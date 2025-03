Trump aprieta las tuercas a Maduro: cancela las licencias petroleras que Biden dio a los chavistas

Donald Trump ha dado un golpe sobre la mesa.

Castiga a Nicolás Maduro donde más duele: el bolsillo.

Ha cancelado las licencias petroleras que Joe Biden concedió al chavismo en noviembre de 2022, una medida que castiga al régimen venezolano por no cumplir acuerdos.

En sus palabras, está harto de la falta de «rapidez» en el «transporte de regreso a Venezuela» de los criminales violentos que enviaron a EE.UU., como los miembros del Tren de Aragua.

Trump no se anda con rodeos.

Este 27 de febrero de 2025 anunció que revoca la licencia de Chevron para operar en Venezuela.

¿El motivo? Maduro no ha avanzado en reformas electorales ni en la deportación de migrantes, especialmente los vinculados a crímenes.

“Estamos revirtiendo las concesiones que el corrupto Joe Biden dio a Nicolás Maduro”, dijo en redes sociales.

La licencia, que permitía a Chevron producir y exportar crudo venezolano, caduca mañana, 1 de marzo.

Para Trump, es un mensaje claro: no va a tolerar que el régimen se beneficie mientras incumple.

El impacto económico es inmediato.

Bloomberg estima que las licencias generaban entre 2.100 y 3.200 millones de dólares anuales para Maduro en impuestos y regalías.

Sin ese dinero, la recuperación lenta de Venezuela, que depende del petróleo, se tambalea.

Chevron producía unos 200.000 barriles diarios a mediados de 2024, una cuarta parte del total del país.

Ahora, esa vía de ingresos se seca.

La expulsión de ilegales está en el centro de la estrategia de Trump.

Desde que asumió el cargo el 20 de enero, ha priorizado deportar a venezolanos, especialmente a los que relaciona con el Tren de Aragua, una banda señalada por delitos en EE.UU.

FOX News informó que esta semana agentes del FBI y del ICE detuvieron a miembros de la banda en Denver.

“Maduro no está transportando a los criminales violentos que envió a nuestro país de vuelta a Venezuela al ritmo acordado”, insistió Trump.

Los números hablan. Más de 7,7 millones de venezolanos han huido desde 2013, muchos a EE.UU. Bajo Biden, unos 600.000 получили el TPS (Estatus de Protección Temporal), pero Trump lo revocó este mes.

CBS News dice que las primeras deportaciones empezaron hace tres semanas, con dos vuelos a Caracas.

Sin embargo, el ritmo no satisface a la Casa Blanca. Tom Homan, el “zar fronterizo” de Trump, prometió en The New York Times que los vuelos masivos despegarán en 30 días.

La cancelación de las licencias petroleras añade presión: si Maduro quiere negociar, tendrá que acelerar.

En Venezuela, la situación es un polvorín.

María Corina Machado, líder opositora, sigue hostigada.

Hace dos días, según BBC, simpatizantes chavistas la agredieron físicamente en Caracas durante un acto.

La persecución no para: el régimen detiene y tortura a opositores, como denuncia Human Rights Watch.

Edmundo González, reconocido por EE.UU. como ganador de las elecciones de julio de 2024, está exiliado y enfrenta amenazas de arresto si regresa.

Maduro se aferra al poder tras un proceso electoral que la Unión Europea y EE.UU. tildan de fraudulento.

Sin embargo, la respuesta internacional es tibia. Pedro Sánchez, presidente de España, guarda silencio, igual que otros líderes europeos.

“La UE está de perfil, analizando pero sin actuar”, apunta un experto citado por Reuters. La prioridad parece ser evitar una crisis migratoria mayor, no presionar por democracia.

Los datos clave:

Aspecto Detalles Licencias canceladas Otorgadas por Biden en 2022 a Chevron. Vencen el 1 de marzo de 2025. Ingresos perdidos Entre 2.100 y 3.200 millones de dólares anuales para Maduro. Deportaciones Dos vuelos en febrero. Más en 30 días, según Homan. Oposición María Corina agredida, González exiliado, torturas reportadas. Reacción internacional Sánchez y UE callan, EE.UU. endurece postura.

Desde mi perspectiva como analista internacional, esto es un giro calculado de Trump.

No solo castiga a Maduro, sino que usa el petróleo como palanca para forzar la expulsion de ilegales. Durante su primer mandato (2017-2021), aplicó una política de “máxima presión” con sanciones duras.

Ahora, mezcla eso con pragmatismo: primero negoció con Richard Grenell la liberación de seis estadounidenses presos en Caracas, según CNN, pero al ver que Maduro no cumple con los deportados, saca el látigo.

Para Venezuela, es un mazazo.

Sin los dólares del petróleo, Maduro dependerá más de economías ilícitas, como dice Insight Crime. La oposición, aunque golpeada, podría ganar oxígeno si la presión internacional crece.

Pero con la Unión Europea y líderes como Sánchez ausentes, el régimen tiene margen para resistir.

¿Qué sigue? Trump podría ir más lejos y cortar todo comercio con Venezuela, como insinuó en FOX News: “Biden compró millones de barriles, no dejaré que eso pase otra vez”.

La relación EE.UU.-Venezuela está en su peor momento desde 2019, cuando Trump reconoció a Juan Guaidó. Hoy, con González como figura legítima para Washington, pero sin apoyo europeo contundente, el chavismo sigue atrincherado.