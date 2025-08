Nayib Bukele ignora las críticas y defiende su derecho a la reelección sin límites

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha vuelto a colocarse en el centro de la polémica latinoamericana tras la aprobación exprés de una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, amplía el mandato de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral.

Ante el aluvión de críticas, Bukele ha respondido con un argumento que mezcla el orgullo nacional y la crítica al doble rasero internacional:

“Cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo que los países desarrollados, de repente es el fin de la democracia”, sentenció en redes sociales.

La rapidez con la que el Congreso, bajo el férreo control del oficialismo, avaló este cambio estructural solo profundiza la preocupación de organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Estas entidades no han dudado en calificar la medida como un “golpe mortal” a la democracia y una manipulación constitucional al servicio de las ambiciones de poder del presidente.

El argumento esgrimido por Bukele no es nuevo: la acusación de hipocresía occidental ante los cambios de “los de abajo” tiene décadas sobre la mesa. No obstante, hay razones de peso para alarmarse. El propio Bukele, que llegó al poder en 2019 y logró la reelección en 2024 con un arrasador del 85% de los votos, ostenta hoy un control casi absoluto sobre todas las instituciones salvadoreñas.

La pregunta que queda en el aire es si la popularidad circunstancial —alimentada en gran parte por el éxito de su “guerra” contra las pandillas y la histórica baja de la criminalidad— justifica la erosión de los contrapesos democráticos.

El mandatario insiste en que el problema no es el sistema, sino que un país pequeño se atreva a ejercer su soberanía. Pero la democracia no se mide solamente por la posibilidad de elegir y reelegir, sino también por la fortaleza y la independencia de sus instituciones. Cuando el Congreso ya no limita al Ejecutivo, cuando las reglas del juego son cambiadas apresuradamente desde el poder, la democracia se convierte en una promesa vacía.