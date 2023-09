Opinión: Diosdado en su lata de sardinas

La semana pasada, en su programa 446, Diosdado Cabello, después de indicar que la Juventud del PSUV es más fuerte que cualquier partido de oposición, comenzó a realizar unas reflexiones que son una suerte radiografía política de la situación real que está enfrentando.

Específicamente dijo que “el enemigo actúa, opera, nos identifica, nos aplica planes, nos aíslan y a todo al que van aislando se lo van tragando”.

Luego señaló, refiriéndose a los chavista “que debemos estar siempre unidos, el que se mete con uno se mete con todos…” dirigiendo a un público que semanalmente acude a su programa como ovejas, expresando lo que él quiere.

Allí soltó una perla y expresó “debemos hacer las cosas bien, porque no es una solidaridad automática» Y en todo este discurso hizo énfasis en una afirmación: el sentido de supervivencia dice lo que se debe hacer.

Esto lo afirmo haciendo una metáfora con la forma en que las sardinas forman cardúmenes para hacerse más grandes que una ballena, y así poder defenderse de los ataques de los tiburones, de los delfines, de peces más grandes en general.

Lo que Diosdado resaltó.

Voy a resaltar cuatro (4) aspectos de esto que dijo Diosdado, el panita “Diosdi”, como le dicen los patriotas cooperantes que últimamente están muy comunicativos, desde que Patricia me dejó al frente de su programa, de repuesto, por unos días.

Primero. Diosdado siempre tiene claro los objetivos a los que ataca. Le gusta hacer alarde de señalar a la gente con nombre y apellido. O en su defecto, utiliza términos como “el imperio” o “la derecha” o “la oposición”. Pero en esta extraña formulación de ideas menciona a “el enemigo”. Como si no supiera de quién se trata, o como si lo supiera pero no lo puede decir.

Cualquiera de estas dos posibilidades, sólo pueden indicar una cosa. Que existe un temor, y que no puede señalar al enemigo que está confrontando.

Segundo: Diosdado indica que el enemigo está actuando. El enemigo los tiene identificados. Y en sus operaciones está logrando debilitar uno por uno a la cúpula que está en el poder. Los está aislando. Allí están Clíver, Alex Saab, el Pollo Carvajal, hablando de los que están presos. Pero también está la caída de Tareck El Aissami. Los descubrimientos sobre las sórdidas actuaciones de Jorge y Delcy Rodríguez. La alianza de esta última con Nicolasito Maduro.

La apariencia de fortaleza de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello no es verificable. Es como el helado que se va derritiendo. Como dice “Papá Cerdito” en el programa infantil “Pepa”, lo que va quedando es una sopa de helado. Invendible.

Tercero: Diosdado señala también que están confrontado algo más grande, del tamaño de una ballena. Yo sé que los maricacorinistas saldrán diciendo que es su lideresa. Dejen de estar mirándose el ombligo, porque no es así. Diosdado se refiere al movimiento de la Resistencia. Integrado por militares chavistas y civiles, con una estructura que ya se encuentra presente en todo el país. Tipo colmena. Y que los equipos de inteligencia del gobierno no han podido descifrar (o tal vez se hacen que no pueden, porque la resistencia está en todas partes).

Cuarto: Diosdado define la situación actual del PSUV. Son unas sardinitas. Pero unas sardinitas que ahora resulta que no asumen solidaridad automática.

El fin de semana estuvo de visita en Miami un amigo que conoce bien a Diosdado. Me hablaba del rol importantísimo que jugó en su momento el fallecido Adrían, su hermano. Del dinero que resguarda Raquel Bernal, la Barbie de Chávez. De la vez que Chávez señalaba en el horizonte “los topochales de Diosdado Cabello” en un Aló Presidente. Y la competencia que desde Atún Eveba se la hacía al Atún Margarita de Empresas Polar, ambas empresas beneficiarias de los dólares del SUCRE, con los que importaban atún con sobreprecio desde Ecuador.

Diosdado y su mazo se le nota un poco agotado. Lo entiendo. Está como en el mito de Atlas, sosteniendo sobre sus hombros al PSUV, mientras Nicolás Maduro sigue echando por tierra el proyecto de Hugo Chávez.

A Diosdado como otros Dios griego, Apolo, le encanta jugar a predecir el futuro. Por eso repite en cada programa que “las primarias no van”

Atacas a Capriles calificandolo de fracasado, tras entregar las elecciones del 2013 engañado por Juan Manuel Santos, cuando tu compartes el mismo fracaso, engañado por los cubanos que no te cedieron el gobierno cuando te lo prometieron.

En cambio te sembraron el expediente por narcotráfico que tanto te ha corroído, clamando que no es verdad.

Y que conste que he sido el único que ha explicado que fue una trampa de los cubanos, porque sino Cliver Alcalá no se habría liberado de los cargos que le imputaron.

Allí te mandaron el mensaje, y tú has venido escuchando las propuestas de los negociadores de Joe Biden.

Te quejas de que ellos no cumplen. Pero los que nunca te cumplieron fueron los cubanos.

Y allá fuiste a parar, a Cuba.

Cuando el G2 se enteró que estabas en conversaciones con los norteamericanos, no les gustó. Aunque no es primera vez.

Sigues enfrascado en evitar que Capriles y Maria Corina sean candidatos de la oposición, porque te arrastra la misma frustración de que no puedes ser el candidato del PSUV. Y te duele porque en un pequeño libro de portada negra, quedó al descubierto que Nicolás Maduro traicionó a Chavez, por lo que tú, Diosdado, tienes más de 10 años sirviendo de soporte a un traidor. Y no un traidor cualquiera. Al traidor de Chávez.

Estás alarmado porque el enemigo que no quieres mencionar se ha vuelto un gigante. Un gigante que no quiere responder a los traidores de Chavez y a los verdaderos traidores de la Nación venezolana. No los puedes acusar de oposicionistas, porque son patriotas “ferales”, cuya bandera es Venezuela, y su causa es la emancipación democrática del país.

“Diosdado. Panita Diosdi”. Mi amigo me decía que si había un símil de Pinochet dispuesto a dar un giro democrático, ese eres tú.

Aquí me han atacado porque he dicho que Diosdado Cabello no es parte del problema, sino que forma parte de la solución.

Mi amigo cree en eso, él es quien le ha insistido a los norteamericanos que tienes el valor, y el temple del verdadero patriota.

Yo pienso que te pasó como aquella conversación que tuvo Hugo Chávez una noche, cuando actores del 4F le preguntaron por qué estaban tan lejos del proyecto bolivariano que habían soñado.

Chavez les dijo. “El camino del poder en países como Venezuela, es como cuando uno cae en una cloaca. Para salir de allí tienes que salir siguiendo el camino de las ratas. Y una vez afuera, por más que te bañes, sientes que el olor no se te quita”.

Pienso que sigues perdido buscando la forma de salir de tu laberinto, Diosdado. Y sirva ese pensamiento de Chávez para Maria Corina. Incluso si llega a ser Presidente, va a tener que emprender una travesía similar a la que describió el tristemente fallecido y traicionado presidente, para mi “El charlatán del siglo”.

Diosdado. Con todo y que andan en cardúmen, las sardinitas casi siempre terminan en una lata.

Eso sí, hay latas, “laticas”, y “latiquitas”. Como van las cosas, te va a tocar una de las bien “chiquiticas”

Jorge está confinado.Creeme. Tu debilitado. Y Maduro no va. Los gringos van a colocar a Lula en su lugar. Y los cubanos van a tener su acuerdo.

Mientras tu, Diosdado en tu lata de sardinas.

Los gringos quieren a Capriles. Y Capriles ahora le dio por darle el chance a Maria Corina.

La carga de mantener vivo el PSUV es de Diosdado. Y la jugada de Jorge es colocar a Delcy, con Somos Venezuela.

Te resumo lo que hay.

Suarez Chourio considera a Jorge Rodriguez “impotable”.

El que no tenga en cuenta al Negro Chourio no sabe lo que está pasando realmente.

A Lacava lo atacaron duro estas semanas para sacarlo del juego. Porque es el único que tiene recursos para una campaña.

El “conde-nado” sigue en lo mismo. Su acuerdo con Luis Vicente León para conseguir fondos sigue vigente, aunque el dinero no ha aparecido.

El acto de Elvis Amoroso en la Contraloría, es un mensaje a Garcia. La postura de Cilia, es la misma y el nuevo presidente del CNE, es de la tribu de la “primera combatiente”: No quiere habilitar a nadie.

La guerra contra Diosdado es porque los gringos han hablado con él.

No es el mismo jueguito de Maduro con «el Cazador». Porque el de Diosdado si es político.