan, debe continuar, pues como hemos visto, será la única posibilidad de que se haga justicia a crímenes tan abominables.

Ciciven facilita el citado formulario, que se anexa en el archivo adjunto y ofrecerá su asesoramiento a quienes así lo soliciten.

William Cárdenas Rubio

Presidente

CICIVEN