Opinión: El poker de Nicolás

Tres cartas se juega Nicolás: MARÍA CORINA, DIOSDADO Y MANUEL ROSALES

Estos son los candidatos presidenciales para el 2024.

Uno cuando habla de cartas hay para todas las interpretaciones. Poker, Ajiley, Black Jack, el Tarot y hasta las Cartas Astrales. Este artículo es sobre escenarios y estrategias. Pero también de jugadas de poker.

Todos los que conocen de este juego saben a qué me refiero cuando alguien pone Cara de Póker.

Pues el que mejor está haciendo este juego es Nicolás Maduro. Con una verdadera Cara de Poker, poniendo a la gente a pensar en los penes y en los peces, mientras la tragedia nacional continúa un curso que no muestra señales de cambiar de rumbo. Y todavía nos queda un año y medio para que se inicie un nuevo gobierno. Gane quien gane.

Las primarias van. Uno que debe entenderlo es Diosdado. Las cosas no siempre van a ser como él quiere.

Así como María Corina, también Diosdado se negó a tener algún rol en las negociaciones internacionales. Entonces Diosdado, no te quejes si lo decidido no te gusta.

En esas negociaciones que Diosdado y María Corina observaron de espalda, a puro pulso, vamos encaminados a unas elecciones presidenciales medianamente abiertas, que no es lo mismo que libres.

Poker de Dummies

María Corina siguiendo el manual del Poker Face para Dummies, pretende hacer creer que estuvo ajena a las negociaciones, por lo que no tiene nada que opinar. Todo para que sus partidarios no descubran que ella miente cuando dice que no negoció la cohabitación con lo que gobierna Venezuela..

Las negociaciones, como lo dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, llevan la «Conciliación» como nuevo estandarte.

Para que internalicen hacia donde marchan el diálogo y los acuerdos, a María Corina, te recomiendo que leas el libro «Conciliación Nacional». Que también está en inglés y aparentemente es la hoja de ruta de los negociadores.

Permitir las primarias ha sido un éxito para Maduro, con todo y el teatro de candidatos pasando agachados por debajo de un puente.

El resultado de no ponerle trabas a las primarias le sirvió a Maduro para forzar en las negociaciones internacionales que se adelantan, que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a través de su Secretario, Alejandro Mayorkas admitiera que Venezuela es un lugar seguro para los venezolanos. Eso después de cumplir con el compromiso de cerrar el pranato de Tocorón.

El resultado ha sido la permisividad con la candidatura de María Corina Machado. Quien según Diosdado Cabello, sin mostrar ni una carta, al momento de ir a presentarse para inscribir su candidatura, va a ser rebotada.

Diosdado y repitió hasta el cansancio, que las primarias no iban. Y 5 días después se tuvo que desdecir.

Del TSJ no salió la esperada sentencia que iba a parar las primarias.

Una carta de la que muchos hablaron que estaba sobre la mesa, que nadie mostró, pero que Henrique Capriles asumió que estaba allí y se sumó a unas primarias que juraba que no se iban a llevar a cabo. Tiró su mazo en aparente derrota. Esperando que lo inviten a jugar otra vez.

Las encuestas son muy clarificadoras de la postura social frente a las elecciones presidenciales.

25% del Padrón Electoral asegura que en unas presidenciales va a votar por María Corina. Oposición pura y dura. Abrazada a la propuesta de ir al final y más allá.

El 12% se muestra partidario de Nicolás Maduro, formando parte de un 22% de electores que no renuncia a su inclinación chavista, motivados por la posibles dádivas electorales.

El resto del Padrón Electoral, poco más del 50%, no le apuestan a estas dos opciones.

La gente del “conde-nado” (lo vi ayer en el Hotel Nuvo del Doral) quiso entrar en ese espacio, pero sin el dinero del novio de Delcy, la arrancada se quedó en neutro.

No tenía el “ante” para entrar a jugar. Esto lo explicó Diosdado cuando dijo que al “conde-nado” le pidieron diez mil dólares (10.000) para las primarias y dijo que él no iba a poner nada. Al “conde-nado” le pidieron prueba de fondos y los que iban a mover la campaña no recibieron respuesta.

Maduro. Montado en una Ciega Grande Especial

Aceptando la participación de los inhabilitados que presenten sus recursos para que reciban oportuna respuesta, el chavismo ha exigido como condición que la oposición presente dos candidatos. Alegando que las primarias son excluyentes a la realidad que muestran las encuestas.

Ellos han logrado que las elecciones se lleven a cabo con 3 candidatos fuertes. El del chavismo y dos de la oposición.

Es un S & G, un Stop and Go, que en el Póker significa que se requieren un número de jugadores específico para poder comenzar.

Eso sí, el retiro de las inhabilitaciones se tramitará después de las primarias, y con los recursos judiciales correspondientes. Obligando a María Corina a cumplir con el acuerdo, si quiere inscribir su candidatura.

Mientras tanto, Maduro observa las cartas de la oposición a través del reflejo en los lentes de alguien que está parado detrás de los jugadores.

Sorpresivamente, la plana mayor del mariacorinismo se puso en contacto con Manuel Rosales, planteando la necesidad de que el gobernador del Zulia asuma ser el tercero en la disputa.

El mariacorinismo, pensando que juega pegado con Maduro, quiere que Rosales sea candidato pensando que será fácilmente derrotable. Asume que Capriles, busteado, está definitivamente derrotado y no vuelve.

Bustear es un término de poker para cuando alguien es eliminado de un torneo, o un proyecto no ha podido materializarse.

A futuro no hay que descartar el regreso de un jugador. Un Capriles habilitado puede encontrar el financiamiento que le hizo falta en las primarias, y le sirva de entrada y ciega extra para volver a jugar. Ese es el temor que lleva al mariacorinismo a llamar a Manuel Rosales.

Con el ofrecimiento que le hizo el “mariacorinismo”, y el empujón que Maduro le viene dando, Rosales se perfila, sin lugar a dudas, en el candidato alejado del radicalismo opositor que en estos recientes 10 años han sumido a la gente en la desesperanza, forzándola a escoger la emigración como única vía de escape.

Rosales tiene garantía de poder inscribirse en las elecciones presidenciales. María Corina va a ir condicionada por los acuerdos pactados con Maduro. Así que Rosales es el Calling Station. Lo que pasa es que al día de hoy, Rosales anda Nit. Por eso le dicen la Roca. Pero tiene que dejar de tanquear.

Un calling station es un mote para un jugador pasivo que no suele subir o retirarse. Es difícil “soltarle” un farol a un calling station, ya que es posible que iguale a sus contrincantes con una mano mala, que aún así puede ganar.

Esos son los candidatos de la oposición. María Corina y Rosales. Candidaturas que serán impuestas de mutuo acuerdo. Dejando a Capriles por fuera.

¿Y el chavismo?

Maduro, con su cara de póker, no puede mostrar debilidad ante la imposición de los acuerdos internacionales. Diosdado es el candidato que anda tomándose cafecitos por toda Venezuela.

En dictadura, el poder se ejerce de facto, sin formalismos que lo limiten. Así va Diosdado Cabello marcando el paso en la empinada ruta a las elecciones del 2024. Es un participante que claramente muestra la pista.

En póker, la pista es una indicación de la fuerza de la mano de otro jugador en base a su comportamiento. Si alguien no se ha dado cuenta, pues está mirando a otro lado.

Diosdado lo dijo, las sardinitas no tienen solidaridad gratuita. Una caja Clap de 10 dólares y un bono de la patria de 5 dólares no son suficientes. Pero está decidido, va de Farol. Sacará los topochos de sus topochales. A 400 dólares por cabeza el día de las elecciones, 3 millones de votos son 1.200 millones de dólares.

Del Tren Tinaco Anaco se esfumaron cuatro (4) veces esa cifra. Y lo que tiene guardado Raquel Bernal es el doble de eso. Pero Diosdado luce apresurado. Su Tilt lo delata. Algo que ningún buen jugador hace es ser temerario, agresivo y subjuntivo, o sea, tiene que mostrarse muy optimista.

Este juego va con apuestas altas, y aunque a María Corina probablemente sin ella tener conocimiento directo, la financia Rafael Ramírez a través de Mezerhane y Escotet, no le van a llegar a esa cifra.

Maduro va a jugar hasta el final. Le gusta hacer Hollywoods, con cartas marcadas y billetes de monopolio.

Sin embargo, como es el Jefe de Estado reconocido por 150 países, muchos se hacen que no se dan cuenta de lo que pasa. Y además, es el único que no se va a quedar sin blanca.

No me quiero despedir sin completar la lista de participantes, que no necesariamente son los jugadores.

El enlace entre Maduro y María Corina. Es Lorenzo Mendoza. Con quien Maduro se ha entendido desde la Cumbre de las Américas del 2012.

Por eso la gente que sabe que Lorenzo se mueve de aquí pa´llá y de allá pa´cá y ha interpretado que Lorenzo es el sustituto acordado de María Corina.

Ya saldrán los que no dejen de atacarme por decir lo que pasa en realidad, Caiga quien Caiga.

No obstante les puedo asegurar que cuando las cosas se confirman, nadie se retracta de los insultos.

Cosas de esta profesión, que otros muchos y yo, ya hemos asumido como parte del riesgo de contar lo que ocurre.