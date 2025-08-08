Trump ordena al Pentágono atacar a los cárteles de la droga en todo el mundo

A por todos.

Por tierra, mar y aire.

Este viernes, 8 de agosto de 2025, la política exterior estadounidense ha dado un giro audaz y polémico.

El presidente Donald Trump habría firmado en secreto una orden ejecutiva para que el Pentágono utilice fuerza militar directa contra los principales cárteles de la droga latinoamericanos, según reveló una exclusiva de The New York Times.

Esta decisión marca un hito en el enfoque internacional del Gobierno estadounidense hacia el narcotráfico y sitúa en el centro del debate el alcance legal y político de la lucha global contra los cárteles.

La noticia, que sacude los cimientos del análisis internacional y las relaciones geopolíticas, llega en plena crisis por el tráfico de fentanilo —opioide sintético que ha causado estragos en Estados Unidos— y responde a la escalada del impacto que tienen los cárteles mexicanos en la salud pública estadounidense.

La administración Trump considera que estos grupos no solo son organizaciones criminales, sino auténticos enemigos públicos globales.

Un cambio radical: de la cooperación policial a la acción militar

La orden presidencial proporciona por primera vez una base legal para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos puedan llevar a cabo operaciones militares directas en territorio extranjero contra estos grupos designados como terroristas. Esto supone una ruptura con décadas de política centrada en la cooperación policial e inteligencia con países aliados, especialmente México.

El alto mando militar estadounidense ya trabaja en planes operativos para ejecutar estas acciones.

Se contempla actuar tanto en mar como en tierra extranjera contra cárteles latinoamericanos.

El Departamento de Defensa mantiene silencio oficial, mientras la Casa Blanca defiende la medida como prioridad nacional para proteger a la ciudadanía.

En febrero, Trump designó como organizaciones terroristas a seis cárteles mexicanos: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), Noreste, Golfo, Cárteles Unidos y Nueva Familia Mexicana.

A esta lista se han sumado otras bandas como el venezolano Tren de Aragua y la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13).

En julio se agregó al cartel venezolano de los Soles, vinculado por Washington al presidente Nicolás Maduro, cuya captura ahora tiene una recompensa federal duplicada hasta 50 millones de dólares.

Antecedentes: crisis del fentanilo y presión sobre México

El trasfondo inmediato es la epidemia de muertes por sobredosis en EEUU. Washington acusa a los cárteles mexicanos de importar precursores químicos desde China para fabricar fentanilo y traficarlo hacia territorio estadounidense. La administración Trump ha intensificado el rastreo con drones sobre México desde el mandato anterior, pero hasta ahora estaba prohibido el uso letal fuera de EEUU.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se ha mostrado abierta a cooperar en seguridad pero insiste en que «Estados Unidos no va a venir a México con militares», descartando cualquier invasión o participación directa de tropas estadounidenses en suelo mexicano. Subraya que cualquier cooperación debe respetar la soberanía nacional y niega que haya riesgo inmediato para México.

Sheinbaum afirma que fue informada previamente sobre la orden ejecutiva secreta.

Insiste en que no hay acuerdo para intervención militar extranjera.

Recalca que México regula estrictamente las agencias extranjeras presentes en su territorio.

Implicaciones legales y políticas

El paso dado por Trump genera incertidumbre jurídica. ¿Es legal atacar organizaciones criminales extranjeras sin autorización del Congreso o sin consentimiento del país anfitrión? Los expertos advierten sobre posibles violaciones al derecho internacional y sobre las consecuencias políticas si se producen bajas civiles o daños colaterales fuera del marco tradicional del combate al terrorismo.

La medida podría abrir la puerta a operaciones militares unilaterales.

Surgen dudas sobre si las muertes causadas serían consideradas «asesinato» bajo leyes estadounidenses e internacionales.

La directiva refuerza el uso agresivo del poder militar para respaldar políticas internas estadounidenses, tensionando aún más las relaciones bilaterales.

¿Qué puede pasar ahora? Escenarios futuros

El Pentágono ya estudia opciones tácticas. Si se materializan incursiones militares estadounidenses fuera del país —por ejemplo, ataques selectivos contra laboratorios o líderes criminales— podría cambiar radicalmente la dinámica regional:

Aumento de tensiones diplomáticas con México y otros países afectados. Posible respuesta legal internacional ante operaciones militares no autorizadas. Escalada del conflicto entre fuerzas armadas estadounidenses y grupos armados bien financiados y organizados. Mayor presión sobre gobiernos latinoamericanos para cooperar o endurecer su postura frente a EEUU.

En este contexto, la evolución dependerá tanto de la reacción internacional como del desarrollo interno en EEUU. El Congreso podría intervenir para limitar o regular el alcance militar; México puede endurecer sus controles sobre agentes extranjeros; y los propios cárteles podrían modificar sus tácticas ante una amenaza militar directa.

Contexto global: narcotráfico como problema internacional

El tráfico de drogas no es solo una cuestión bilateral sino un fenómeno global con implicaciones económicas, sociales y políticas profundas:

El mercado ilegal mueve miles de millones cada año entre América Latina, Asia y Estados Unidos.

Las redes criminales transnacionales han demostrado capacidad de adaptación ante nuevas estrategias represivas.

El impacto económico local es devastador: violencia, corrupción y debilitamiento institucional.

La decisión de Trump pone sobre la mesa la pregunta central: ¿puede el uso unilateral de fuerza militar resolver un problema estructural arraigado en desigualdad social, demanda interna y debilidad institucional?

Tabla resumen: actores clave y posiciones actuales

Actor clave Posición actual Donald Trump Ordena acción militar directa contra cárteles Pentágono Planifica posibles operaciones Congreso EEUU Sin reacción oficial pública Claudia Sheinbaum Descarta intervención militar extranjera Cárteles latinoamericanos Considerados terroristas por EEUU Comunidad internacional Preocupación por legalidad e impacto regional

Este viernes 8 de agosto, la política antidrogas estadounidense cruza un umbral inédito. La exclusiva revelada por The New York Times marca un antes y un después en cómo Estados Unidos enfrenta uno de sus mayores desafíos internacionales —y obliga a repensar el equilibrio entre seguridad nacional, respeto soberano y cooperación global frente al narcotráfico—. Los próximos días serán clave para observar si esta orden secreta se traduce en hechos concretos o queda como gesto simbólico dentro del debate electoral y geopolítico actual.