La antiespañola esposa del ex presidente mexicano López Obrador, se viene a vivir a todo lujo en Madrid

Quién te ha visto y quién te ve.

O dicho de otra en plan refrñan: que fácil es predicar y que difícil dar trigo.

Porque esta paisana fue de las quye con más furia apludió que su sectario e inepto marido, el inefable Andrés Manuel López Obrador exigiera públicamente al Rey Felipe VI que se disculpase con los mexicanos por la Conquista de América y por las proezas de Hernán Cortés hace cinco siglos.

La llegada de Beatriz Gutiérrez Müller a Madrid, tras años de protagonismo político y mediático en México, ha provocado sorpresa y debate en ambos lados del Atlántico.

No lo ha tapado ni que sean cientos, miles quizá, los millonarios mexicanos que se están instalando en Madrid y comprando ‘al contado’ los pisos y mansiones mejores de la ciudad.

La escritora y esposa de López Obrador, conocida por su defensa de la memoria indígena y por haber impulsado la polémica carta en la que México exigía disculpas al Rey de España por la conquista, evangelización y colonización de América, estrena residencia en La Moraleza, una de las zonas más exclusivas y caras de la capital española, acompañada de su hijo Jesús Ernesto, que inicia su etapa universitaria.

A día de hoy, 17 de agosto de 2025, el traslado de Gutiérrez Müller ya es un hecho confirmado por fuentes diplomáticas españolas.

La mudanza se produce apenas unos meses después de que su esposo dejara el cargo presidencial y se retirara a su finca en Chiapas, marcando así un distanciamiento geográfico y, para muchos analistas, también político respecto al círculo de poder que ahora encabeza Claudia Sheinbaum.

Un giro inesperado tras años de tensión diplomática

La elección de La Moraleja como residencia no ha pasado desapercibida.

Esta urbanización al norte de Madrid es sinónimo de lujo, privacidad y exclusividad, con mansiones y servicios de primer nivel. Allí, Gutiérrez Müller y su hijo se suman a una nutrida colonia mexicana que ha crecido en los últimos años, formada por empresarios, artistas y figuras públicas que buscan calidad de vida y anonimato.

Este movimiento vital contrasta con el papel de la ex primera dama durante el mandato de su esposo, especialmente tras el envío en 2019 de una carta al Rey Felipe VI exigiendo una disculpa pública por los agravios cometidos durante la conquista.

Aquella misiva, promovida activamente por Gutiérrez Müller, tensó las relaciones diplomáticas entre México y España, provocó respuestas institucionales y dejó huella en la política exterior mexicana. La exclusión del monarca español de la reciente investidura de Sheinbaum fue interpretada como una secuela de ese episodio.

De la reivindicación indigenista al confort europeo

El contraste entre la defensa de la memoria histórica indígena y la elección de un entorno privilegiado europeo es uno de los elementos que más comentarios ha suscitado.

Los medios españoles han puesto el foco en la paradoja de que quien exigió “responsabilidad histórica por la conquista” ahora busque instalarse en la capital del antiguo imperio.

Además, el hecho de que su hijo, Jesús Ernesto, haya optado por estudiar Derecho en la Universidad Complutense de Madrid —una de las instituciones públicas más prestigiosas de España— añade otra capa al debate sobre la movilidad de las élites políticas latinoamericanas.

La mudanza se produce tras la solicitud de permiso de residencia en marzo y después de que la prensa española desvelara que Gutiérrez Müller habría iniciado trámites para obtener la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática , que facilita el acceso a descendientes de españoles exiliados o emigrados por motivos políticos o ideológicos.

, que facilita el acceso a descendientes de españoles exiliados o emigrados por motivos políticos o ideológicos. El abuelo paterno de Gutiérrez Müller nació en León, lo que le permite acogerse a la legislación aprobada en 2022. Esta ley busca reparar los efectos del exilio y la pérdida de nacionalidad por persecución política o razones históricas, y ha abierto la puerta a miles de latinoamericanos con raíces españolas.

Reacciones y perspectivas: entre la polémica y la normalidad

La reacción de la propia Gutiérrez Müller ante las informaciones ha sido ambigua. En redes sociales, respondió a un comentario sobre su supuesta nueva nacionalidad asegurando: “Yo vivo en nuestro bello México”, sin desmentir ni confirmar los trámites. Tampoco ha realizado declaraciones públicas sobre los motivos personales o familiares que han guiado su traslado.

Mientras tanto, la presidenta Sheinbaum ha subrayado que Gutiérrez Müller está en su derecho de solicitar la nacionalidad española, un mensaje destinado a desactivar la controversia política en México. En el entorno de la ex primera dama se apunta a motivos académicos y familiares, y algunos analistas creen que la mudanza podría contribuir a relajar las relaciones bilaterales con España tras años de tensión.

No obstante, el movimiento no deja de resultar llamativo por el simbolismo que encierra. Que la esposa de un líder identificado con el nacionalismo mexicano, la defensa del indigenismo y la crítica al “neocolonialismo” europeo se instale en una de las zonas más exclusivas de Madrid ha alimentado el debate sobre la coherencia de las élites políticas y las contradicciones inherentes a la globalización.

El futuro: entre la integración y la expectación

La presencia de Gutiérrez Müller en Madrid puede leerse también en clave de integración cultural y de normalización de la movilidad internacional de las familias políticas latinoamericanas. Su hijo iniciará estudios en una universidad pública, lo que ha sido interpretado como un gesto de confianza en el sistema educativo español y europeo.

El caso de Gutiérrez Müller no es aislado: cada vez más figuras públicas mexicanas eligen España como destino, atraídos por la calidad de vida, la cercanía cultural y la seguridad jurídica.

El debate sobre la compatibilidad entre la reivindicación histórica y la elección de residencia en el país al que se ha criticado seguirá abierto, alimentando análisis, columnas y tertulias en ambos países.

La mudanza de Beatriz Gutiérrez Müller a Madrid no solo marca un cambio personal y familiar, sino que simboliza las complejidades de la memoria, la política y la globalización en el siglo XXI.

La historia, como siempre, sigue escribiéndose en los detalles cotidianos y en los grandes gestos de sus protagonistas.