Esta es la primera foto de Kilmar Ábrego desde que fue deportado por error a el El Salvador

Es la primera imagen.

Y no está Kilmar Abrego con ropas de presidiario, sino de civil.

Chris Van Hollen, miembro del Partido Demócrata y es senador por el estado de Maryland, viajó a El Salvador para abogar por la liberación de Kilmar, un residente de Maryland deportado por error a El Salvador en marzo de 2025, pese a una orden judicial que lo protegía de ser enviado a su país natal.

Van Hollen buscaba verificar el bienestar de Abrego García, detenido en la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), y presionar a las autoridades salvadoreñas para que cumplieran con la orden de la Corte Suprema de EE. UU. de facilitar su regreso.

Van Hollen llegó a El Salvador el 16 de abril de 2025 y enfrentó obstáculos iniciales.

El miércoles, se reunió con el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa, quien le negó el acceso a Abrego García, ya fuera en persona, por teléfono o virtualmente, argumentando que se necesitaban «arreglos previos» para visitar Cecot.

El jueves, Van Hollen intentó acercarse a la prisión, pero fue detenido por soldados en un puesto de control a unos tres kilómetros del lugar.

Sin embargo, esa misma noche del 17 de abril, Van Hollen logró reunirse con Abrego García en un hotel en San Salvador, no en Cecot.

No está claro qué cambió para permitir el encuentro, pero tanto Van Hollen como el presidente salvadoreño Nayib Bukele compartieron fotos del evento en la red social X.

Las imágenes muestran a ambos en un restaurante o salón del hotel, con Abrego García vestido con ropa casual, no de prisión.

Kilmar Abrego Garcia, miraculously risen from the “death camps” & “torture”, now sipping margaritas with Sen. Van Hollen in the tropical paradise of El Salvador!🍹 pic.twitter.com/r6VWc6Fjtn

— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 18, 2025