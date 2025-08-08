Por qué EE.UU. ofrece por Nicolás Maduro el doble de millones de recompensa de los que dio para capturar a Osama Bin Laden

Hoy, 8 de agosto de 2025, la decisión de Estados Unidos de elevar la recompensa por la captura de Nicolás Maduro hasta los 50 millones de dólares marca un punto crítico en la confrontación internacional contra el régimen chavista.

Esta cifra, inédita incluso en comparación con la que se ofreció para capturar a Osama Bin Laden tras los atentados del 11-S, evidencia la magnitud de las acusaciones que pesan sobre el mandatario venezolano y el alcance global de sus presuntos delitos.

La recompensa, anunciada oficialmente por la fiscal general Pam Bondi en un vídeo difundido en redes sociales, supera ampliamente los 25 millones ofrecidos en su día por el líder de Al Qaeda.

El mensaje es claro: Washington considera que Maduro constituye una amenaza directa no solo para Venezuela sino para la seguridad nacional estadounidense y para la estabilidad regional.

Crímenes atribuidos a Maduro y el chavismo

Las acusaciones contra Maduro y altos dirigentes chavistas han ido creciendo en contundencia y evidencia. La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela presentó un informe detallado este octubre en el que sostiene que existen motivos razonables para creer que el gobierno venezolano ha cometido crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. El informe documenta asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual ejecutados por fuerzas de seguridad y colectivos progubernamentales.

Entre los hechos destacados figuran:

Detenciones arbitrarias masivas.

Uso sistemático de tortura contra opositores.

Violencia sexual y tratos crueles a detenidos.

Asesinatos selectivos y desapariciones forzadas.

Según Human Rights Watch, estos abusos se han intensificado tras las elecciones presidenciales del año pasado, en las que Maduro se proclamó vencedor pese a pruebas sólidas que apuntan a fraude electoral. La represión brutal ha obligado a miles de venezolanos a huir del país.

El Cártel de los Soles: crimen organizado desde el Estado

El papel central del Cártel de los Soles —una organización criminal conformada por altos cargos del gobierno y militares venezolanos— ha sido clave para entender la gravedad del caso. Este cártel controla rutas internacionales del narcotráfico, contrabando de minerales y lavado de dinero. El Departamento del Tesoro estadounidense lo designó recientemente como organización terrorista internacional dirigida por Maduro y Diosdado Cabello, con vínculos directos con el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

Algunos datos relevantes:

El Cártel opera desde los años noventa con participación directa en tráfico de cocaína hacia Norteamérica y Europa.

Utiliza empresas estatales como PDVSA para blanquear fondos procedentes del narcotráfico.

Mantiene alianzas con grupos armados colombianos como las FARC, intercambiando armas por droga.

Ha consolidado una red que incluye altos generales militares, ministros y operadores financieros.

El informe Miami Herald destaca cómo Maduro habría recibido millones en pagos ilícitos desde las FARC y coordinado entregas de armas a cambio de drogas mediante generales leales. Los juicios federales en EE.UU. recogen testimonios directos sobre estos intercambios, implicando también a figuras como Diosdado Cabello, Clíver Alcalá Cordones y Hugo Carvajal.

¿Por qué una recompensa tan alta?

La decisión estadounidense no solo responde al volumen y gravedad de los delitos atribuidos sino al impacto transnacional del régimen chavista:

Amenaza directa a la seguridad estadounidense: Se han decomisado toneladas de cocaína vinculadas a Maduro, muchas mezcladas con fentanilo, lo que ha causado numerosas muertes en EE.UU.. Relevancia política internacional: Maduro sigue desafiando sanciones y reconocimientos internacionales. La Unión Europea y varios gobiernos latinoamericanos consideran su reelección ilegítima. Impunidad persistente: Pese a investigaciones internacionales y juicios abiertos en EE.UU., Maduro continúa consolidando su poder interno gracias al control militar, represión sistemática y apoyo financiero ilícito.

La fiscal Pam Bondi subrayó: “Maduro no eludirá la justicia y rendirá cuentas por sus atroces crímenes”. Además, el Departamento de Justicia estadounidense ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos vinculados al líder chavista.

Contexto reciente: evolución política e internacional

El endurecimiento norteamericano coincide con un momento delicado en Venezuela. Tras las elecciones presidenciales del pasado julio —calificadas como fraudulentas por gran parte de la comunidad internacional— Maduro destituyó sorpresivamente a los jefes del Sebin (inteligencia civil) y DGCIM (inteligencia militar), evidenciando tensiones internas tras la derrota oficialista. El ascenso reciente de Diosdado Cabello como ministro clave refuerza el control del ala dura chavista sobre el aparato estatal.

Mientras tanto:

La oposición política sigue bajo persecución.

Las protestas son reprimidas con violencia.

Los intentos negociadores impulsados por organismos internacionales no han prosperado.

En paralelo, Estados Unidos mantiene su presión diplomática y judicial, ampliando sanciones e incrementando recompensas para desarticular las redes criminales vinculadas al régimen.

Impacto global: narcotráfico, derechos humanos e inestabilidad

La combinación entre violaciones masivas a los derechos humanos —confirmadas por misiones internacionales— y actividades criminales transnacionales otorga a este caso una dimensión única. La recompensa no solo busca capturar a un jefe político sino desmontar una estructura estatal mafiosa capaz de desestabilizar toda la región latinoamericana.

El caso Maduro ilustra cómo un Estado puede convertirse en motor central del crimen organizado internacional. La respuesta norteamericana marca un precedente: ningún líder está fuera del alcance judicial cuando sus acciones afectan gravemente al orden global.

La escalada actual pone sobre la mesa preguntas clave sobre el futuro político venezolano, el papel internacional ante regímenes criminalizados y las posibilidades reales de justicia para millones de víctimas dentro y fuera del país.