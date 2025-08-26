El Cártel de los Soles: la red oculta de poder y narcotráfico por la que Trump quiere cargarse a Maduro sacude a Venezuela

Padrino, Maduro, Moreno, Carvajal, Cabello y El Aisami son la cabeza del Cartel de los Soles.

Corrupción y narcotráfico desde el poder.

Desde arriba del todo.

Y con el aparto del Estado detras.

El nombre del Cártel de los Soles ha dejado de ser un rumor para convertirse en el epicentro de una tormenta geopolítica.

En apenas unas semanas, la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro ha alcanzado cotas inéditas.

Acusado de liderar una organización criminal responsable de inundar de cocaína Estados Unidos y de amasar fortunas descomunales entre la élite chavista, el mandatario venezolano se enfrenta a una recompensa de 50 millones de dólares, la mayor jamás ofrecida por un capo del narcotráfico.

A día de hoy, 26 de agosto del 2025, la designación oficial del Cártel de los Soles como organización terrorista internacional por parte de Estados Unidos ha activado una cascada de sanciones, investigaciones y alertas en la región.

La acusación es clara: altos mandos militares venezolanos, junto a figuras clave del chavismo, han convertido el aparato del Estado en el motor de un entramado de tráfico de drogas, lavado de dinero, extorsión y contrabando de minerales.

Orígenes y estructura de una organización “nebulosa”

El término “Cártel de los Soles” surgió en los años noventa, vinculado al emblema de dos soles que llevan los generales de división en Venezuela. Desde entonces, la sospecha sobre la implicación de altos oficiales en el narcotráfico ha crecido al ritmo de la crisis nacional. El asesinato del periodista y concejal Mauro Marcano en 2004, tras denunciar la implicación de la Guardia Nacional, marcó un punto de inflexión: el cartel dejó de ser una sombra para convertirse en una realidad incómoda para el régimen.

Las investigaciones señalan que desde 1993 los tentáculos del cartel han penetrado en todos los niveles del Estado, aunque fue a partir de los 2000 cuando la escala de las operaciones se disparó. El cártel no solo trafica con cocaína hacia Norteamérica y Europa, sino que ha diversificado sus actividades: controla rutas de contrabando de combustible, gestiona redes de minería ilegal y extorsiona a empresas y ciudadanos.

El poder del chavismo y las fortunas ocultas

El Cártel de los Soles ha funcionado como una red para el enriquecimiento ilícito de la élite chavista. Nombres como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, o Vladimir Padrino, ministro de Defensa, aparecen en expedientes judiciales estadounidenses junto a Maduro y otros catorce altos dirigentes. El cártel ha colaborado con guerrillas colombianas como las FARC y mantiene lazos con el Tren de Aragua y el cartel de Sinaloa.

El colapso de la industria petrolera y agrícola venezolana empujó al régimen a depender del narcotráfico y la minería ilegal para financiarse, multiplicando las fortunas de sus dirigentes mientras la población sufría hiperinflación y escasez. Estas riquezas, según diversas investigaciones, se ocultan en paraísos fiscales y a través de complejos entramados de empresas pantalla.

“Inundar con cocaína” Estados Unidos: la acusación central

Estados Unidos sostiene que la red liderada por Maduro ha permitido el envío de toneladas de cocaína a través de bases militares y rutas controladas por las fuerzas armadas venezolanas. Las acusaciones incluyen el uso de aviones oficiales, la colaboración directa con las FARC y la protección institucional a grupos criminales. En marzo de 2020, la justicia estadounidense formalizó cargos por narcoterrorismo contra Maduro y su círculo, señalando que la conspiración buscaba deliberadamente “inundar” Estados Unidos de droga.

Como respuesta, Washington ha aumentado la presión judicial y diplomática. El 25 de julio de 2025, el Departamento de Estado duplicó la recompensa por la captura de Maduro hasta los 50 millones de dólares, superando todos los precedentes en la historia de la lucha antidrogas. La medida, inédita, busca incentivar a posibles informantes y desestabilizar el núcleo del poder chavista.

Negación oficial y contexto internacional

El gobierno venezolano rechaza todas las acusaciones y sostiene que el cártel es un “invento” de Washington para desprestigiar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y justificar sanciones. El propio Diosdado Cabello ha calificado las denuncias como una “gran mentira” y ha señalado a Estados Unidos y la DEA como los verdaderos responsables del narcotráfico mundial.

Sin embargo, la inclusión del cartel en la lista de organizaciones terroristas permite a Estados Unidos usar todos sus recursos legales y financieros para perseguir a quienes colaboren con el régimen. Ecuador se ha sumado a la clasificación, y la cooperación internacional apunta a cercar las redes de apoyo y lavado de dinero del chavismo.

Perspectivas: entre la crisis interna y la presión externa

El futuro del Cártel de los Soles está ligado al destino político de Venezuela. La crisis económica y la falta de legitimidad del régimen han convertido al país en terreno fértil para el crimen organizado. La presión internacional, liderada por Estados Unidos, busca asfixiar financieramente al círculo de Maduro y aislarlo diplomáticamente, pero el control interno y la represión dificultan un cambio inmediato.

La expansión del cartel, su alianza con grupos como el Tren de Aragua y los cárteles mexicanos, y la resistencia del régimen a cualquier apertura dibujan un escenario de alta volatilidad. Para los analistas, la clave está en la capacidad de la comunidad internacional para coordinar esfuerzos y en la evolución de la crisis interna venezolana.

Mientras tanto, las fortunas ocultas de la élite chavista y la magnitud de la red criminal siguen siendo un misterio difícil de cuantificar, pero cuyo impacto se deja sentir en todo el continente. La historia del Cártel de los Soles es, en el fondo, la crónica de un país atrapado entre la corrupción, la violencia y la impunidad.