Ayuso: «Somos un proyecto que defiende todo aquello de lo que los inmigrantes huyen»

Cuando tan solo quedan horas para que se celebren las Elecciones del 28M, el panorama socio-político en España está más que caldeado. Se han destapado tramas de compra de votos y de intentos de fraude. La indignación por la ola de candidatos en la lista de BILDU (ETA), y que en su momento fueron elementos activos de la banda terrorista ETA (alguno que otro con delitos de sangre), es general.

En la Comunidad de Madrid, tema que hoy nos toca, la cosa pareciera ir viento en popa. Las encuestan son favorables para la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, salvo catástrofe. En caso de no tener mayoría para gobernar en solitario, mantendría la presidencia de la Comunidad con apoyo de VOX.

Por otra parte, se calcula que medio millón de votos, que podría decidir las elecciones, vendrían de la población migrante con nacionalidad española, que es cada vez más fuerte en la Comunidad de Madrid.

Sobre este caso particular, conversamos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, así como de la candente actualidad que vive Latinoamérica y sus correlatos políticos en Ecuador, Venezuela y Colombia.

En los últimos años se ha intensificado la llegada de ciudadanos de Latinoamérica a Madrid, incluso empresarios que escapan del populismo imperante en algunos países, ¿en el caso de estos últimos, cuáles son las facilidades que se les está brindando a aquellos que traen capital, aparte de la Golden Visa?

Yo creo que la parte fundamental es nuestra filosofía de entender la vida, el ser un madrileño más desde el primer día de manera que estás familias al llegar a Madrid tienen a sus hijos en colegios como los demás, con las mismas condiciones y la misma atención sanitaria, con unos excelentes servicios públicos y con muchas facilidades para acceder al transporte, a las tarifas del agua y luego nosotros también somos la región, la única de España sin impuestos propios, donde se pagan menos, donde quienes menos tienen a su vez, menos erosión sufren por parte de la administración que tampoco se ceba con la burocracia, defendemos la colaboración público-privada, el patrimonio. Y con esta filosofía cualquier ciudadano de España o del mundo empieza en Madrid una vida desde el primer día, en una región muy segura, muy familiar, con unos valores en torno a libertad, la vida y cuidar de los demás, y eso hace que la inmensa mayoría de todos los hispanos, que somos lo mismo, se encuentran, como ha de ser: en casa.

Pero también ha llegado capital que están invirtiendo aquí

Sí, nosotros lo que hacemos es tener una fiscalidad atractiva. Hemos puesto en marcha deducciones fiscales, en algunas ocasiones nos la han tumbado, pero espero tener una amplia mayoría para recuperarlas pronto de manera que todo aquel que invierta en Madrid pueda tener durante 6 años una deducción hasta del 20% en el tramo autonómico en el pago de la renta, y mientras tanto tenemos tarifas específicas para autónomos, para mujeres que se incorporan de bajas por maternidad y tienen sus negocios, para familias que contratan a personas en el hogar. Tenemos muchas ayudas. La educación 03 es gratuita en Madrid para los niños de manera que ayuda a las familias a conciliar.

Usted vivió en Ecuador, ¿Cómo ve la situación del país hoy en día?

Viví unos meses. Hace ya muchos años, pero ya desde entonces tuve un vínculo muy fuerte con Ecuador no sólo por mantener amigos, sino porque fue el primer país que visité de lengua española siendo lo mismo. Me sorprendió tanto y me enamoré tanto de Ecuador, de lo maravilloso que es este país, y de lo importante que es el mundo hispano en el planeta, que siempre he mantenido un gran interés por todo lo sucedido.

He visto que los populismos, la extrema izquierda se ha quedado con toda nuestra mayor obra. Ecuador era la pieza a batir, la que quedaba- Ya quedan Uruguay y Paraguay, y era evidente que al llegar un gobierno liberal iba a tener siempre todo en contra y quizás el pueblo ecuatoriano no ve desde dentro lo que es evidente desde fuera. Y es que los totalitarios necesitan destruir la prosperidad, las empresas, los empleos para tener dividida a la población y tenerla siempre en su mano. Lo dice el presidente Colombia “Queremos ciudadanos que no salgan de la pobreza porque si no dejan de votarnos”. Para eso necesitan un estallido social, división y problemas fabricados.

Es lo que le han hecho al presidente Lasso a lo largo de estos años, impidiéndole aplicar al completo un programa como el que tiene que ser excepcional y sé que ahora Ecuador tiene una última oportunidad, ahora que van a elecciones de nuevo a “muerte cruzada” porque no les ha quedado otra, que darse cuenta de que esto es un engaño, una estafa, no van a arreglar la situación de Ecuador y es más: en estos últimos años no le ha ido mejor por esto y si no permiten un gobierno de libertad y de igualdad, que trabaje tranquilamente un tiempo, no van a ser nunca una alternativa y les quieren pobres.

Muchas veces cuando hay una visita oficial de algún presidente latinoamericano aparte de ver al presidente o tener una cena con el Rey, también suelen visitar el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. En este caso ha venido Petro, ¿no lo ha solicitado, o qué ha pasado ?

Prefiero no tener relación con gobernantes con los que no comparto una forma de ver la política ni entender la vida. Tengo el máximo respeto por las decisiones que tomó el pueblo de Colombia, como el resto de las naciones con sus gobernantes no, pero a la hora de estrechar lazos prefiero hacerlo con gobiernos que defienden la vida, la libertad y prosperidad que no quiere pobreza en sus países.

Usted declaró recientemente que no se hubiera ido del Congreso tal como lo que sí hizo VOX cuando llegó Petro

Hubiera preferido no estar directamente, pero no desairar al pueblo, porque al final no deja de ser a mí juicio, creo que no es el gobierno que merece Colombia, pero sí el que ha elegido. Creo que para eso es mejor no estar, pero no hacer ese feo…Ya lo hizo Zapatero con Estados Unidos, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y es algo que por supuesto luego hacen mella y ofende a la población.

Este domingo hay elecciones en toda España y especialmente la Comunidad Madrid, y hay miles de inmigrantes con derecho a voto, ¿Qué les puede decir usted para estas elecciones?

Bueno, para mi ellos son unos madrileños más desde el principio, como siempre lo digo. Saben que somos un proyecto que defiende todo aquello de lo que ellos huyen. Huyen de la tiranía, de la pobreza, de la falta de oportunidades, del descuidar a la infancia, al mayor, a la mujer y esto es algo diferente en nuestro proyecto en Madrid, es el de la buena gestión de los servicios públicos y el de la defensa de una forma de vivir con seguridad, con tranquilidad, donde los niños en los coles son niños que llegarán lejos, muy lejos en Madrid, a las universidades, la formación profesional, a los puestos más altos dónde dan tantas mujeres desde el primer día en Madrid pueden tener negocios, empresas. Esto es el Madrid que nos hemos dado todos y que defendemos y porque seguiremos trabajando, y para eso nos gustaría contar por supuesto con su apoyo y con su testimonio. Comparen y que piensen de qué huimos y que tenemos aquí.

¿Es cierto ese dicho que dice que “en Madrid nadie se siente forastero”?

Esto es así desde hace muchos siglos. No lo hemos inventado los que estamos aquí. Quizá lo que hemos hecho bien ha sido conocer Madrid para no intentar transformarlo, dejarlo ser el lugar abierto, como siempre digo: mestizo, popular, de familia, de niños, de mayores, de gente que quiere prosperar, de la propiedad, de la calidad, de los servicios, de la exigencia.

No se puede permitir que los gobernantes no den la talla, no gobiernen bien y que eso les pase factura y esto lo veo en algunos países iberoamericanos y me duele mucho.

Presidenta, muchas gracias por atendernos y suerte para este domingo 28 de mayo

Queda poco, pero aún hay que hacer mucho. Gracias.