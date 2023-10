Opinión: La renuncia de Capriles ¿Jugada o arreglo?

A escasos días de la fecha en que se supone, se harían las primarias. Aún muchas cosas no están claras y estoy convencido que nunca se logrará mostrarlas.

Este proceso comenzó mal y nunca ha tenido buena salud.

En primer lugar, la unidad no ha avanzado. A lo interno es un desastre, su organización y la confrontación es cada vez peor.

La unidad incluso está más resquebrajada que al principio del proceso, por lo que lógicamente se infiere que los partidos, líderes y dirigentes no han entendido la importancia de estar unido ante un enemigo mortal.

Pareciera que 25 años no son suficientes para entenderlo.

La dirigencia opositora G4 y los otros grupos, no están jugando a ganar simplemente.

Una buena parte de ellos busca hacer “negocios” y por eso usted ve candidatos folclóricos, muchos no llegan al 3% y siguen aspirando.

Peor aún, dentro de cada organización hay conspiraciones para acceder al poder o para mantenerlo.

Luchan algunos para ser los nuevos negociadores y no para ser los conductores del ejercicio del Estado Venezolano.

El chavismo se entiende con todos sin excepción. Con unos más y con otros menos.

Para despistar se montan escenarios de obras de teatro, persecuciones, montajes, muy al estilo de Guaidó, de López y de otros.

¿Ustedes creen que un “gobierno” como el que tiene Venezuela si quisiera detener o encarcelar a alguien, no lo haría?

El que opine que no, definitivamente no conoce lo que gobierna en Venezuela.

Ellos saben que la ONU y hasta la misma CPI son “jarrones chinos”, que no han podido encarcelar a nadie y sus decisiones son meras poses para dar la sensación de justicia.

Es tan cierta la afirmación, que en plena batalla del medio oriente, Maduro por medios públicos, critica duramente las actuaciones de Israel, lo que significa un manifiesto apoyo y solidaridad por el Grupo Hamás.

El mismo Irán retrocedió en su respaldo, mientras que en Venezuela el pueblo de Dios, Israel, es atacado diariamente por todos los dirigentes del Psuv, sin temor a represalias y a las consecuencias que pudiera arrojarles, dada la actitud de respaldo de los Estados Unidos y del mundo occidental en contra del grupo terrorista Hamas.

La Renuncia de Capriles

Es una jugada producto de un plan que enfrenta otro.

La Unidad PJ-UNT desde el principio resultó anti-natura, salvo quizá en el Zulia (recuérdese la pelea entre dirigentes de Vente y PJ) y no en todos sus componentes.

Capriles fue traicionado como corolario de sus jugadas pasadas, cuando presumo de buena fe (aunque otros opinan lo contrario) orientó a Juan Pablo Guanipa para que no se juramentará en el 2017 y este ha tratado de justificar aludiendo razones éticas, absolutamente contradictorias dada su postura y la de su partido participando en las elecciones del 2021 y en las del 2024.

De hecho, Capriles fue abandonado a su suerte. Muy poco acompañamiento de la dirigencia nacional y el inexistente apoyo de Julio Borges.

Capriles necesitó de mucho apoyo financiero, muchos recursos que nunca llegaron ni estuvieron cerca de hacerse, a pesar de que sus actores principales fueron ampliamente beneficiados en el baile de millones de dólares que se manejó durante el “interinato” en Monómeros, Citgo y las Fundaciones “fantasmas”, simplemente salvadas por mostrar papeles, facturas, etc, que nunca se revisaron.

El apoyo a Capriles fue meramente retórico.

Guanipa fue vicepresidente con Guaidó y quisó ser presidente y no pudo. En su psique hay un responsable. Pudo ser presidente. Si no es él, no será Capriles. Pienso además que los Guanipas igual que otros, por debajo de la mesa apoyan a María Corina y ya están negociados.

Algo similar ocurrió con Ocariz, quien no ha superado el trauma de la candidatura a la gobernación de Miranda.

Lo mismo sucederá con Superlano en VP y casi por las mismas causas.

Lo que mal nace, mal termina

El proceso interno de Primero Justicia, fue una farsa.

Elecciones ni siquiera de segundo grado. Más de tercer grado.

Delegados escogidos a dedo, bajo apariencia de popularidad y representatividad.

Los participantes fueron muy pocos y los datos fueron altamente inflados, al igual que lo serán las primarias.

Henry Ramos monta su propio juego

Los dos AD son una estructura inexistente, igual que los diferentes COPEI. Líderes muy longevos que perdieron la capacidad de transmitir mensajes hacía las nuevas generaciones, más histéricos que históricos. Mucho ruido en el proceso comunicativo.

El 90% de sus dirigentes no tienen empatía con la población, que los mira de reojo, casi con asombro que aún pretenden llamarse el partido del pueblo.

Tienen militancia juvenil que insólitamente nada dice sobre personajes que debieron retirarse hace “siglos”.

Henry Ramos contrata técnicos para ganar una elección que a priori pierde y feo.

De allí su bajo perfil público y su conspiración contra el resto empezando por Capriles.

Prosperí es un títere de Ramos Allup. Viene de ser chavista y lo confesó él mismo. Se especula que ha sido el único candidato que ha visitado Cuba recientemente.

Su bajo nivel conceptual y desierto intelectual lo expone muchas veces a hacer el ridículo y no estoy hablando solamente de confundir “homofobia” y “xenofobia”.

Mientras por el otro lado, tenemos al “Burro” Martínez, mucho más preparado pero de un haras muy mal visto como lo es Bernabé. Tampoco genera simpatías.

AD estructuralmente aunque presente en toda la República tiene grandes deficiencias estructurales, sobre todo en Zulia, Carabobo y los Andes.

El “Burro” Martínez es una candidatura pesada pero lo es mucho más cargando “el hombre del Bacalao”, como lo es Bernabe, quien cuando visitaba al Zulia según me cuentan los adecos de la época, uno de ellos también migrante en Miami, tenían que ponerle una botella de Whiskey y una “puta”, así lo exigía él.

Los peligros de esta renuncia

La renuncia de Capriles presenta una factura muy costosa, para quienes son actualmente Gobernador, Alcaldes, Legisladores y Concejales de su partido.

Las redes y laboratorios de María Corina deben aumentar los esfuerzos. El no estar en el camino Capriles es quizá más peligroso que beneficioso.

Capriles anuncia lo que viene y ciertamente nunca pasó el anillo del petit comité chavista.

Su dimisión además fortalece la tesis de quienes no creen en la salida electoral y apuestan por la “emigración”, como la única vía.

La diferencia es que legalmente María Corina Machado no está “inhabilitada”, aunque eso no obsta para que el chavismo a través de sus organismos actúe.

La renuncia de Capriles estaba prevista y es parte del ajedrez de Rosales, de Ramos Allup y de María Corina.

Si hay primarias Capriles será enterrado y olvidado. Si no las hay, pudiera conservar algo de su imagen en un futuro.

María Corina ganará ampliamente las primarias y sepultará para bien o para mal, toda una superestructura del liderazgo tradicional.

Preocupa la presencia en Vente de ciertos personajes ligados al chavismo y a la vieja clase política, aunque obviamente esos, pudieran a futuro sufrir lo mismo.

En finanzas, Rafael Ramírez a través de banqueros amigos, oxigena.

Sí, no hay primarias. Todos, salvo María Corina, volverían a cero y el ajedrez político, se jugaría contra reloj.

No creo que esta renuncia haya sido preparada en un acuerdo con el chavismo, pues tal acto sería un suicidio político y Capriles todavía puede alargar su vida política donde es popular decir que “no hay muertos”.

Si María Corina quiere permanecer en la carrera, debiera a través de un facilitador, establecer canales de comunicación con otros candidatos y figuras claves, incluidos los del G4.

Retomadas las negociaciones vienen sorpresas, propuestas inéditas del gobierno de Maduro para arrinconar a la representación opositora.

Pudieran suspenderse las primarias en paralelo con las libertades de 100 presos políticos, a pesar de los conceptos de Tarek William Saab.

En ese momento entenderemos la verdad del significado del eslogan Mariacorino “Hasta el final”.

Igual creo, que lo de María Corina es una realidad: SE ACABÓ LO QUE SE DABA.

El obstáculo de la Machado, es que muchos entraron a sus comandos disfrazados pero vienen con los mismos vicios de la Cuarta y de la Quinta.

CAEN UNOS CAEN TODOS Hasta yo

Rosales comienza aparentemente de rodillas frente a las circunstancias. María Corina de candidata, puede ganar las elecciones.

Haciendo un ejercicio de Ciencia Política comparada, Rodolfo Hernandez en Colombia comenzó su campaña con un núcleo cerrado que desarrolló toda la estrategia. Creó un marco estratégico en el que se fueron amoldando los que fueron llegando.

Acabó con los demás favoritos de la oposición. Ayudado por el propio Petrismo.

Rosales aún de rodillas, pero no con la cara al piso. Solo es cuestión de levantarse con el alma firme. Sin miedo a reiniciar. María Corina es el final, Rosales el reinicio.

El madurismo y el mariacorinismo armaron una pinza. De la cual Rosales se zafó.

A cambio de permitir las primarias, Mayorka declaró que Venezuela no es un peligro para que regresen los venezolanos. Y Maduro les regaló los vuelos de los deportados.

Lo que se discute puertas adentro:

El chavismo exige que haya tres (3) candidatos. Bien cara de tabla. Gente muy seria trabajando para crear condiciones. Ella no apoya. Se beneficia. Y se hace la que nada sabe.

Porque se trata de abrir espacio para una alternativa realmente democrática. De consenso. Donde quepan todos. Y no una fracción facinerosa que enarbole el odio contra todo para imponer una sola visión, que además está errada.

Esto es lo que dice la Constitución sobre la inhabilitación.

Artículo 65. No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito.

Este artículo hace referencia a la inhabilitación por delitos.

En derecho Constitucional esta norma tiene como finalidad establecer una sanción absoluta. Para todos los condenados por un delito.

Pero esta norma no es excluyente. De la norma NO SE PUEDE INFERIR QUE SOLO PUEDEN SER INHABILITADOS LOS QUE COMETEN UN DELITO.

La norma exige que la INHABILITACIÓN ES OBLIGATORIA SI SE COMETE UN DELITO. Si la Contraloría mediante sanción administrativa inhabilita a un funcionario ESO NO ES INCONSTITUCIONAL, POR EL HECHO DE NO EXISTIR UN DELITO.

Pero si puede ser inconstitucional por las otras nulidades previstas en la Constitución y las leyes.

La Constitución no impide la inhabilitación administrativa.

Gladys Gutiérrez lo que pidió fue la Resolución.

Que pasó como la renuncia de Chávez, nunca apareció. Allí en el TSJ lo último que hubo fue la reunión del sábado. Tengo el dictamen que confirma que se puede inhabilitar sin sentencia. Ese es el criterio que va a prevalecer.

La gente piensa que no es relevante. Pero es fundamental entender y es crucial para este momento político. Por eso Diosdado va a ser el candidato. Acordado entre Estados Unidos y Cuba.

Cualquier inhabilitado por la Contraloría no requiere sentencia judicial. Ese es el condicionante de las Presidenciales.

Lo que nadie ha dicho

Si no hay tres (3) candidatos fuertes, María Corina es inhabilitada por la Contraloría sin necesidad de sentencia judicial.

Contenido del Dictamen:

2) El artículo 65 no es excluyente de otras inhabilitaciones políticas distintas a las derivadas de un delito con sentencia judicial.

3) Las inhabilitaciones como sanciones administrativas impuestas por la Contraloría, son del tipo de estas inhabilitaciones, y su imposición es una potestad constitucional del Contralor General, por lo que tienen plena validez.

En consecuencia, existen dos tipos de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos. A) las obligatorias, inherentes a una sentencia judicial, derivadas del artículo 65. B) las administrativas, derivadas de la potestad Constitucional de la Contraloría General de la República.

Son actos administrativos, no requieren decisión judicial previa, pero son recurribles ante las instancias judiciales.

Vamos con María Corina.

A Gladys la presionaron para soltar la decisión para:

1) obligar a aceptar el apoyo del CNE. De allí el comunicado de Amoroso diciendo que eso es competencia exclusiva del CNE.

2) suspender las primarias hasta que lo indicase el CNE. De allí que este organismo, plantee otra fecha para las primarias.

Y 3) impedir la participación de los inhabilitados.

Gladys pidió la resolución, como lo he dicho varias veces, y la inhabilitación de María Corina no apareció.

El sábado, Delcy se reunió con Gladys y Cilia, para llegar a un acuerdo y sacar la sentencia, mencionando lo de los inhabilitados, pero sin detallar nombres.

Dejando entonces esa decisión al CNE. No hubo acuerdo.

Delcy viajó a Qatar para una reunión con los enviados de Estados Unidos.

Allí se ha venido imponiendo que se permita participar a los inhabilitados. Pero Capriles ya renunció (igual iba a perder).

Diosdado, que no está muy contento, impuso que las elecciones lleven dos (2) candidatos «fuertes » de la oposición para permitir la participación de María Corina.

Y es lo que está aceptado (que no es lo mismo que acordado) entre las partes.

Volvemos con María Corina y la Contraloría.

La Asamblea Nacional en 2015 sancionó a María Corina por haber aceptado un cargo temporal ante la OEA del gobierno de Panamá.

Artículo 149. Los funcionarios públicos, no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional.

Ella, según la AN, violó la Constitución de manera evidente. Por eso fue expulsada de la misma. La inhabilitación de la Contraloría del 2015 fue por unos Cesta Ticket.

No había una causa administrativa para otra inhabilitación.

Meneses saca el oficio famoso de los 15 años, sin resolución.

Las resoluciones para que tengan valor erga omnes, tienen que estar publicadas en Gaceta. Pero bien. La tesis de Diosdado es que María Corina fue objeto de una sanción por la Asamblea Nacional. Y la Contraloría como parte del Poder Moral “debió” inhabilitarla.

No creo que se haya arriesgado sin tener en ese papel, la firma del Contralor.

Y a esta hora, a Gladys no la han llamado para presentarle ese papel.

Por lo tanto, ahorita mismo, es como el juego de la gallina. Quieren forzar a Gladys a decidir, pero aun no le ha llegado el papel.

Gladys se va a lavar las manos. Con el dictamen, no se requiere sentencia judicial previa para hacer efectiva la inhabilitación de la Contraloría.

Los actos administrativos son ejecutivos. No requieren actuación judicial para imponer su contenido.

Es decir, que María Corina a partir de mañana va a quedar inhabilitada de facto.

Lo que está acordado es que los inhabilitados deben presentar sus recursos para quitarse la inhabilitación.

Le toca a María Corina, Capriles y Superlano si quieren ser candidatos.

Capriles hace rato que introdujo los recursos. No le han dado respuesta.

María Corina y Superlano van a tener que introducirlos. María Corina no lo ha ejercido porque no lo ha recibido y si lo hace, reconoce a las instituciones que según ella lo dijo en el pasado, son “espurias”.

La tesis del TSJ con el Dictamen de esta semana es que SI SON CONSTITUCIONALES.

La Tesis es que los candidatos deben agotar el proceso interno. Y es lo que se ha aceptado en la negociación.

El principio del acuerdo es que los inhabilitados podrán participar una vez que presenten sus recursos y «supuestamente» serán “resueltos” .

Que sea resuelto no significa que sea levantada la inhabilitación.

Entonces estamos así. El Arte de la Guerra es el Arte del Engaño. ¿Quien decide en última instancia judicial sobre la nulidad de una inhabilitación?

Lo decide la Sala Politico-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

O sea, no le va a tocar a Gladys decidir y ella se sacudió ese problema. Hasta ahora. Porque el acuerdo en Qatar implica dejar que las primarias se celebren.

María Corina va a ganar las primarias. Y va a seguir jugando a la gallina con su candidatura, porque para inscribirse en las presidenciales faltan meses.

Ahora María Corina tiene un problema. Los que negocian las elecciones libres, siempre la incluyen. Pero ella hace como Pedro a Cristo. Los ha negado más de tres (3) veces. La gente ya se hartó de ese «ninguneo».

En el tablero de jugadas, siguen esperando por Manuel.

Porque la tesis de Gladys, a través de ese dictamen, es que no se necesita decisión judicial para hacer valer la inhabilitación administrativa.

Dos conductores manejan a alta velocidad con la intención de chocar de frente entre ellos, hasta que uno decide echarse a un lado para evitarlo. Esa es la gallina.

Lo que hasta ahora se acordó en la negociación es que los inhabilitados podrán solicitar que se les levante la sanción. Y sus casos serán resueltos. (Nadie ha dicho que serán resueltos positivamente).

Lo que pocos piensan:

María Corina, Capriles y Superlano deberán tramitar sus casos. Capriles ya hace rato lo inició. Pero eso se va a resolver en la Sala Político Administrativa del TSJ. No le va a tocar a Gladys decidir. El 30 de Octubre Rosales debe anunciar que se lanza. ‎

Con o sin María Corina. Si Manuel se lanza, será el juego de la gallina. Y Manuel avanza mientras tanto porque faltan muchos meses antes de la inscripción de candidatos.

¿Por qué el 30 de Octubre?

Porque ya abrieron la inscripción en el Registro Electoral. Un paso clave en el cronograma electoral. Diosdado se plantea hacer las elecciones en Marzo. A comienzos. No estoy diciendo que esa sea la fecha, simplemente es lo que él se plantea.

En las negociaciones se habla de elecciones en octubre de 2024. Antes de las presidenciales aquí en Estados Unidos.

Sobre eso también Diosdado se muestra dispuesto a que coincida con el cierre de campaña de Chávez en 2012.

Allí tenemos las dos fechas. La de Diosdado, y la de los negociadores.

Y el conde-nado sigue desaparecido……

Capriles con la ilusión que le levanten la inhabilitación sin haber perdido las primarias (en la impronta opositora Capriles se dió por vencido, y esta sería la segunda vez).

No va a tener ninguna fuerza. PJ no tiene candidato fuerte. Le toca apoyar a Rosales.

María Corina, en resumen, va a seguir jugando a ser la candidata. Esperando que los negociadores le consigan el comodín. Pienso que eso se acabó. Por ningunearlos.

En la negociación pudieran entrar enviados de María Corina. No obstante, lo que no va a pasar es que ella va a apropiarse de la negociación. Eso, de plano, no se va a permitir.

La tesis de María Corina que al ganar las primarias ella pone las reglas de juego en la negociación, es obra de un EGO, con desconocimiento absoluto del manejo de las relaciones internacionales. Y un gigantesco error estratégico..

Anunciar que en las primarias el gran derrotado va a ser Maduro (que no participa), cuando muy probablemente el candidato sea Diosdado es iluso.

Las primarias, como están definidas en este momento, es un planteamiento que ha devenido en la esencia del fracaso opositor en estos 25 años:

La exacerbación de un fanatismo que marcha en paralelo al fanatismo chavista, con una escasa o nula capacidad de atraer el interés de aquellos que están hartos del mismo contenido pletórico de arengas y eslóganes, desconectado de lo que realmente le importa a la gente.

Todas las encuestas muestran que el voto opositor atado a María Corina no va a pasar del 25% del padrón electoral.

En un momento en que Maduro apenas llega al 12%. Aunque el chavismo militante se sigue manteniendo entre un 20% y un 21%.

Algo fundamental. María Corina hace juego con Maduro.

Maduro es el único que mueve a Gladys sin que ella reclame. Porque él fue quien la puso allí, después de haberla puesto en el CNE.

Gladys María Gutierrez Alvarado, ex-rectora del CNE y Presidente del TSJ es el engranaje principal de las elecciones del 2024.

Gladys no sale a defender a María Corina porque es defensora de la Ley. Lo hizo porque lo ordenó Maduro. Y lo ordenó Maduro porque él y María Corina se entienden, aunque no coinciden.

El arte de la prestidigitación de Diosdado. Maduro está casado con la idea de que Manuel Rosales sea el tercer candidato. De hecho, obviamente manda el mensaje. No se lo va a pedir.

Maduro es el Jefe de Estado, por lo menos para 150 países. Manuel solo es el Gobernador del Zulia.

Eduardo Fernandez se quedó esperando que lo llamaran a ser el salvador de la Patria. El candidato necesario. Eso no sucedió.

Así como en la oposición nadie se doblegó ante María Corina. Tampoco nadie va a pedir por aclamación que Manuel sea el candidato.

Rosales tiene garantía de poder inscribirse en las elecciones presidenciales. María Corina va a ir condicionada por los acuerdos pactados con Maduro. Así que Rosales es el Calling Station. Lo que pasa es que al día de hoy, Rosales anda NIT. Por eso le dicen la Roca. Pero tiene que dejar de tanquear.

Un calling station es un mote para un jugador pasivo que no suele subir o retirarse. Es difícil soltar un farol a un calling station, ya que es posible que iguale a sus contrincantes con una mano mala que aún así puede ganar.

Los rocks («roca» en inglés porque no suelen realizar movimientos en la mesa) son el polo opuesto a los maníacos. Al contrario que a éstos, a los rocks no se les reconoce tan rápido.

Se caracterizan por un juego tight pasivo, por lo que juegan pocas manos y suben en muy contadas ocasiones. Después del flop, sólo apuestan y suben con manos buenas, por lo que nunca verán el showdown con una mano débil y muy pocas veces seguirán un farol.

Todo esto les convierte en rivales tranquilos. Siempre sabes qué tipo de mano tienen y así puedes tomar la decisión correcta fácilmente

Un ‘nit’ en el poker es aquel jugador que juega como una roca, muy tight. Normalmente los ‘nit’ juegan muy pocas manos, ya que esperan recibir las mejores. Es decir ‘manos premium’ para entrar en los botes.

Tanquear significa tomarse mucho tiempo para tomar una decisión sobre qué acción tomar. A menudo, cuando un jugador está tanqueando, es razonable pedirle que haga su jugada después de que haya transcurrido una parte importante del tiempo.

EL AD AGONICO DE BERNABE

El Señor Nixon Maniglia, quien en términos personales cae bien, es el nuevo Secretario Nacional de Organización.

La renuncia de Clever Lara, aparentemente en el marco de un pacto entre Bernabé y Luis Eduardo Martínez, en mi opinión se fortalece la posición del primero, aún y cuando este el lunes decline a favor del ex gobernador de Monagas, ¿Por qué?:

1) Tendrá el control pleno de la estructura del partido y seguramente, teniendo el Secretario de Organización, purgará las estructuras de apoyos a LEM. Gente que seguramente pasará al comando pero quedará «fuera del partido», lo cual lesiona el «futuro político» y las futuras aspiraciones de estos.

2) Bernabé NO ES CONFIABLE, hablamos de una persona con un largo historial de incumplimiento de acuerdos y a la primera oportunidad va a entorpecer la labor del candidato;

3) Teniendo Bernabé el control de las estructuras y siendo él «la firma que postula», en caso de no lograr LEM un desempeño temprano en los sondeos destacables, va a abrir un compás para revertir la situación lograda.

GUAIDÓ EN EL DORAL

Ya sabemos donde vive y no es propio de la historia de los inmigrantes en esta zona. Informaremos luego.

Esto por supuesto no lo dirán los medios comprometidos con Ravell, perdón, con Guaidó.