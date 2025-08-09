¿Los 50 millones de recompensa que ofrece Trump por Maduro abren la puerta a una intervención militar de EEUU en Venezuela?

Hay quien susurra ya que a Nicolás Maduro le ‘huele el culo a pólvora’.

Porque pintan bastos para el tirano chavista en la Casa Blanca y no se puede descartar que esto acabe en intervención militar.

Hoy, sábado 9 de agosto de 2025, la tensión entre Washington y Caracas alcanza su punto más alto en años.

El presidente Donald Trump ha firmado en secreto una directiva que permite al Pentágono ejecutar operaciones militares contra cárteles del narcotráfico fuera de territorio estadounidense, con la mira puesta en Venezuela y en la figura de Nicolás Maduro, a quien se acusa de liderar un “cartel narcoterrorista”, el de los Soles.

El Departamento de Justicia de EEUU ha duplicado hasta 50 millones de dólares la recompensa por información que facilite su captura, en un movimiento sin precedentes que sacude el tablero geopolítico en el hemisferio occidental.

El cambio de paradigma es radical.

Por primera vez, la Casa Blanca no descarta el uso directo de las fuerzas armadas para combatir a organizaciones criminales transnacionales que considera una amenaza existencial para su seguridad nacional.

En el centro de la nueva estrategia figura el señalamiento de Maduro como “uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo” y la designación de varios cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas.

La prioridad, según la portavoz de la Casa Blanca, es “proteger la patria” y frenar el flujo de drogas sintéticas como el fentanilo, que devastan comunidades estadounidenses.

Nicolás Maduro and his cronies think they’re untouchable. They’re wrong. We’re increasing our reward offer for Maduro to up to $50 million. https://t.co/mEomEgWLcT pic.twitter.com/ltq1cdMUji — US Dept of State INL (@StateINL) August 8, 2025

De la presión diplomática a la amenaza militar directa

Hasta ahora, la presión de EEUU sobre el régimen chavista se había limitado a sanciones económicas, aislamiento internacional y apoyo a la oposición venezolana. Sin embargo, la nueva orden ejecutiva abre la puerta a ataques militares directos, tanto en el mar como en territorio extranjero, contra los cárteles señalados de inundar de cocaína y fentanilo el mercado estadounidense.

El Cartel de los Soles, con vínculos directos con Maduro y altos funcionarios venezolanos, encabeza la lista negra junto a organizaciones como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, ha justificado la medida afirmando que Maduro utiliza “organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa para introducir drogas letales y violencia” en Estados Unidos.

Según datos oficiales, la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas al régimen venezolano y ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos relacionados con Maduro.

¿Por qué ahora? Contexto y antecedentes inmediatos

El endurecimiento de la postura estadounidense llega tras la controvertida reelección de Maduro en julio de 2024, considerada fraudulenta por Washington y gran parte de la comunidad internacional. La oposición, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, sostiene que Maduro perdió los comicios, pero la cúpula militar venezolana ha cerrado filas en torno al presidente, garantizando su permanencia en el poder.

Desde hace años, la administración estadounidense ha acusado al chavismo de transformar Venezuela en un “narcoestado”. Pero la escalada reciente responde, además, a la creciente frustración por la incapacidad de las sanciones y la presión diplomática para desalojar a Maduro. La amenaza militar pretende ser un “game changer”, capaz de romper el bloqueo interno que sostiene al régimen.

El dilema de los militares venezolanos

El nuevo escenario sitúa a las Fuerzas Armadas venezolanas en el centro del tablero. El régimen chavista ha convertido a los militares en el principal pilar de su supervivencia política. A cambio de lealtad, los altos mandos han recibido privilegios, acceso a recursos y control sobre sectores clave de la economía. Además, el aparato de contrainteligencia dirigido por la DGCIM vigila y reprime cualquier disidencia interna, con asesoría cubana y un clima de miedo que dificulta fracturas en la jerarquía.

La oposición ha intentado, sin éxito, convencer a los militares para que desconozcan los resultados electorales y permitan una transición democrática. Pero la realidad es que la cúpula de la FANB mantiene una “lealtad absoluta” a Maduro, blindada por intereses económicos y temor a represalias. La nueva amenaza militar estadounidense añade un factor de presión inédito, pero también el riesgo de cohesionar aún más al estamento militar ante la percepción de una agresión externa.

Escenarios de evolución y riesgos regionales

El anuncio de Trump reconfigura la agenda de seguridad en América Latina:

Aumento de la tensión militar : Si EEUU ejecuta operaciones en Venezuela, podría desatar una reacción nacionalista y agrupar en torno a Maduro a sectores hasta ahora críticos.

: Si EEUU ejecuta operaciones en Venezuela, podría desatar una reacción nacionalista y agrupar en torno a Maduro a sectores hasta ahora críticos. Efecto dominó en la región : Otros cárteles en México, Colombia y Centroamérica también han sido designados como objetivos prioritarios. Washington podría extender la lógica de “guerra preventiva” a otros países, complicando las relaciones bilaterales.

: Otros cárteles en México, Colombia y Centroamérica también han sido designados como objetivos prioritarios. Washington podría extender la lógica de “guerra preventiva” a otros países, complicando las relaciones bilaterales. Dilemas legales y diplomáticos : La utilización de fuerzas armadas en el extranjero, sin mandato del Congreso ni respaldo internacional, abre un debate sobre la legalidad y legitimidad de la estrategia. Sectores del Pentágono y el Departamento de Estado han advertido sobre los riesgos de escalada y de posibles bajas civiles.

: La utilización de fuerzas armadas en el extranjero, sin mandato del Congreso ni respaldo internacional, abre un debate sobre la legalidad y legitimidad de la estrategia. Sectores del Pentágono y el Departamento de Estado han advertido sobre los riesgos de escalada y de posibles bajas civiles. Posibilidad de fracturas internas: Un ataque militar externo podría, a medio plazo, agudizar tensiones latentes en las fuerzas armadas venezolanas, especialmente si el coste personal y económico se eleva o si sectores castrenses temen ser objetivo de sanciones o persecuciones internacionales.

Claves para entender el momento actual

50 millones de dólares : Es la recompensa récord que ofrece hoy el gobierno de Trump por la captura de Maduro, el doble de la cifra anterior, y símbolo de la prioridad que adquiere el “caso Venezuela” en la agenda de seguridad estadounidense.

: Es la recompensa récord que ofrece hoy el gobierno de Trump por la captura de Maduro, el doble de la cifra anterior, y símbolo de la prioridad que adquiere el “caso Venezuela” en la agenda de seguridad estadounidense. Cárteles como organizaciones terroristas : La designación de estos grupos supone que EEUU los combatirá con el mismo nivel de intensidad que a Al Qaeda o ISIS.

: La designación de estos grupos supone que EEUU los combatirá con el mismo nivel de intensidad que a Al Qaeda o ISIS. El papel de la DEA y la inteligencia militar: La colaboración entre agencias se ha intensificado para mapear rutas, aliados y fuentes de financiación del narcotráfico con epicentro en Venezuela.

El giro estratégico de la administración Trump inaugura una etapa de máxima incertidumbre en la relación entre EEUU y Venezuela. La apuesta por la presión militar directa busca romper la resistencia del régimen chavista, pero también entraña riesgos imprevisibles para la estabilidad regional y para los propios intereses estadounidenses. El pulso, en última instancia, dependerá de la capacidad de los militares venezolanos para sostener a Maduro frente a una amenaza que, por primera vez, se materializa en términos de fuerza y no solo de sanciones o aislamiento diplomático.

La próxima semana será clave para observar la reacción de Caracas, la cohesión interna del régimen y la respuesta de aliados y adversarios en la región.

El tablero latinoamericano, hoy más que nunca, se mueve entre la diplomacia y la guerra.