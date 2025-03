¿Qué destino espera a los venezolanos deportados por Trump a la megacárcel de Bukele?

El 15 de marzo de 2025, se realizaron tres vuelos muy especiales desde Estados Unidos hacia El Salvador.

En los aviones iban 238 venezolanos.

Todos fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel de máxima seguridad construida por el presidente Nayib Bukele.

Trump justificó las deportaciones invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, afirmando que los expulsados pasaron por un «proceso riguroso» para verificar su pertenencia al siniestro Tren de Araguas.

En Cecot, los deportados enfrentan un destino incierto: permanecerán encarcelados al menos un año, con posibilidad de renovación, bajo un acuerdo que incluye un pago de 6 millones de dólares de Estados Unidos a El Salvador por albergar hasta 300 personas.

Sale a 25.000 dólares por cabeza y año.

El dicvtador Nicolás Maduro ha rechazado enérgicamente estas deportaciones, calificándolas como un «secuestro» y una violación de los derechos humanos: «es uno de los episodios más oscuros de la historia«.

El gobierno chavista sostiene que muchos de los deportados no tienen vínculos con el Tren de Aragua y que se trata de una criminalización injusta de la migración venezolana.

Maduro ha expresado disposición a recibir a los migrantes deportados en Venezuela, pero ha condicionado esta acogida a negociaciones con Washington, incluyendo el levantamiento de sanciones.

La reciente visita al Cecot de la Secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, ha dejado un mensaje claro y contundente: «váyanse ahora».

Esta advertencia, respaldada por el presidente Donald Trump, ha generado una ola de preocupación entre la comunidad salvadoreña en Estados Unidos, estimada en cerca de medio millón de personas en situación irregular.

