México entrega docenas de narcos a EEUU, para intentar aplacar a Trump y que no imponga aranceles

Este 27 de febrero de 2025, México ha dado un paso fuerte: transfirió a docenas de capos de los cárteles del narcotrafico a la custodia de Estados Unidos.

Entre ellos está Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Sinaloa, un nombre que lleva 40 años en la lista de los más buscados por las autoridades estadounidenses.

Estos traficantes enfrentarán cargos en tribunales de EE. UU., pero detrás de esta jugada hay más que justicia.

Hablamos de aranceles, presión de Donald Trump y maniobras desesperadas para evitar un golpe económico.

México cede terreno para no perderlo todo. Entregar a Caro Quintero y otros es un sacrificio calculado, pero no resuelve el fondo.

El fentanilo y la migración son problemas estructurales que ni extradiciones ni soldados frenarán rápido.

Trump, por su lado, usa los aranceles como garrote político. Sabe que México depende de EE. UU. y aprieta hasta donde puede.

La jugada mexicana busca tiempo, pero el riesgo es alto.

Si Sheinbaum no equilibra cooperación y firmeza, podría quedar mal con Trump y con su propio pueblo.

Mientras, los narcos seguirán innovando, porque su negocio no espera acuerdos diplomáticos.

Un avión cargado de narcos rumbo a EE. UU.

Ayer por la noche, un avión despegó de Ciudad de México con más de 30 capos a bordo. El nombre que resuena es Rafael Caro Quintero, ligado al asesinato del agente de la DEA Enrique «Kiki» Camarena en 1985. Tras décadas prófugo, su captura en 2022 y ahora su extradición son un trofeo para EE. UU. Otros nombres no han salido a la luz, pero fuentes de Reuters y CNN confirman que son figuras clave de cárteles como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

México no lo hace por gusto. Es una respuesta directa a la amenaza de Trump de imponer aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas. El presidente de EE. UU. lleva semanas subiendo el tono, exigiendo que México frene la migración y el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo, o enfrentará castigos económicos.

¿Qué pasa con los aranceles hoy?

A 28 de febrero, los aranceles no están activos, pero el reloj corre. Trump anunció esta semana que evaluará la situación «en los próximos días». Según el Wall Street Journal, su equipo ya tiene listo un plan para aplicarlos desde marzo si México no cumple. ¿Qué exige? Tres cosas claras:

Reducir la migración ilegal en la frontera sur de EE. UU. Detener el flujo de fentanilo y otras drogas. Cooperación total en seguridad, incluyendo extradiciones como la de hoy.

La Casa Blanca dice que esta transferencia de narcos es «un buen inicio», pero no suficiente. FOX News reporta que Trump quiere resultados visibles antes de abril, o las tarifas entrarán en vigor.

Las maniobras de México para evitar el desastre

México sabe que los aranceles serían un mazazo. Exporta unos 400.000 millones de dólares al año a EE. UU., según datos de la BBC. Perder un cuarto de eso por tarifas dolería mucho. Por eso, la presidenta Claudia Sheinbaum juega varias cartas:

Extradiciones rápidas : Entregar a Caro Quintero y otros es un gesto para calmar a Trump .

: Entregar a y otros es un gesto para calmar a . Más seguridad en la frontera : México desplegó 10.000 soldados esta semana, dice CBS, para patrullar y mostrar compromiso.

: México desplegó 10.000 soldados esta semana, dice CBS, para patrullar y mostrar compromiso. Negociación directa: Sheinbaum ofreció una «mesa de diálogo» sobre seguridad y salud pública, evitando confrontaciones.

Pero no está sola. Otros países también mueven fichas. Colombia, tras aceptar vuelos de deportación esta semana, evitó aranceles similares. Reuters dice que Centroamérica podría seguir el ejemplo, cediendo a la presión de Washington para no quedar en la mira.

¿Funcionará la estrategia mexicana?

No está claro. Analistas de CNN dudan que las extradiciones basten. El fentanilo sigue entrando a EE. UU., y la migración no cede. Trump no parece dispuesto a ceder terreno, y su base electoral espera mano dura. México apuesta a ganar tiempo, pero si no muestra más resultados pronto, las tarifas serán inevitables.

Sheinbaum insiste en que no cederá soberanía. “Si hay alianzas con cárteles, es en las armerías de EE. UU. que les venden armas”, dijo ayer, según ABC7. Es un dardo a Washington, pero también un riesgo: irritar a Trump no ayuda a la causa.

Curiosidades sobre los narcos y el fentanilo

Los narcos no son solo violencia; son ingenio puro. Aquí van tres datos que te sorprenderán:

Túneles de lujo: El cártel de Sinaloa usa túneles bajo la frontera con aire acondicionado y rieles para mover droga. Uno hallado en 2024 tenía hasta luz eléctrica, según CBS. Fentanilo camuflado: Meten esta droga letal en juguetes, frutas falsas o hasta biblias huecas. Reuters dice que un cargamento reciente iba en latas de salsa picante. Química casera: No necesitan laboratorios sofisticados. Con precursores de China, fabrican fentanilo en casas comunes, lo que complica rastrearlos.

El fentanilo mata a unas 70.000 personas al año en EE. UU., según la DEA. Es 50 veces más potente que la heroína y cabe en cualquier sitio. Por eso Trump lo tiene en la mira.