Claudia Sheinbaum responde a Kristi Noem: la presidenta de México niega alentar protestas migratorias en Los Ángeles

La relación entre México y Estados Unidos atraviesa otro momento delicado tras las recientes acusaciones de la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, quien responsabilizó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de “alentar protestas violentas” en Los Ángeles.

La ciudad californiana vive días convulsos tras las redadas migratorias, que han desatado manifestaciones masivas y algunos incidentes violentos con decenas de detenidos.

La respuesta inmediata de Sheinbaum ha sido tajante: “Es absolutamente falso” que haya incitado a la violencia, reiterando su condena a cualquier acto agresivo durante las protestas. El episodio se produce en vísperas del encuentro del G-7, donde ambos países tienen previsto abordar temas sensibles como migración, seguridad y comercio.

El gobierno mexicano insiste en la defensa de los derechos humanos de sus ciudadanos en el exterior y pide que los procedimientos migratorios estadounidenses se apeguen al debido proceso y respeto a la dignidad humana.

Kristi Noem @Sec_Noem calls out Sheinbaum @Claudiashein for cheering on protests in the U.S. Funny how banana regime leaders can’t fix their own broken countries but love to stir the pot abroad. Mind your cartel-ridden house first, Claudia.#Mexico #Narcostate #morena pic.twitter.com/RKQH1aKlmb

