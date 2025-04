Kilmar Abrego, el migrante deportado por error a El Salvador, pasa del temido CECOT a una cárcel ‘normal’

Hay mucha confusión. Versiones contradictorias y pasión a raudales.

Pero todos coinciden en que la penosa peripecia de Kilmar Abrego García revela no solo las grietas sistémicas en las políticas migratorias, sino también los riesgos inherentes al endurecimiento penal sin matices.

Hoy, 19 de abril de 2025, el nombre de Kilmar Abrego vuelve a estar en el candelero.

La noticia es que pasa del temido CECOT a una cárcel ‘normal’.

Lo que parece claro, es que no volverá a EEUU.

Su caso ha generado un debate intenso tanto en Washington como en San Salvador, tensando relaciones diplomáticas y poniendo sobre la mesa los riesgos que enfrentan los migrantes atrapados entre dos sistemas judiciales opacos.

El itinerario vital de Abrego García, residente legal en Maryland, cambió radicalmente cuando fue deportado por error a El Salvador, a pesar de contar con una orden judicial que prohibía su expulsión.

Este episodio no solo destapó graves fallos procedimentales, sino que lo condujo directamente al temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), un símbolo del endurecimiento penal impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Kilmar Abrego Garcia’s wife, Jennifer Vasquez Sura, has strategically censored her partner’s left hand in the photo she uploaded on her TikTok to promote her GoFundMe. @nayibbukele, can you release the full resolution photos from the photoshoot meeting he had with… pic.twitter.com/6KP3GsjMIV

— Andy Ngo (@MrAndyNgo) April 18, 2025