Claudia Sheinbaum planta cara a Washington por sanciones a bancos mexicanos

La relación entre México y Estados Unidos vivió este jueves un nuevo capítulo de tensión luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum criticara con firmeza al gobierno estadounidense por las sanciones impuestas a tres instituciones financieras mexicanas, acusadas de presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reveló que su administración recibió semanas atrás un “informe confidencial” por parte de autoridades estadounidenses con sospechas dirigidas a CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector. Sin embargo, afirmó tajantemente que nunca se entregaron pruebas concluyentes, lo que cuestiona la legitimidad del anuncio hecho por el Departamento del Tesoro este miércoles.

«Nosotros no vamos a encubrir a nadie. No hay impunidad, pero se tiene que demostrar que hubo lavado de dinero. No con dichos, sino con pruebas contundentes», reclamó la mandataria, quien también dejó claro que la cooperación bilateral no implica sumisión:

“Nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos. No somos piñata de nadie. A México se le respeta.”

El Departamento del Tesoro acusa a las entidades financieras de haber facilitado la compra de precursores de fentanilo desde China y de haber participado en el blanqueo de capitales del narcotráfico. Pero según Sheinbaum, una investigación de la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó irregularidades administrativas, pero ningún vínculo directo con actividades ilícitas.

Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención de los dos bancos implicados, con el objetivo de renovar sus gerencias, esclarecer lo ocurrido y proteger los recursos del público.

En tanto, CIBanco, Intercam y Vector han negado rotundamente las acusaciones y aseguraron que los activos de sus clientes están seguros y operan con normalidad.

La postura firme de Sheinbaum marca un tono claro de defensa de la soberanía mexicana frente a acusaciones extranjeras que, según la presidenta, deben estar respaldadas por algo más que “sospechas” y comunicados unilaterales.