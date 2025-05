Colombia: El ex ministro Wilson Ruiz lleva al presidente Petro ante la Corte Penal Internacional por ‘crímenes de guerra’

El presidente Petro y el ex ministro Wilson Ruiz.

El exministro de Justicia de Colombia, Wilson Ruiz, ha presentado una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Gustavo Petro, acusándolo de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y responsabilidad penal por omisión.

La denuncia fue radicada el martes 27 de mayo de 2025 en La Haya, Países Bajos, sede de este tribunal internacional.

Ruiz, quien también fue presidente del Consejo Superior de la Judicatura durante el gobierno del expresidente Iván Duque, viajó personalmente a La Haya para entregar el documento dirigido al fiscal general Karim Khan.

En su denuncia, el exministro argumenta que Petro «consolidó a su llegada al poder una estrategia militar y política, con el fin de empoderar a los grupos terroristas que delinquen al interior del territorio nacional».

La acusación en detalle

Según el documento presentado por Wilson Ruiz, el presidente colombiano habría implementado «una política deliberada de omisión que ha permitido el fortalecimiento de estructuras delincuenciales y criminales en Colombia» y que «ha debilitado a las Fuerzas Armadas». El exministro sostiene que ha recopilado hasta 20 pruebas documentales «que evidencian masacres, desplazamientos forzados y debilitamiento institucional y abandono territorial».

La denuncia se fundamenta en los artículos 7, 8 y 28 del Estatuto de Roma, que otorga a la CPI jurisdicción sobre cuatro crímenes principales: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Ruiz considera que en el caso de Petro se han cometido varios de estos delitos por la omisión de su actuación contra los grupos armados.

«Esta denuncia es un grito por la vida, por la verdad, por la reparación y por la dignidad de millones de colombianos olvidados. Que el mundo sepa lo que está pasando en Colombia», expresó el exministro en un comunicado.

La política de «Paz Total» en entredicho

En su denuncia, Ruiz explica que tras asumir la presidencia el 7 de agosto de 2022, Petro anunció una política denominada «La Paz Total», de la que se habrían beneficiado grupos criminales. El exministro detalla cómo el mandatario logró más de un millón de votos decisivos para su victoria en zonas donde actúan grupos terroristas.

Según la acusación, durante la campaña electoral, Petro habría utilizado a su hermano como negociador con varios líderes terroristas encarcelados, a quienes visitó en sus centros de reclusión para proponerles beneficios en caso de alcanzar la presidencia. Como consecuencia, el Estado habría cedido de facto el control de ciertos territorios, generando «un abandono del Estado en estas regiones con marcada influencia de estos criminales».

Paralelamente, según Ruiz, se habría reducido la financiación a las Fuerzas Armadas de Colombia, debilitando su capacidad operativa frente a estos grupos.

Reacciones políticas

La denuncia ha generado diversas reacciones en el ámbito político colombiano. El senador Ariel Ávila, del partido Alianza Verde, criticó duramente la acción de Ruiz, calificándolo como «un cínico» y cuestionando su gestión al frente del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Iván Duque.

«Decidí actuar en nombre de quienes no han sido escuchados. Porque son las víctimas quienes deben estar en el centro del debate: los desplazados del Catatumbo, los líderes asesinados en el Cauca, las comunidades silenciadas del Chocó, de Nariño, que han sido abandonadas a su suerte ante la quietud del Gobierno Nacional», afirmó Ruiz en su comunicado.

Contexto de crisis en Colombia

La denuncia se produce en un momento de tensión política en Colombia. El pasado 26 de enero, el presidente Petro suspendió los diálogos de paz que mantenía con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), uno de los grupos guerrilleros más activos del país. Esta decisión se tomó tras una masacre perpetrada contra una familia, atribuida a este grupo armado.

Además, recientemente el Senado colombiano votó en contra de la consulta popular propuesta por el gobierno de Petro, lo que ha incrementado la polarización política en el país. «Votaremos NO a la consulta populista, reeleccionista de Gustavo Petro», señaló el senador Quintero durante la sesión del 14 de mayo.

Precedentes en la Corte Penal Internacional

La denuncia contra Petro se suma a otros casos de líderes políticos que han sido llevados ante la CPI. Recientemente, el 11 de marzo de 2025, el expresidente filipino Rodrigo Duterte fue detenido y trasladado a La Haya en cumplimiento de una orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional, acusado de crímenes contra la humanidad durante su campaña contra el narcotráfico.

La CPI, como ha señalado en su propio estatuto, «tiene por objeto complementar, no sustituir, los sistemas penales nacionales; solo procesa casos cuando los Estados no están dispuestos o no pueden hacerlo genuinamente». Wilson Ruiz considera que en el caso colombiano estas condiciones se cumplen con el accionar que ha tenido Gustavo Petro en el poder.

Aspectos controvertidos sobre Gustavo Petro

El actual presidente colombiano ha sido una figura controvertida en la política de su país. A continuación, algunos aspectos destacados de su trayectoria:

Pasado guerrillero : Petro fue miembro del grupo guerrillero M-19 durante su juventud, antes de desmovilizarse tras los acuerdos de paz en 1990.

: Petro fue miembro del grupo guerrillero M-19 durante su juventud, antes de desmovilizarse tras los acuerdos de paz en 1990. Transformación política : Pasó de ser guerrillero a convertirse en congresista, alcalde de Bogotá y finalmente presidente, representando una evolución ideológica significativa.

: Pasó de ser guerrillero a convertirse en congresista, alcalde de Bogotá y finalmente presidente, representando una evolución ideológica significativa. Política energética : Ha propuesto una transición acelerada hacia energías renovables, generando controversia en un país con importantes reservas petroleras.

: Ha propuesto una transición acelerada hacia energías renovables, generando controversia en un país con importantes reservas petroleras. Relaciones internacionales : Mantiene posturas críticas hacia Estados Unidos y ha buscado fortalecer lazos con gobiernos progresistas de la región.

: Mantiene posturas críticas hacia Estados Unidos y ha buscado fortalecer lazos con gobiernos progresistas de la región. Reforma agraria : Ha impulsado una redistribución de tierras que ha encontrado resistencia entre grandes terratenientes.

: Ha impulsado una redistribución de tierras que ha encontrado resistencia entre grandes terratenientes. Política de drogas : Propone un enfoque menos punitivo y más orientado a la salud pública en el tratamiento del problema del narcotráfico.

: Propone un enfoque menos punitivo y más orientado a la salud pública en el tratamiento del problema del narcotráfico. Tensiones con el ejército : Ha tenido varios enfrentamientos con sectores de las Fuerzas Armadas por sus políticas de seguridad.

: Ha tenido varios enfrentamientos con sectores de las Fuerzas Armadas por sus políticas de seguridad. Origen humilde : Proviene de una familia de clase media-baja, lo que ha utilizado como elemento de su narrativa política.

: Proviene de una familia de clase media-baja, lo que ha utilizado como elemento de su narrativa política. Formación académica : A pesar de su pasado guerrillero, cuenta con formación en economía y ha sido profesor universitario.

: A pesar de su pasado guerrillero, cuenta con formación en economía y ha sido profesor universitario. Estilo de gobierno: Su administración se ha caracterizado por frecuentes cambios en el gabinete y un estilo de comunicación basado en redes sociales.

¿Qué sigue ahora?

La Corte Penal Internacional deberá ahora evaluar la denuncia presentada por Wilson Ruiz y determinar si procede a abrir una investigación formal contra el presidente colombiano. Este proceso podría tomar meses o incluso años, ya que la CPI debe verificar si se cumplen los requisitos para su intervención.

Por su parte, el gobierno de Petro aún no ha emitido una respuesta oficial a la denuncia, aunque se espera que rechace categóricamente las acusaciones y las califique como una maniobra política de la oposición.

Hoy, jueves 29 de mayo de 2025, la situación política en Colombia se encuentra en un punto de alta tensión, con esta denuncia internacional sumándose a los múltiples desafíos que enfrenta el gobierno de Petro, tanto en el ámbito doméstico como en el internacional.