Autopistas bloqueadas y coches en llamas: migrantes de Los Ángeles estallan contra las redadas y la llegada de la Guardia Nacional

Este lunes, 9 de junio de 2025, Los Ángeles vive una de sus semanas más convulsas en años.

El anuncio del despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional por orden directa de Donald Trump ha encendido aún más el ambiente, ya caldeado por los enfrentamientos tras las redadas migratorias realizadas por agentes federales.

Las imágenes de autopistas bloqueadas, coches ardiendo y manifestantes enfrentándose a fuerzas de seguridad recorren el mundo, poniendo a la ciudad en el centro del debate nacional sobre inmigración, autoridad federal y derechos civiles.

Las protestas comenzaron el viernes con una serie de operativos sorpresa de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en negocios locales del centro y zonas periféricas como Paramount y Compton.

La respuesta fue inmediata: cientos de personas salieron a la calle para bloquear accesos estratégicos como el 101 Freeway, coreando consignas contra lo que consideran una política “cruel e innecesaria” que solo siembra miedo entre familias inmigrantes. La tensión escaló rápido y las protestas se prolongaron durante todo el fin de semana, con choques directos entre manifestantes, policía local y agentes federales.

Mexican protester sets American flag on fire at the anti-ICE protest in LA 💀 pic.twitter.com/WfjkWUwrkC

El sábado por la noche, tras dos jornadas marcadas por disturbios, Trump ordenó formalmente la activación del Título 10, un mecanismo legal poco habitual que permite movilizar la Guardia Nacional bajo mando federal. El objetivo declarado: “proteger temporalmente al personal de ICE y otras funciones federales”. Sin embargo, para muchos líderes locales este movimiento no es sino un acto “provocador” que busca escenificar mano dura antes que solucionar problemas estructurales.

Gavin Newsom, gobernador de California, reaccionó con dureza: tildó la decisión de “comportamiento desquiciado” y denunció públicamente que “el gobierno federal quiere un espectáculo, no una solución”. Incluso formalizó su rechazo mediante una carta dirigida al secretario de Defensa, pidiendo revocar el despliegue. Las imágenes difundidas muestran a soldados armados patrullando las calles cerca del Metropolitan Detention Center; en algunas escenas emplean gases lacrimógenos y proyectiles no letales para dispersar a los concentrados.

🚨 Open Borders have consequences. You’re seeing it with the LA Riots tonight

How it Started 👇🏻 How it’s Going 👇🏻 pic.twitter.com/7s6gKMaboq

— Alec Lace (@AlecLace) June 9, 2025