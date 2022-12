Guaidó advierte del gran peligro que supone eliminar el Gobierno interino en Venezuela

El régimen de Nicolás Maduro logra ganar espacios en Venezuela.

El opositor venezolano Juan Guaidó aseguró que eliminar el Gobierno interino que él encabeza, como propone ahora la mayoría de los antichavistas que lo respaldó en la creación de esta instancia, en 2019, beneficiará al régimen de Maduro, al que tilda de ilegítimo y de “dictadura”.

Suprimir el artículo 233 de la Constitución -en el que se basa para sostener su presidencia encargada- “no genera certeza alguna” y, por el contrario, “solo le daría terreno a la dictadura”, aseveró el opositor a través de Twitter, minutos después de que 72 de los 104 ex diputados que lo invistieron como mandatario interino aprobaran acabar con esta figura.

Guaidó defendió la continuidad del interinato, pero solo reunió 23 votos durante la reunión virtual en la que los exparlamentarios, cuyo período venció en enero de 2021, discutieron la extensión o no de este mecanismo.

Con los resultados de esta votación, los exlegisladores insurrectos quedan a un paso de desaparecer el Gobierno interino, en una sesión convocada para el próximo jueves, cuando prevén aprobar la continuidad de las juntas ad hoc que manejan temas de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el Banco Central en el extranjero.

El llamado Gobierno interino, sin poder real dentro de Venezuela, es respaldado por Estados Unidos y un grupo de países, lo que le ha permitido controlar algunos recursos públicos en el exterior.

Colette Capriles, profesora de la Universidad Simón Bolívar, indicó a The Associated Press que la eventual eliminación del gobierno interino podría abrir la oportunidad de reconfigurar la estrategia política de la oposición en una dirección más unitaria “centrada en la recuperación institucional para lograr no solo elecciones creíbles, sino condiciones políticas para la gobernabilidad futura”.

Inicialmente el llamado gobierno interino fue reconocido por más de 50 países, incluido Estados Unidos y países de América Latina y Europa; sin embargo, el apoyo político externo ha disminuido. Su vecino Colombia decidió recientemente reconocer como legítimo el régimen de Maduro y le entregó el control de una empresa de fertilizantes que por años estuvo a cargo de la oposición.

Pedro Benítez, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela, dijo a la AP que la oposición ha logrado tener control de ciertos activos en virtud del reconocimiento diplomático de varios países, especialmente de Estados Unidos, sin embargo, internamente en Venezuela han perdido apoyo con el paso del tiempo y la falta de resultados. “El interinato apostó a que la presión internacional iba a ser suficiente y fue un error dejar que se desmovilizara su base interna en el país”, explicó.