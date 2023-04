Opinión: Rafael Ramírez ¿distracción u objetivo?

Definitivamente en Venezuela estamos en presencia de algo mucho más importante, que una “purga” o un enfrentamiento de poderes, dentro de un partido construido al mejor estilo Nazi-Facista, es decir, controlando todo, hasta la niñez y la formación de jóvenes.

Quienes la impulsan tienen diferentes propósitos, aunque todos buscan un cambio, una transición.

La primera baja de quienes buscan ese cambio en el Psuv, pago las consecuencias: Tareck El Aissami. Curiosamente como dice mi compañero de programa Tony Romero, ponen presos a los 40 ladrones y no tocan a “Ali Baba”.

Todo a su tiempo

El sirio libanes, se preparó hasta para esto.

Él quería y fue descubierto, aunque la razón haya sido otra.

Desde el 2016, Nicolás intenta construir un “lobby” para la Corte Penal Internacional.

Fue contratado un grupo de especialistas y el costo del trabajo final, a través de Joselit Ramírez desapareció.Quizá a Tareck no le interesaba incluir a Nicolas.

Allí radica la rabia primaria de Nicolás. Después toma conciencia de que así como él y los cubanos traicionaron a Chávez, muy inteligentemente, este personaje hacía lo mismo.

Tareck está enraizado con parte de la familia Chávez y sus hermanos. Maduro sabe que no es lo mismo “matar” a un traidor que a otro de igual condición que sea como tu hijo.

Luego de escuchar el mensaje de Tarek William Saab, podemos concluir que este puede ser un proceso inédito: Un crimen perfecto. Tareck pudiera ser perdonado. ¿A cambio de qué? Allí está la clave del asunto.

Porque decimos esto. Vale la pena recordar la historia.

Diosdado: El primero en ser considerado traidor por el propio charlatán del siglo XXI, Hugo Chávez.

De las interpelaciones con los hechos del 2002:

Leo informe de la comisión especial política que investigó los hechos ocurridos los días 11, 12, 13 y 14 de abril del Coronel (EJ) José Gregorio Montilla Pantoja. Día 21-05-2002. Hora: 03:20 pm.

Un párrafo llama mi atención:

“Encontrándome afuera se me presentó un capitán y un cabo primero del Ejército del Batallón Caracas, quienes me informaron que tienen o que tenían ubicado a Pedro Carmona Estanga y el soldado está dispuesto a abrir la puerta trasera de entrada de ese despacho, hecho que así ocurrió. Al entrar me dirijo hacia una habitación con dos oficiales subalternos y encuentro al señor Pedro Carmona Estanga de espalda, le toqué el hombro y le dije, “Señor Pedro Carmona Estanga, usted está detenido”, él me contestas bastante nervioso, ¿por qué?, y le manifesté “porque usted ha violado la Constitución de la República, hice hincapié en la palabra Bolivariana de Venezuela” y observándolo bastante nervioso le manifesté, que no se preocupara que se iban a respetar todos sus derechos como ciudadano venezolano, inmediatamente salimos de la habitación, posteriormente me encontré al General de División Manuel Rosendo, quien se encontraba hablando con dos generales y al verme con el señor Pedro Carmona Estanga exclamó y me sugirió, que por favor no me lo llevara, que como oficiales que somos del Ejército se le iba a buscar una solución a la cual yo le respondí: que la única solución posible era la restitución de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…”