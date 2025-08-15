  • ESP
Afirma el secretario de Estado de Estados Unidos

Marco Rubio: «El gobierno de Maduro es una organización criminal»

Mientras Washington refuerza su lucha antidrogas en el Caribe, funcionarios venezolanos y de la región rechazan enérgicamente las acusaciones, intensificando el conflicto diplomático.

Marco Rubio: "El gobierno de Maduro es una organización criminal"
Marco Rubio PD.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, volvió a calificar este jueves al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como «una organización criminal».

Las declaraciones se produjeron durante la firma de un acuerdo con Paraguay, donde Rubio fue consultado sobre informaciones relativas al posible despliegue de fuerzas navales estadounidenses en el Caribe para combatir a los cárteles de la droga. Aunque no confirmó ni desmintió la operación, subrayó que “la droga es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos” y acusó a grupos de operar “con impunidad en aguas internacionales, exportando veneno que está matando y destruyendo comunidades” en territorio estadounidense.

Desde Caracas, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, respondió rechazando enérgicamente los señalamientos y afirmaciones que “el único cártel de droga que opera a la luz de todo el mundo es la DEA” de Estados Unidos.

Cabello aseguró además que Venezuela tiene presencia activa en aguas caribeñas que consideran propias.

Las tensiones aumentan luego de que el presidente Donald Trump ordenara a las fuerzas armadas intensificar la ofensiva contra los cárteles latinoamericanos catalogados por Washington como “terroristas” globales, una medida que Rubio defendió pero sin especificar detalles sobre su implementación. Rubio también afirmó que muchas naciones cooperan en el combate al narcotráfico, aunque lamentó que “algunos desafortunadamente no”.

En medio de este clima, y tras el incremento de la recompensa estadounidense por información sobre Maduro a 50 millones de dólares, Rubio insistió en que el gobierno venezolano carece de legitimidad y representa una amenaza a la región, incluso señalando posibles riesgos para empresas petroleras en Guyana.

Por su parte, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, acusó al régimen venezolano de operar un “puente aéreo” para el tráfico de drogas que, según ella, involucra sobornos y cooperación de funcionarios en Honduras, Guatemala y México. Estas declaraciones fueron firmemente rechazadas por los gobiernos de Guatemala y Honduras, que calificaron de falsas las acusaciones y tomaron distancia de la administración de Maduro.

La escalada retórica y diplomática subraya la creciente confrontación entre Estados Unidos, Venezuela y otros países latinoamericanos en torno al narcotráfico y la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro.

