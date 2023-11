Opinión: Una sentencia…Lo que nadie ha dicho

Luego de publicada la sentencia, comienzan las acusaciones sobre quién es el padre de la criatura.

Gladys no lo hizo, señalan muchos y es verdad, se fueron por la Sala Electoral. Es que el enfrentamiento contra Jorge y Diosdado ¿será hasta el final? parafraseando a María Corina Machado.

Y la Sala en cuestión reconoce sin justificación legal, la inhabilitación de Maria Corina por 15 años.

¿Qué se plantea aquí?.

Primero, van por los cuadernos de votación. Eso ya lo sabemos. Pero el Ministerio Público no puede pedirlos de forma tan expedita. La sentencia de la Sala Electoral ordena hacerlo en tres días.

Presuntas irregularidades

Según la referida sentencia, la CNP cometió algunas.

La primera, aceptar inscripciones a nombre de partidos políticos que «legalmente » no inscribieron a nadie. Obvio, porque están intervenidos. Es decir, no tienen existencia jurídica.

Y la última, que era la primera, hacer las primarias sin el CNE.

Los amparos constitucionales son competencia de la Sala Constitucional del TSJ.

Pero hay una excepción. Los recursos administrativos con amparo cautelar. Tanto en Sala Contencioso Administrativa, como en Sala Electoral.

Siempre hay un pero en lo legal.

Primero había que agotar la vía electoral, esto es, plantear el recurso ante el CNE. Y luego ante el TSJ.

La CNP no agota la vía administrativa.

Por supuesto, detrás de la apariencia judicial, hay una verdad que es pública y notoria. La Sala Electoral, la controla Francisco Ameliach y este responde a Diosdado, quien es el verdadero autor de la movida. Jorge y Maduro son ajenos a esta “movida”.

Lógicamente al hacerse pública, no hay forma de controlar las consecuencias.

En la estrategía de Diosdado, a María Corina había que “matarla” antes de que creciera formalmente. Resulta más cómodo y fácil. De hecho, varios estudios de opinión señalan que, no obstante su triunfo en las primarias, más del 70% piensa que no será candidata.

Igual su “inhabilitación” no es de pleno derecho, sino de facto, según lo que se desprende de la respuesta a la solicitud de Brito al TSJ.

La última palabra la tendrá Elvis Amoroso, en el momento de las inscripciones de los candidatos, aunque a Diosdado le sabe a “casabe” el cúmulo de sanciones.

El primer enemigo a derrotar es el tiempo, pues un recurso con tan valiosos resultados puede tardar años y este es un propósito velado.

El dictamen de Gladys no será posible y ella se juega su estabilidad del 2024, aunque su escudo protector está “maduro”.

Maikell Moreno, contempla en silencio, ansiando la posibilidad de volver a ser.

Delincuencia organizada

Una de las sorpresas comunicacionales de esta sentencia es el mensaje lanzado por Tarek, refiriendo el artículo 13 de la ley sobre Delincuencia Organizada y es que la sentencia referida de la Sala Electoral contiene dos conclusiones, que aún a priori, suenan muy duras:

Otorga un amparo cautelar, suspende los efectos de todos los actos de las primarias. Es así de simple, una medida cautelar.

Admitir el recurso contencioso y ordena que en tres (3) días, envíen los recaudos.

De este segundo punto, el incumplimiento no conlleva a la prisión que establece la Ley de Amparo, como lo hicieron con Cabellos y Scarano.

Los supuestos del artículo 13 de la Ley contra la delincuencia organizada, pueden considerarse como “obstrucción de la justicia” pero esto es una potestad del Ministerio Público. No de la Sala Electoral.

Para que haya prisión por incumplimiento de Amparo, se debe contradecir el objeto amparado. Es decir, no cumplir con la suspensión de los efectos de las primarias.

Esto último, en la práctica, es una cuestión etérea.

Las postulaciones por los Partidos Políticos.

La Comisión Nacional de Primarias, aceptó las postulaciones por partidos políticos a) que no están registrados – como el caso de “Vente” y que en consecuencia no existen de pleno derecho. Y b) que están intervenidos y sus juntas directivas actuales no hicieron esas postulaciones, los llamados “judicializados”, en cuya situación se encuentran Acción Democrática (AD) con Prosperi y Voluntad Popular (VP) con Superlano. Este último, de paso “inhabilitado”. Hay otros, de menor importancia como por ejemplo Roberto Henríquez de Copei, entre otros.

En términos reales, esto constituye el verdadero problema judicial. Para todos. Los candidatos que se presentaron arropados en estas condiciones, y la CNP. Y es lo que van a tratar de resaltar.

Cuando se presentó el “conde-nado” (“Er Conde”), que no tenía Partido, lo obligaron a recolectar firmas. Algo que no hicieron los demás candidatos que supuestamente fueron postulados por Partidos Políticos.

Sabiendo cómo es el comportamiento de los que ejercen el poder en Venezuela ¿Por qué permitieron esta “Farsa Consumada”?

De hecho, el TSJ requiere las actas de todos los postulados que se retiraron, hasta del señor José Hernández de UNT.

Fue estupido, por no decir grave, presentarse con precandidatos en supuesta representación de Partidos Políticos, asumiendo una cualidad inexistente, configurándose claramente un fraude, con todas las de la ley.

Allí está el fondo de todo esto de la Sala Electoral.

Es evidente que el PSUV lo ha hecho peor. Lamentablemente ellos, ilegalmente, o legalmente detentan el poder.

¿Era útil o necesario, dar una pelea ante un enemigo que no respeta la ley y la Justicia?

Todo lo demás será para hacer más ruido. ‎

Lo que usted no sabe pero es cierto:

De los Magistrados de la Sala Electoral, Figueroa es el de mayor experiencia. Hasta donde sabemos es institucionalista.

Hubo cambios.

De la Sala Contencioso Administrativa, pues la sentencia fue conjunta, tiene que haber detrás una orden de alto nivel.

Es producto de la negociación acordada, donde María Corina no puede imponer sus condiciones, aunque ella vende lo contrario. Y si quiere ser candidata tiene que ir condicionada.

Ojalá Carlos Blanco, “manager” de María Corina lo entienda. Quizá su odio hacía los que crucificaron a Carlos Andrés Pérez, lo haga ver enemigos en todas partes. Él debe estratégicamente redefinir los objetivos a corto y mediano plazo. En un año pueden suceder muchas cosas y eso no es sano para la candidatura de MCM.

Recordamos el caso de Irene Saez, de Oswaldo en Abril 1993, como su horizonte se transformó.

MCM no termina de definir “Hasta el final”, esperando ilusionada que el gobierno de Biden, ponga las puntadas que permitan su asunción a la Presidencia. Soñar es válido. Si no hace lo debido allí quedará.

Esta no es una pelea jurídica, sino política.

Ella reclama dirigir la oposición y esto tampoco se producirá por obra y gracia del “espíritu santo”.

Esos más de dos millones de votos, contarán al menos con cien mil para reclamar cuando el CNE diga que no.

Mientras los venezolanos siguen huyendo y Diosdado celebrando su pequeña victoria.

El Hombre del Mazo amenazó hasta con una salida armada y derrotó a toditos, incluyendo a Jorge y Nicolás.