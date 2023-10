La desesperada carta de un gobernador “secuestrado” por Evo Morales y Luis Arce pidiendo ayuda a Víctor González (VOX)

El Gobierno de Luis Arce expulsó, en enero de 2023, al diputado español de VOX Víctor González por denunciar la precaria situación del gobernador opositor Luis Fernando Camacho, detenido por los hechos suscitados en la crisis de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales, acusado de fraude electoral.

En julio, Luis Fernando Camacho compareció en una audiencia virtual por el caso Golpe de Estado I, donde se le pudo observar muy desmejorado, por lo que se empezó a sospechar de que el político podría estar sufriendo de tratos inhumanos dentro de las cárceles bolivianas.

Una versión que gana aún más vigencia con la desesperada carta que el gobernador de Santa Cruz hizo llegar en los últimos días a Víctor González, donde empieza asegurando: “Desde la celda en donde el Movimiento al Socialismo de Evo Morales y Luis Arce me tienen secuestrado desde ya hace ocho meses, me permito escribirte para agradecerte por todo el impulso que le has dado a la carta en Madrid”.

Aprovecha la misiva escrita a mano para “denunciar al mundo los abusos y violaciones a los derechos humanos que el Movimiento al Socialismo hace en Bolivia”. Además, advierte de que durante el último año se han registrado “importantes avances democráticos, lo que genera esperanza, sobretodo en los países más golpeados por el comunismo”.

Tras solicitar un nuevo encuentro con Víctor González, el opositor bolivariano recuerda que sigue ejerciendo su cargo como gobernador de Santa Cruz, dejando claro que se trata de una detención arbitraria por parte del partido del Estado.

El documento, firmado el 18 de agosto, fue compartido por el representante de VOX en sus redes sociales, junto al mensaje: “Adjunto la carta que nos remite desde la cárcel más inhumana Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz. Hombre gravemente enfermo. Encarcelado en el peor presidio del país a 4 mil metros de altura. Preso político junto con cientos de hombres y mujeres víctimas de la tiranía del Movimiento al Socialismo. Una tiranía que sabe que en esa cárcel el gobernador se muere”.

#Bolivia adjunto la carta que nos remite desde la carcel más inhumana @LuisFerCamachoV, gobernador de #SantaCruz. Hombre gravemente enfermo. Encarcelado en el peor presidio del país a 4 mil metros de altura. Preso político junto con cientos de hombres y mujeres víctimas de la… pic.twitter.com/FjR2r0bnPd — Víctor González (@vicpiedra) October 17, 2023

Quién es Luis Fernando Camacho

Luis Fernando Camacho fue el líder de la rebelión boliviana que denunció fraude en los comicios de 2019 en los que venció el ex presidente Evo Morales. Este abogado con maestría en derecho tributario en la Universitat de Barcelona ganó notoriedad como presidente del Comité Pro-Santa Cruz, un conglomerado de entidades empresariales, vecinales y laborales de la región más rica de Bolivia.

Tras las elecciones del 20 de octubre de 2019, convocó a las primeras protestas para denunciar fraude en las urnas. Las manifestaciones comenzaron en Santa Cruz pero se extendieron rápidamente a otras ciudades del país, incluida La Paz.

La noche del 4 de noviembre, mientras las protestas iban en aumento, Camacho voló de Santa Cruz a La Paz para forzar a Morales a firmar una carta de renuncia que él mismo había redactado. Sin embargo, tuvo que regresar a su bastión, impedido de salir del aeropuerto por la presencia de manifestantes oficialistas.

Camacho se convirtió en el rostro más visible de la oposición a Morales tras los comicios de 2019, aunque no había sido candidato a la Presidencia. Aliados suyos integraron el gabinete de la ex jefa de Estado interina Jeanine Áñez, entre ellos Jerjes Justiniano, en el influyente cargo de ministro de la Presidencia. Sin embargo, la mandataria lo apartó tres semanas después.

Justiniano había sido clave para alcanzar acuerdos de pacificación con sindicatos de campesinos y obreros leales a Morales, y para concertar una ley con los parlamentarios de izquierda que controlaban el Congreso para convocar a nuevas elecciones generales en 2020.

Al poco tiempo, la ruptura entre Camacho y Áñez quedó sellada cuando ambos lanzaron sus candidaturas para las elecciones de 2020. Ella luego la retiró por carecer de opciones de triunfo.

En esos comicios, el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, se alzó con la victoria con el 55,11 % de los votos. En segundo lugar, terminó Carlos Mesa, con el 28,83 %; y tercero, Camacho, con el 14,00 %.

Luis Camacho es gobernador del Departamento de Santa Cruz desde el 3 de mayo de 2021.