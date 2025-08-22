Zapatero se forra como mediador y comisionista en los negocios del PSOE con las dictaduras comunistas

Se lo está llevando crudo.

Ya ni siquiera vive en un chalet de tres plantas en Valdemarín, la zona contigua al Hipodromo y al Palacio d ela Zarzuela que los pijos de la capital denominan festivos el ‘Berverly Hills‘ madrileño.

Ahora tiene. mansión en Puerta de Hierro.

Y todo a fuerza de contactos y mordidas… algunas muy turbias.

En el centro del tablero geopolítico, José Luis Rodríguez Zapatero ha sabido moverse con una habilidad que pocos imaginaban cuando dejó la presidencia.

Su papel como mediador y comisionista en los negocios del PSOE con regímenes comunistas como Venezuela y China ha levantado un revuelo que atraviesa la política nacional y las relaciones internacionales.

La actividad de Zapatero va mucho más allá de la diplomacia informal: se trata de una red de contactos, favores y movimientos financieros que despiertan sospechas y generan preguntas sin respuesta.

A día de hoy, 22 de agosto de 2025, el nombre de Zapatero es sinónimo de influencia en las relaciones entre España y las dictaduras de Nicolás Maduro y el Partido Comunista Chino.

Los detalles que han trascendido dibujan un escenario de lobbies, comisiones y negociaciones oscuras que salpican al Gobierno Frankenstein y tensan la política exterior española.

Sale a la luz el millonario patrimonio inmobiliario de Zapatero: 1. Chalet de 2 millones en Madrid

2. Otro chalet de 500.000€ en Madrid

3. Una villa de 1,5 millones en Lanzarote

4. Un piso prestado por Maduro en Caracas para reunirse con empresariospic.twitter.com/kciRmSwOYt — Sr.Liberal (@SrLiberal) August 22, 2025

El mentor de Sánchez y la Venezuela de Maduro

El vínculo de Zapatero con Venezuela se ha fortalecido en los últimos años.

Su relación directa con Nicolás Maduro y su papel como interlocutor privilegiado del régimen bolivariano han sido ampliamente documentados.

Según diversas investigaciones, su proximidad a la cúpula venezolana se remonta a los tiempos en que el embajador Raúl Morodo —implicado en el caso PDVSA— fue presentado a Zapatero por el entonces ministro José Bono.

Desde entonces, el expresidente ha ejercido de puente para la entrada de intereses económicos y políticos españoles en Venezuela, gestionando incluso la consideración de Air Europa como aerolínea estratégica, una operación que llevó personalmente ante Maduro.

Las sospechas sobre comisiones y beneficios personales no han dejado de crecer.

Documentos filtrados y testimonios apuntan a la existencia de una estructura financiera destinada a canalizar fondos provenientes de negocios petroleros, con cantidades millonarias destinadas supuestamente a financiar al PSOE y a redes afines a la Internacional Socialista.

El caso de los “sobres” vinculados a Petróleos de Venezuela (PDVSA) —por valor de 250 millones de euros— ilustra el alcance de la operación y la implicación de Zapatero en la gestión y reparto de estos fondos.

Le he pregunto a Zapatero por los 3 millones que el Gobierno ha dado a las empresas de sus hijas. pic.twitter.com/UkxOeUWx6C — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) February 17, 2025

La aventura china: lobbies y conexiones empresariales

En paralelo, la figura de Zapatero ha cobrado protagonismo en la política de acercamiento entre España y China. Su agenda internacional está marcada por frecuentes viajes a Pekín y reuniones discretas en Madrid con empresarios y altos dirigentes del régimen comunista chino.

Su presencia habitual en la embajada china y su participación en eventos como el Foro de Boao han generado inquietud en círculos empresariales y diplomáticos, especialmente por el carácter opaco de muchas de estas gestiones.

Uno de los principales instrumentos de su actividad en Asia es el Gate Center (Global Analysis & Trends in Emerging Region Center), un lobby fundado en 2022 y presidido formalmente por Daniel Romero-Abreu, pero en el que Zapatero ejerce el verdadero liderazgo.

El Gate Center, financiado con donaciones opacas de particulares y empresas, se ha convertido en un centro de operaciones para el refuerzo de los lazos entre España y China. Entre los miembros del consejo asesor figuran dos exministros socialistas: Miguel Sebastián y Miguel Ángel Moratinos.

La labor de mediación de Zapatero, que incluye la promoción de la llamada “nueva Ruta de la Seda” impulsada por Pekín, ha sido fundamental para que el Gobierno español, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, reoriente su política exterior con un enfoque más favorable a China.

El propio Zapatero ha declarado públicamente su objetivo de “poner a Estados Unidos en una situación imposible”, impulsando una mayor coordinación entre la izquierda latinoamericana y el régimen chino.

Negocios tecnológicos y presión sobre Moncloa

La influencia de Zapatero también se ha dejado sentir en el ámbito tecnológico.

El caso Huawei ha puesto de manifiesto cómo los intereses empresariales y políticos pueden entrelazarse peligrosamente. A pesar de las advertencias de Estados Unidos sobre los riesgos de seguridad nacional asociados a la multinacional china, el Gobierno español ha permitido que Huawei siga operando en el país, incluso adjudicándole la gestión de escuchas judiciales, en contra del criterio del CNI.

El entorno cercano a Zapatero ha jugado un papel clave en la estrategia de comunicación y relaciones públicas de Huawei en España. La agencia de sus hijas, WhatTheFav, firmó con el gigante chino en 2021, coincidiendo con la necesidad de la empresa de mejorar su imagen.

A esto se suma la consultora Acento, dirigida por el exministro socialista José Blanco, y la presión directa de Zapatero para que Moncloa respaldara a la tecnológica. El resultado ha sido una serie de concesiones políticas que, según analistas, comprometen la credibilidad y la seguridad del Estado español.

La incógnita de las comisiones y el futuro político

El verdadero alcance de los beneficios personales obtenidos por Zapatero como mediador y comisionista sigue siendo un misterio.

Sin embargo, las pruebas documentadas y las conexiones trazadas por diferentes investigaciones apuntan a un entramado de favores y contraprestaciones que trasciende la diplomacia y se adentra en el terreno de los negocios privados.

La opacidad en torno a los fondos gestionados por el Gate Center, la ausencia de explicaciones sobre los pagos y servicios prestados por Zapatero y la falta de transparencia en los contratos con empresas chinas y venezolanas alimentan la sospecha de que el expresidente ha sabido capitalizar su influencia política para obtener ventajas personales y económicas. Su salida de la consultora Kreab, tras diez años como asesor internacional, coincide con el aumento de sus gestiones al margen de los canales oficiales.

Implicaciones para el PSOE y la política exterior española

El papel de Zapatero como mediador y comisionista no solo afecta a su figura personal, sino que tiene implicaciones profundas para el PSOE y la política exterior española. La dependencia de lobbies opacos y la vinculación con regímenes autoritarios ponen en entredicho el compromiso democrático del partido y alimentan la desconfianza internacional.

El giro hacia China y Venezuela, en detrimento de la alianza estratégica con Estados Unidos y la Unión Europea, ha generado tensiones diplomáticas y ha situado a España en una posición delicada en el contexto global.

El caso Zapatero es, en definitiva, el reflejo de una política exterior marcada por la opacidad, los intereses cruzados y la búsqueda de beneficios personales.

El futuro de esta trama sigue abierto. Lo único claro es que la sombra de Zapatero se proyecta sobre los pasillos del poder, y su capacidad de influir y mediar sigue intacta, para inquietud de muchos y beneficio de unos pocos.