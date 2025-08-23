  • ESP
    España América
PD América

¿Qué gana Colombia defendiendo a Maduro?

¿Arrastrará Nicolás Maduro en su caída a Petro?

La postura del presidente colombiano frente a la ofensiva militar de Donald Trump contra Venezuela no solo tensiona las relaciones diplomáticas, también arrastra a Colombia a una disputa que no le corresponde.

¿Arrastrará Nicolás Maduro en su caída a Petro?
Nicolás Maduro y Petro Agencias
Archivado en: PD América

Más información

Donald Trump y EEUU presionan al dictador Nicolás Maduro

Trump ordena al Pentágono actuar contra el Cártel de los Soles y moviliza a los aliados de EEUU para acabar con Maduro

Narcoterroristas del EMC y el EMBF, disidentes de las FARC

Cuánto poder tienen y quiénes son las bandas narcoguerrilleros disidentes de las FARC que han asesinado a 19 personas en Colombia

En el tablero geopolítico regional, cada movimiento pesa más de lo que aparenta. Las últimas decisiones del presidente Gustavo Petro, al manifestar abiertamente su apoyo a Nicolás Maduro frente a la estrategia punitiva de Donald Trump, revelan una peligrosa inclinación ideológica que puede costarle muy caro al país.

Estados Unidos ha desplegado buques de guerra cerca de las costas venezolanas, ha ofrecido recompensas por la captura del presidente y altos funcionarios del chavismo, y no ha dudado en señalar a Maduro como jefe del Cartel de los Soles. Es, sin duda, la más clara ofensiva internacional contra un régimen que lleva más de 12 años sumido en denuncias de corrupción, narcotráfico y violaciones a los derechos humanos.

En ese contexto, la reacción de Petro no ha sido la de un mediador prudente, sino la de un aliado incondicional. Declarar públicamente que Colombia estaría del lado del Ejército bolivariano en caso de una invasión no solo es innecesario y temerario, sino que coloca en jaque la relación estratégica con Washington, el socio que más apoyo militar, económico y diplomático ha dado en las últimas décadas.

La pregunta es inevitable: ¿qué gana Colombia defendiendo a Maduro?

Ni existe un tratado de defensa mutua que obligue a tal alineamiento, ni es parte del deber de nuestras Fuerzas Armadas intervenir en conflictos externos. Expertos advierten que Petro confunde solidaridad con complicidad y arrastra al país a un terreno donde no podemos ganar. Entre los riesgos más inmediatos están la pérdida de cooperación militar estadounidense, una mayor presión en las fronteras y, no menor, un éxodo masivo de venezolanos hacia nuestro territorio.

A largo plazo, el costo diplomático puede ser devastador. Colombia ha construido durante años una relación sólida con Estados Unidos que va más allá de los intereses militares: comercio, cooperación antidrogas, inversión extranjera y políticas de seguridad regional. Dinamitar ese puente para defender a un régimen señalado de crímenes internacionales es, en el mejor de los casos, una mala jugada; en el peor, un error histórico.

El papel de un estadista es saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Petro decidió hablar, pero eligió hacerlo a favor del lado equivocado.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

PIANOS DIGITALES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Guitarras Impresión 3D Pianos digitales Pintura artistica
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]