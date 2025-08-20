Supervacas al poder: cómo Brasil se convirtió en el mayor exportador de carne del planeta

En Brasil, las vacas no solo pastan: desfilan, posan y, en ocasiones, hasta reciben nombres más originales que algunos influencers.

No es para menos, porque el país sudamericano ha convertido a sus reses en auténticas estrellas de la economía global.

En las ferias ganaderas, la genética bovina despierta tanta expectación como una final del Brasileirao, y las subastas de “supervacas” se siguen en directo como si fueran los premios Grammy.

A día de hoy, 20 de agosto de 2025, hablar de Brasil es hablar de músculo ganadero, innovación y récords de exportación.

La historia reciente de la carne brasileña es digna de telenovela.

En solo dos décadas, el país ha pasado de ser un actor secundario en el comercio mundial a liderar el ranking de exportadores de carne vacuna, porcina y avícola.

¿El secreto?

Un cóctel de genética avanzada, gestión a gran escala y una demanda internacional insaciable, especialmente desde Asia.

El nacimiento de las “supervacas” y el salto tecnológico

Lejos de la imagen bucólica del vaquero solitario, la ganadería brasileña es hoy un laboratorio a cielo abierto. Las llamadas “supervacas” —reses seleccionadas durante años por su genética superior— han revolucionado el sector. Gracias a técnicas como la inseminación artificial, la transferencia de embriones y la mejora continua de razas como la Nelore, Brasil ha logrado animales más resistentes, eficientes y carniceros que nunca.

No es raro encontrar vacas que producen terneros robustos en menos tiempo y que transforman pasto en músculo de manera casi milagrosa. Estas vacas, auténticas máquinas biológicas, han permitido a Brasil aumentar su productividad mientras reduce el ciclo de engorde. La apuesta por la ciencia ha ido de la mano de una gestión empresarial cada vez más profesionalizada, con gigantes agroindustriales que exportan a más de 150 países y pequeñas fincas familiares que se benefician de la transferencia de tecnología.

Récords de producción y exportación: cifras que marean

El músculo de Brasil en el mercado cárnico mundial se traduce en cifras impresionantes. En 2024, el país rompió todos sus récords: produjo más de 31,5 millones de toneladas de carnes (bovina, porcina y avícola) y exportó más de 10 millones de toneladas, consolidándose como el mayor exportador mundial de carne bovina y de pollo, y el cuarto de carne de cerdo. Solo en carne bovina, Brasil produjo cerca de 11 millones de toneladas y exportó casi 3,8 millones, con un crecimiento del 24,8% respecto al año anterior. China lidera el ranking de compradores, absorbiendo casi la mitad del total exportado, seguida por Estados Unidos, Japón y otros mercados asiáticos y árabes.

La tendencia continúa en 2025: se prevé que las exportaciones de carne bovina alcancen casi 3,9 millones de toneladas, lo que representa un 33% de toda la producción nacional, mientras que el consumo interno se mantiene estable o en ligero descenso. El éxito internacional se debe, en parte, a la devaluación del real brasileño y a los problemas que atraviesan otros grandes exportadores, como Estados Unidos y Australia, que han visto caer su producción o perder acceso a mercados clave.

Un mercado global en plena transformación

El dominio brasileño no se entiende sin el contexto internacional. Estados Unidos, tradicionalmente el mayor productor mundial, ha visto descender su producción debido a la escasez de ganado y a barreras comerciales impuestas por China. Esto ha obligado al gigante norteamericano a importar cantidades récord de carne magra para abastecer a su propio mercado, mientras que Brasil aprovecha la coyuntura para ganar cuota en Asia y Oriente Medio.

Australia, por su parte, ha recuperado terreno gracias a la mejora de sus pastos y acuerdos comerciales, pero sigue lejos del volumen brasileño. China, aunque es el tercer productor mundial, depende de las importaciones para satisfacer la demanda de sus grandes ciudades, y Brasil es su socio preferente.

En el ranking de los países que más carne vacuna consumen por persona, Argentina sigue en cabeza, con casi 47 kg anuales, seguida de Zimbabue, Estados Unidos, Australia y Brasil. Sin embargo, si se suman todos los tipos de carne, Brasil aparece entre los diez países con mayor consumo del mundo, mientras que España destaca como el tercer consumidor de carne de cerdo y el octavo en el ranking global de proteínas animales.

¿Por qué las “supervacas” son el motor de la economía brasileña?

La carne bovina es mucho más que un producto de exportación: es un motor económico, social y cultural. El sector genera millones de empleos directos e indirectos, impulsa la investigación en biotecnología y es fuente de orgullo nacional. Las exportaciones de carne suponen ingresos vitales en divisas y ayudan a equilibrar la balanza comercial del país.

Sin embargo, el auge de la ganadería brasileña no está exento de desafíos. Las críticas internacionales por la deforestación en la Amazonía, las emisiones de gases de efecto invernadero y el bienestar animal han obligado al sector a implementar programas de sostenibilidad, trazabilidad y certificación para garantizar la transparencia y minimizar el impacto ambiental. Grandes empresas han adoptado prácticas de manejo responsable, reforestación y reducción de la huella de carbono, aunque la presión de los mercados y los consumidores sigue siendo alta.

El futuro: innovación, sostenibilidad y nuevos retos comerciales

El futuro de la carne brasileña pasa por la innovación tecnológica y la apertura de nuevos mercados. La biotecnología, la digitalización del campo y la mejora genética seguirán siendo claves para mantener la competitividad. A la vez, el sector deberá afrontar retos como la volatilidad de los precios internacionales, la aparición de aranceles en mercados como Estados Unidos y la necesidad de cumplir estándares ambientales cada vez más exigentes.

Brasil también mira hacia nuevos destinos, como el sudeste asiático y África, donde el consumo de carne crece a ritmo acelerado. La diversificación de productos, como la carne premium, los cortes especiales y las proteínas alternativas, forma parte de la estrategia para consolidar el liderazgo global.

Curiosidades que no sabías sobre las vacas brasileñas

Algunas vacas de élite pueden venderse por cifras astronómicas, superando el millón de dólares en subastas de genética.

El país cuenta con más de 200 millones de cabezas de ganado, casi la misma cifra que su población humana.

Brasil es uno de los pocos países donde se celebran “olimpiadas bovinas”, con competiciones de belleza, fuerza y productividad.

Las “supervacas” no solo son robustas: algunas han sido seleccionadas para resistir enfermedades tropicales y soportar largos periodos de sequía.

La picaña, uno de los cortes más famosos del mundo, nació en los asadores brasileños y es un símbolo de la excelencia cárnica nacional.

En definitiva, las vacas brasileñas han pasado de ser protagonistas de cuentos rurales a convertirse en estrellas de la economía mundial, y todo apunta a que seguirán marcando tendencia durante muchos años más.