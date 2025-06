El migrante Kilmar Abrego, deportado erróneamente a El Salvador, devuelto a EEUU para ser juzgado por ‘criminal’

Hoy, viernes 7 de junio de 2025, Kilmar Abrego García, un ciudadano salvadoreño que fue deportado erróneamente por la administración Trump, ha regresado a Estados Unidos para enfrentar cargos criminales federales.

Este caso ha captado la atención nacional no solo por las circunstancias de su deportación ilegal, sino también por la naturaleza de los cargos que ahora enfrenta.

Abrego García, de 29 años, compareció este 6 de junio de 2025 ante un tribunal federal en Tennessee, pocas horas después de su llegada a territorio estadounidense.

El salvadoreño, que residía en Maryland antes de su deportación, enfrenta dos cargos federales graves: conspiración para transportar inmigrantes indocumentados con fines de lucro y transporte ilegal de extranjeros indocumentados.

La rocambolesca y tremenda peripecia de Abrego García comenzó el 12 de marzo, cuando fue arrestado en Baltimore después de terminar su turno como aprendiz de hojalatero y recoger a su hijo de 5 años, quien tiene autismo y otras discapacidades.

Tres días después, fue deportado a El Salvador, donde fue recluido en el Centro de Confinamiento de Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad notoria por presuntas violaciones a los derechos humanos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) justificó inicialmente la deportación basándose en una acusación de 2019 que vinculaba a Abrego García con la pandilla MS-13.

Sin embargo, sus abogados han negado rotundamente estas acusaciones, señalando que «el gobierno estadounidense nunca ha producido ni una pizca de evidencia» que lo vincule con MS-13 o cualquier otra pandilla callejera.

Lo más significativo es que la deportación violó una orden de un juez de inmigración de 2019 que protegía a Abrego García de ser enviado a su país natal. El juez determinó que el salvadoreño tenía temores creíbles de ser asesinado si regresaba a El Salvador.

Posteriormente, funcionarios del ICE admitieron en un documento judicial que su deportación se debió a un «error administrativo«.

Remember all of those grand juries I was talking about?

Well this one was recently unsealed.

It charges Kilmar Abrego Garcia with federal charges alleging he illegally transported undocumented criminal illegal migrants, i.e. human trafficking.

Here is police bodycam footage of… pic.twitter.com/LQjC0ujC0k

— Tony Seruga (@TonySeruga) June 6, 2025