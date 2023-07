El Foro de Sao Paulo en Europa

A los europeos les costó más de 70 años lograr lo que han conseguido en el Continente, y que fue el esfuerzo de construcción geopolítica más importante de la segunda mitad del Siglo XX. Pero ha bastado menos de un mes para que tres comunistas españoles pongan a tambalear sus instituciones.

En efecto, los comunistas Pedro Sánchez, Josep Borrel, y Jose Luis Rodríguez Zapatero lo han logrado en tiempo record, poniendo en entredicho el prestigio, la fortaleza y credibilidad de la gran Unión Europea, organizando la Cumbre UE/CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), para realizar lo que en definitiva ha sido, la instalación del Foro de Sao Paulo en Bruselas.

Alguien dirá que los nombrados Sánchez, presidente del gobierno de España y actual presidente del Consejo de la Unión Europea; Borrel, Alto Comisionado de Política Exterior y Seguridad de la UE; y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, son socialistas, no son comunistas.

A estos bien pensados, tengo que decirles que Sánchez gobierna con comunistas, y por fuerza de su decisivo apoyo aplica sus políticas; Borrel cumple firme y ordenadamente las instrucciones que le da su compañero del PSOE, ahora durante los próximos seis meses, su Jefe en Europa; y finalmente que decir de Zapatero, lleva años comprometido, no gratuitamene, en el mantenimiento de las dictaduras comunistas de Cuba, Nicaragua, y especialmente Venezuela. La conclusión es casi elemental, en sus acciones y seguramente en su ideario, son comunistas.

Así las cosas, el primer bochorno europeo se vivió cuando los altos cargos Sánchez y Borrel, aceptaron el veto que impusieron Cuba, Venezuela y Nicaragua, para que el presidente Volodímir Zelensky no asistiera a esta Cumbre. Con ello, los dictadores comunistas iberoamericanos pusieron de rodillas a la poderos Europa, que hasta ahora ha manifestado su apoyo a Ucrania en su guerra para defenderse de la agresión rusa.

Y con esta abdicación sobre la mesa, no resultó extraño todo lo que vino después, con la presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von der Leyen, y Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, acompañando a los citados Sánchez y Borrel en este asalto institucional al corazón político de Europa. Comunicados insólitos por lo ambiguos e inconsistentes, en los que se nota que había temas como democracia, libertad y derechos humanos que no se podían incluir, salvo con meras alusiones futiles, para no concluir nada que se pudiera entender como una condena o medida concreta que pudiera afectar a los gobiernos comunistas de estos países.

Dejaron en papel mojado el contenido de las Resoluciones sobre Cuba y Venezuela, que una semana antes, se habían tomado en el seno del Parlamento Europeo por amplísima mayoría de casi 500 europarlamentarios a favor. Algunos conformistas dirán que la política internacional es así y que se impuso la moderación, sin reparar que todo obedece a una estrategia política continental para mantener en el poder a los cómplices ideológicos de Sánchez, Borrel y Zapatero, sometiendo a sus pueblos vejando sus derechos fundamentales.

Pero donde la insolencia alcanzó niveles de implosión de las instituciones europeas, fue en la autorización a la Vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, sancionada personalmente por la Unión Europea y una de los integrantes de la cadena de mando del gobierno venezolano que tendrá que asistir a la Corte Penal Internacional a rendir cuentas por los gravísimos crimenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela mediante el exterminio de una parte de su población, causando el desplazamiento forzoso de 7,5 millones de personas, el 25% de sus habitantes, a quien se otorgó un permiso especial para que representara al criminal Nicolás Maduro en la citada Cumbre.

Acompañará este acto en el tiempo, la imagen que refleja la sumisión y la complicidad de Europa en su apoyo a las dictaduras iberoamericanas, con la bienvenida que Pedro Sánchez dio a Rodríguez, estampándole dos cariñosos besos en sus mejillas, como expresión genuina de afecto y complacencia con su asistencia. Esa es la misma Delcy Rodríguez que ocasionó aquel incidente en el aeopuerto español Adolfo Suárez, cuando se presentó con 40 maletas de contenido desonocido, teniendo activa la prohibición de pisar el territorio Shengen o violar su espaio aéreo. Ya sabemos a dónde fueron a parar las maletas.

Con este ambiente, no sorprendió para nada lo ocurrido en el marco de la reunión UE-CELAC, para tratar el tema de la recuperación de la “democracia venezolana”, con la asistencia de los siguientes personajes, todos miembros del Foro de Sao Paulo (FSP): El presidente del Brasil, José Ignacio ”Lula” Da Silva, promotor del FSP, convicto por delitos de corupción que lo llevaron a la cárcel; Miguel Diaz Canel, presidente de la dictadura más logeva y sangrienta del Caribe; Gustavo Petro, presidente colombiano, que fue integrante del grupo terrorista M-19, autor del ataque contra el Palacio de Justicia de ese país en el que murieron más de 100 personas, entre ellos 11 magistrados; y Alberto Fernández, el presidente argentino y representante de la Sra. Cristina Kithner, multimillonaria aliada de Hugo Chávez, acusada por escandalosos hechos de corrupción.

Tambien asistió Gabriel Boric, el presidente chileno, que aparenta solidaridad con los países de su región en donde se están violando los derechos humanos. Tendríamos que saber cuál habría sido su conducta si los chilenos no lo hubieran frenado su intento frustrado de cambio constitucional. Además de estos, las autoridades europeas representadas por Úrsula Von der Layen, y el presidente francés, Emanuel Macron, que actualmente no controla ni su país, pero se permite aparecer en estos escenarios de blanqueo de criminales y violadores de derechos humanos.

Con ellos en la mesa, se estimuló la continuidad de las conversaciones en el México de Manuel López Obrador (FSP), entre el gobierno de Nicolás Maduro y una representantación opositora carente de legitimidad, que no responde al momento de efervencencia política que actualmente vive el país, con candidatos a disputar una eventual y difusa elección presidencial el año 2024. Por supuesto, el resultado fue un comunicado pro régimen, tan insulso como vergonzoso, porque en Venezuela lo que está en juego es la vida de millones de personas por falta de alimentos, medicinas y libertad, pero esto se omite por completo. Se notó, obviamente, el uso perverso de las instituciones europeas en el plan urdido por José Luis Rodríguez Zapatero.

No hay excusa que valga. Aquella ensoñación de que Venezuela va a suplir a Europa el petróleo y el gas que no llega de Moscú, todos sabemos que es falsa y sólo está en mentes que no conocen el estado en que se encuentra la industria petrolera venezolana. Las sanciones europeas han demostrado estar vacías de contenifo y fuerza coactiva por la ación de Sánchez y Borrel.

Los que dirigen actualmente las instituciones europeas, abandonaron los principios que inspiraron su creación para tener un espacio geopolítico en donde los valores de la democracia, la justicia el respeto a los derechos humanos y la libertad, estuvieran presentes.

Que pena por Europa, tanto esfuerzo para llegar aquí. Reventar las instituciones desde adentro, eso ya lo conocemos. Lo lograron tres comunistas españoles, no lo olvides.

William Cárdenas Rubio

Presidente

FRENTE IBEROAMERICANO POR LA LIBERTAD (FIAL)