Salma Hayek alza la voz por los migrantes latinos en Estados Unidos

Salma Hayek, una de las figuras más destacadas del cine internacional, ha utilizado su plataforma para defender a los migrantes latinos en Estados Unidos. En un reciente video compartido en sus redes sociales, la actriz mexicana abordó temas de impacto social como los prejuicios contra la comunidad latina y su papel esencial en la economía estadounidense.

Hayek, nacida en Coatzacoalcos, México, y con una carrera consolidada en Hollywood, habló desde su experiencia personal y respaldó sus declaraciones con datos contundentes. En el video, planteó preguntas provocadoras a ciudadanos estadounidenses, como si creían que los inmigrantes «roban empleos» o «no pagan impuestos». Estas afirmaciones suelen ser parte de discursos antiinmigrantes, pero Hayek ofreció respuestas basadas en informes recientes que desmienten estos mitos.

La economía latina: un motor global

Uno de los puntos clave del mensaje de Salma Hayek fue destacar el impacto económico de los latinos en Estados Unidos. Según el informe 2024 del Latino Donor Collaborative, el Producto Interno Bruto (PIB) generado por la comunidad latina equivale ya a la quinta economía más grande del mundo, superando a países como India y Reino Unido. Este crecimiento es incluso más rápido que el de economías como China y podría superar a potencias como Alemania o Japón para 2027.

Además, Hayek subrayó que los inmigrantes indocumentados no solo contribuyen al sistema fiscal estadounidense, sino que lo hacen de manera significativa. Según datos del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP), estas personas aportaron 96 mil millones de dólares al sistema de Seguridad Social y Medicare en 2024. Un hecho sorprendente para muchos es que entre el 50% y el 75% de los hogares indocumentados presentan declaraciones anuales de impuestos utilizando el ITIN, un número diseñado específicamente para cumplir con obligaciones fiscales sin necesidad de un Seguro Social.

El rostro humano detrás de las cifras

Más allá de las estadísticas, Salma Hayek destacó historias personales y ejemplos concretos que reflejan la importancia de los migrantes en sectores esenciales como la agricultura, donde representan el 48% de la fuerza laboral. Sin ellos, afirmó, muchas granjas simplemente no podrían operar. «No puedes decir ‘vamos a deshacernos de estas personas’ y luego ver cómo los agricultores quedan sin trabajadores», citó un joven agricultor entrevistado en su video.

En su mensaje también se incluyeron historias inspiradoras sobre médicos, ingenieros y empresarios latinos que están transformando sus comunidades. Según un estudio del Census Bureau, los latinos son responsables del 36% de todos los nuevos negocios en Estados Unidos, iniciándolos a un ritmo más rápido que cualquier otro grupo demográfico.

Su propia travesía como inmigrante

El compromiso de Salma Hayek con la causa migrante no solo se basa en su empatía, sino también en su propia experiencia personal. En entrevistas previas, la actriz ha revelado que durante sus primeros años en Estados Unidos vivió como inmigrante ilegal por un breve período tras la expiración de su visa. Este tiempo fue crucial para entender las dificultades que enfrentan millones de personas que buscan una mejor vida lejos de sus países natales.

A pesar de los obstáculos iniciales —incluyendo barreras raciales y estereotipos contra latinos— logró abrirse paso en Hollywood gracias a su talento y perseverancia. Su éxito culminó con una nominación al Oscar por su papel en Frida (2002), convirtiéndose así en una pionera para actores latinos en la industria cinematográfica estadounidense.

Diez curiosidades sobre Salma Hayek

Para completar este perfil inspirador sobre la actriz mexicana:

Nació el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz.

Estudió relaciones internacionales antes de dedicarse completamente a la actuación.

Fue descubierta por primera vez gracias a su papel protagónico en Teresa, una telenovela mexicana.

Es políglota: domina español, inglés, árabe y algo de portugués.

Ha trabajado como productora ejecutiva en proyectos exitosos como Ugly Betty.

Es activista por los derechos humanos y ha apoyado causas relacionadas con violencia doméstica.

Está casada con François-Henri Pinault, empresario francés del sector del lujo.

Fue una de las primeras actrices latinas nominadas al Oscar como Mejor Actriz.

Tiene una hija llamada Valentina Paloma Pinault.

Se convirtió oficialmente en ciudadana estadounidense después de años viviendo legalmente en el país.

La defensa pública que ha realizado Salma Hayek no es solo un acto simbólico; representa una contribución significativa al diálogo sobre inmigración y diversidad cultural en Estados Unidos. Sus palabras no solo resaltan cifras económicas impresionantes, sino también las historias humanas detrás del éxito latinoamericano al otro lado del Río Bravo.