Opinión: Avanzamos ‘hasta el final’ o por el túnel rojo

El camino de María Corina Machado está lleno de obstáculos para llegar a Miraflores. Durante sus más de 20 años en el ejercicio de la política, ella ha sabido saltarlos. Superando todas las dificultades y en los peores escenarios.

El asunto hoy día, es que muchas de esas “piedras en el camino”, ante la carencia de condiciones para saltarlas, se hacen más grandes.

La crisis internacional no la favorece. Si las elecciones en Estados Unidos se hicieran antes de octubre de 2024, ella ganaría un aliado, pues en este momento es Donald Trump el elegido y este de seguro, posicionaría a María Corina en un escenario con mayor visibilidad y fuerza para actuar.

Por lo tanto un escenario ideal para el Madurismo y los cubanos es hacer las elecciones en Octubre, sin Maria Corina, y aguantar las probables embestidas de Trump en 2025, de triunfar este en las elecciones presidenciales de noviembre en 2024.

Sin embargo, si Maduro cumple parcialmente los acuerdos firmados por Guaidó, Diosdado y Maduro (el que fuese el candidato del PSUV) no tendrán grandes dificultades.

María Corina Machado insistirá hasta el final

Después de avanzar tanto, la líder ni remotamente piensa en ponerse de lado, para que otro en nombre de la oposición asuma su rol.

La presión diariamente aumenta.

Los delegados garantes del Acuerdo de Barbados, tienen claro que los inhabilitados deben tramitar su habilitación, a lo cual se resiste la máxima representante de Vente, pues ella insiste que las primarias la habilitaron.

Aunque no lo mencionan, los delegados opositores entienden que su planteamiento se sale del acuerdo.

María Corina indica que su caso se subsume en la parte del acuerdo donde dice “que se deben respetar los candidatos seleccionados en los procesos internos”, lo cual implica que la deben habilitar sin ningún otro trámite.

El ex precandidato Caleca, rompe el silencio y advierte que la oposición no puede dejar para última hora la discusión, si María Corina no es la habilitada.

Estas declaraciones no cayeron bien en el Alto Comando de Vente.

¿Por qué Caleca habla de candidato “sustituto”?

Lo preocupante de todo esto, es que en la calle la gente comienza a vislumbrar un escenario terrible: María Corina no va.

Ultimátum al chavismo

Muchos están convencidos que esa línea no fue escrita en el acuerdo de Barbados, salvo la liberación de los presos políticos, en especial los de nacionalidad estadounidense.

Señalan que Jorge Rodriguez colocó sobre la mesa únicamente la liberación de los presos y van a llevar ese tiempo al máximo. Ellos consideran que Juan Gonzalez y el embajador para Venezuela, están saliéndose de lo acordado.

Si no hay solicitud formal del inhabilitado a través de la autoridad competente, no se levanta su condición y hasta el presente, el único que la ha gestionado hace rato es Capriles. No obstante sería temerario de mi parte afirmar que será “habilitado”antes del 3 de diciembre.

¿Qué pasaría si eliminan los beneficios parciales de las sanciones “aliviadas”?

Nada, pues Maduro y su gobierno ya están acostumbrados y han sobrevivido con ellas, demostrando su “inutilidad” como mecanismo de presión y para remate se consolidaría el triunfo de Diosdado y la imposibilidad para María Corina de oficializarse como candidata y próxima Presidente.

El precio a pagar por el madurismo sería muy alto pero un mayor daño y de difícil reparación para María Corina.

Un 25% de los que piensa que no será candidata, subiría rápidamente a un 60% y mayor emigración el año que viene. Este impacto sería mortal para la oposición en general.

¿La van a dejar ser candidata?. El chavismo (incluyendo a los cubanos) ya tiene claro que no va a ser una candidata condicionada. La aparición en escena de Palmieri y Juan Gonzalez hizo desaparecer ese compromiso con Gerardo Blyde.

Mientras, tras bastidores aún no está cerrado el acuerdo Biden-Diaz Canel y este último anda desesperado, pues la actual crisis de la isla, es la mayor que han enfrentado.

Recapitulando

Los que han hecho seguimiento de todas mis últimas columnas, pueden interpretar claramente cómo han evolucionado los hechos.

Diosdado los tiene acorralados. A Maduro, Delcy y Jorge. Incluso la “amortización” de Vladimir Padrino es producto del juego estratégico del hijo del “furrial”.

Campaña presidencial: Referéndum del Esequibo

Diosdado se apropió de las cinco (5) preguntas del referéndum y el 3 de diciembre pudiéramos decir arranca su carrera a Miraflores sin obviar, un acuerdo de gobierno con Nicolás.

Los cubanos no tienen a Maduro como primera opción, lógicamente no llegará la sangre al rio. Los brasileños encabezados por Lula se habían hecho parte de la jefatura de campaña de Nicolas. Al parecer se enfriaron esas acciones y otros aseguran que los cubanos ganaron el juego y siguen mandando.

Maduro responde

Al buen entendedor pocas palabras. Maduro en alta, clara e inteligible voz, señaló: “Habrá elección presidencial con sanciones o sin sanciones”.

Fuentes del Departamento de Estado, sobre el ultimátum del 30 Noviembre, mencionan:

Hay dos situaciones allí.

La primera está reservada. Aunque lo cierto es que sí, la intención es que parezca un ultimátum, lo han logrado. El sector opositor se amarra a esa esperanza.

La segunda: Ante la incertidumbre de la habilitación de María Corina, se busca precisar al gobierno de Maduro. Si no la habilitan para el 30/11, se dará por descontado que María Corina no va, y se ampliará el abanico de posibles candidatos para el 2024, más allá de la electa legítimamente.

En el Departamento de Estado, el ambiente latinoamericano no cree que la administración Biden llegue hasta el final.

¿Por qué lo decimos?

Las empresas comprometidas no dan muestras de paralizar sus operaciones. Peor aún, la petrolera francesa Maurel Prom retoma actividades en Venezuela tras el alivio de sanciones de Estados Unidos.

Cuando una empresa toma una decisión así, en medio de «el ultimátum», debe ser que sus análisis prospectivos no contemplan que haya sanciones nuevamente.

Sobre el presunto aumento de la cooperación militar entre Estados Unidos y Guyana, es prematura opinar. Creemos que se trata de una noticia mal titulada. Nada refleja que se haya hablado de intercambio militar. Esto sería rechazado por el Caricom.

En Colombia hay bases militares de Estados Unidos y sin embargo, el presidente Petro sigue usando un lenguaje de la izquierda tradicional y actuando en decisiones contra lo que defiende Estados Unidos.

Al cierre

Me dicen de un escándalo para final de año: puede ser la presentación de El Aissami capturado y será minimizado con el referéndum. Al parecer se presume que el “turco” estaría a las puertas de una conversación con agentes del gobierno de EEUU. El ex alto funcionario y persona de extrema confianza de Nicolás, tendría mucho que decir.

Otros me dicen que pudiera ser alguna decisión de la CPI lo cual descarto pues ellos no tienen como ejecutar sus fallos

La única decisión que está avanzada es la de la CIJ (Corte Interamericana de Justicia), sobre el Esequibo, que favorece a Guyana. Es un comentario generalizado en el ambiente diplomático.

Debo aclarar que lo de la CPI es una ilusión. Actualmente allí se está discutiendo una apelación de Venezuela, contra la decisión del Fiscal de la CPI, de continuar con la investigación sobre violación de derechos humanos..

Para que tengan una idea, la Fiscalía de la CPI no tiene organizado ni siquiera el primer caso. Porque precisamente, no estaba investigando. No ha realizado ni una sola pesquisa, es decir, no ha recabado autónomamente ningún acervo probatorio para sustentar cualquiera de los casos.

Analistas pocos serios, dicen que los fiscales que están investigando las primarias están asustados porque los van a condenar en la CPI, algo que está tan lejos como el planeta Plutón.

Dato: El abogado que representa a Venezuela (no a Maduro) tiene un vínculo sutil con el Fiscal Karim y ese vínculo se llama Baltazar Garzon.

Al ver el acto de Maduro en Puerto Cabello, pudiéramos pensar que busca sucesor ¿Será Lacava?

Cada día que pasa, nos acercamos al conocimiento de lo que ha prometido la candidata María Corina “Hasta el final…” y es que en el 2024 algo terminará por suceder: Una nueva Venezuela o la continuación por partes de la destrucción del país…

Se me acabó el papel…