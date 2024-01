Opinión: ¿Chavismo teme llegar hasta el final?

Muchos creyeron que Chávez murió el 5 de marzo del 2013. Siempre hay dolor cuando algo muere: Un ser, un sistema.

La rabia aparece cuando estamos en el final de un proceso.

Quizá en Venezuela estamos en presencia de eso.

La historia nos dice que los hombres mueren cuando sus ideas, su historia, se derrumba.

Cuando sus pensamientos desaparecen.

Hay toda una carrera del chavismo, un despliegue operativo y político en torno a lo que representa María Corina Machado.

No ella en particular, sino lo que representa.

El drama

Inscribirse para una candidatura, es un evento potencial futuro que aún no se ha materializado. Las elecciones, teóricamente serán en diciembre del 2024. Aún no hay fecha, ni cronograma ni anuncios de ningún tipo.

El avance de María Corina como símbolo opositor aumenta y el desprestigio, hastío contra el gobierno de Maduro “and company”, también.

La insatisfacción supera el 90%. Es fácil entender porqué los estudios de opinión no lo reflejan.

Es que hasta los chavistas están “obstinados”, por decir lo menos. Tanto es así, que si hacen un referendo de gestión dentro de Miraflores lo pierden.

Los pasillos oficiales se han llenado de largos, interminables susurros.

Y fíjense, yo no creo que eso sea suficiente para ganarles.

Los gobiernos de este estilo, no compiten por ser “populares o queridos”. Los mueve es el ejercicio del poder, prefieren que les teman y no que los quieran.

Su placer no es discutir, no es la dialéctica, sino imponer sus criterios.

Para el momento de hacer esta columna, no se había realizado la reunión de los delegados sobre el TSJ, que debió ser ayer..

De lo jurídico

Pareciera que quienes andan presionando los tiempos en el TSJ, tratan de hacerse los enajenados mentales.. Fingen que no conocen los tiempos reales en que opera la institución.

La acción de amparo.

Se debe ejercer en un lapso de seis meses, desde que se llevó a cabo el acto que genera la lesión jurídica. “La acción de amparo procede contra todo acto administrativo, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o garantía constitucionales, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz, acorde con la protección constitucional”.

Pasado ese tiempo. No procede la acción de amparo.

Sin embargo, hay una excepción, y es en el caso de los recursos contenciosos administrativos.

El parágrafo único del articulo 5 de la Ley de Amparo dice: “PARAGRAFO ÚNICO: Cuando se ejerza la acción de amparo contra actos administrativos conjuntamente con el recurso contencioso

administrativo que se fundamente en la violación de un derecho constitucional, el ejercicio del recurso procederá en cualquier tiempo, aún después de transcurridos los lapsos de caducidad previstos en la Ley y no será necesario el agotamiento previo de la vía administrativa”.

Este no fue el caso de María Corina. Ella introdujo una demanda por vía de Hecho conjuntamente con la acción de Amparo.

En este caso, ella no se plegó al procedimiento designado y el TSJ procedió conforme a la Ley.

No puede decidir sobre el Amparo si no pide primero el expediente administrativo. Blanca Rosa Mármol desvaría cuando dice que es una táctica dilatoria. Si no hay resolución ni expediente, probarla es más difícil.

Y el propio abogado de María Corina se equivoca, cuando apresuradamente introduce un escrito aclarando que ellos lo que están intentando es una demanda por Vía de Hecho.

Qué hizo María Corina. Ella pide el amparo contra la vía de hecho, sobre la base de que se violan sus derechos constitucionales y proviene del oficio que el Contralor Meneses le hizo llegar al diputado Brito.

Y aquí es donde surge lo que está presionando el equipo jurídico de Diosdado.

Porque si existe la inhabilitación, tanto la demanda por vía de hecho, como el recurso de amparo, no procede.

Y el equipo de Cilia tiene una mucho mejor. Según estos abogados, a María Corina Machado no se le han violado los derechos, porque aún no se le ha impedido ser candidata.

No es el caso de Leocenis, quien no pudo ser candidato a alcalde en las elecciones pasadas del 2021.

La tesis del equipo de la Contraloría, es que la Resolución está para publicación.

Allí comenzamos con la mentira.

En el despacho del Magistrado Malaquías preguntan si procede esta causal de inadmisibilidad: Artículo 6, numeral 2 de la Ley de Amparo. 2)Cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitucionales, no sea inmediata, posible y realizable por el imputado; Observen detenidamente esto:

En este caso, el posible causante de la vía de hecho es un funcionario de la Contraloría, y no el Contralor. Por lo tanto el acto de Meneses, ni en ese momento, ni ahora, puede perjudicar a María Corina, porque al no tener la potestad constitucional o legal para imponer inhabilitación, sus actos carecen de viabilidad.

Bajo esta premisa, es inadmisible la demanda y el recurso de Amparo. Legalmente la demanda de María Corina es inadmisible.

Jurídicamente hablando pareciera lógica está postura.

Todos sabemos que ello es solo una “excusa”. Pero eso no lo decide el TSJ. Primero se va a discutir entre los delegados, los jefes políticos del Psuv.

A mi juicio va a ser admitida la solicitud, porque en la interpretación de la ley, Latu Sensu nos permite establecer todo una cadena de elementos conducentes a establecer la negación de un derecho, aunque esto no se haya plasmado en un oficio, o en un papel.

Cuando un funcionario habla también emite criterios, muestra sus reales intenciones, y el administrado puede adminicular los mecanismos legales a su favor.

Es decir, yo no tengo que esperar ver al muerto para suponer o temer un homicidio.

Y en el foro político y jurídico internacional eso es doctrina.

Sobran las pruebas y las amenazas contra María Corina Machado y su comando de campaña, desde que fue candidata en las elecciones internas de la oposición.

¿Qué viene después?

Artículo 26.

El Juez que conozca del amparo, fijará dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la presentación del Informe por el presunto agraviante o de la extinción del término correspondiente, la oportunidad para que las partes o sus representantes legales expresen, en forma oral y pública, los argumentos respectivos.

Efectuado dicho acto, el Juez dispondrá de un término improrrogable de veinticuatro (24) horas para decidir la solicitud de amparo constitucional.

No obstante recuerden, aún no se ha decido la admisibilidad del recurso.

En todo caso. Salvo que la Sala Político Administrativa haga una corrección de oficio sobre el recurso interpuesto, la decisión no va a poder pronunciarse sobre la habilitación de María Corina.

Si la Resolución no aparece, existe el riesgo que la referida sala ordene a la Contraloría que aclare la situación de María Corina, abandone la vía de hecho y dicte la resolución correspondiente.

Pero todo esto es especulativo.

El Presidente de la Sala Electoral considera que la vía de hecho debe ser admitida. Y si quieren habilitar a María Corina, debe ser declarada con Lugar.

Para el Presidente de la Sala Electoral, eso solo puede ser resuelto en el fondo de la demanda por vía de hecho, sin que proceda la acción de amparo, porque a María Corina no se le ha impedido efectivamente presentarse para un cargo público.

Si esta es la tesis que va a prevalecer, van a admitir la demanda en cuestión, empero no va a proceder el amparo constitucional.

Eso implica que, a menos que salga la resolución de la Contraloría, María Corina va a poder inscribirse.

El Presidente de la Sala Electoral es quien sostiene la tesis de que María Corina debía introducir una demanda por vía de hecho, tal como se habló en muchos foros, horas antes de que ella fuera al TSJ a introducir el recurso.

Todos los magistrados de la Sala Electoral del TSJ vienen de militar en el oficialismo.

De ellos el decano (es decir el que tiene mayor experiencia) es Figueroa. Es de los institucionalistas, viene de la Sala Político Administrativa.

Aunque no dudamos que tiene fuertes vinculaciones políticas, pues fue legislador.

Caryslia Beatriz Rodríguez se apoya en Figueroa, aunque viene también de ser concejal, presidenta del concejo municipal de Libertador y hasta Alcaldesa encargada, cuando Erika Farias se retiró.

Es egresada del IAEDEN. Muchos plantean dejar el asunto para el mes de enero, que ya está encima.

Caen caen todos