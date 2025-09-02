Trump anuncia la destrucción de un barco venezolano cargado de drogas

Es difícil discernir si asistimos a una rueda de prensa presidencial o al último episodio de un reality show. Donald Trump compareció ante los medios no solo para desmentir lo impensable –rumores sobre su muerte–, sino también para erigirse, una vez más, en protagonista absoluto de una trama donde la política se confunde con espectáculo.

Con un gesto de desprecio hacia los medios, calificó las informaciones sobre su salud de «locura» y volvió a acusar a la prensa de ser una maquinaria de noticias falsas, la misma cantinela que tanto conecta con sus seguidores. Trump se victimiza, se compara con Biden y, como siempre, logra llevar la atención a su terreno: el del showman acosado por enemigos invisibles.

Pero el verdadero golpe de efecto llegó con su anuncio de que Estados Unidos había disparado contra un barco venezolano cargado de drogas. Con la naturalidad con la que otros anunciarían una medida económica, Trump celebró la destrucción de un navío, subrayando que «procedía de Venezuela» y que era necesario «eliminarlo».

La operación llevada a cabo por las tropas estadounidenses dejó un saldo de 11 fallecidos, según confirmó el propio Trump en su cuenta de Truth Social, donde señaló al presidente Nicolás Maduro de ejercer «terrorismo».

El mensaje es doble: mientras deslegitima a la prensa en el frente interno, en el tablero internacional crea un enemigo funcional. Venezuela lleva años siendo la pieza perfecta para justificar acciones de fuerza ante la opinión pública estadounidense, y Trump lo sabe. En un país donde el discurso de la “lucha contra las drogas” aún moviliza consensos, golpear a Venezuela es estratégico y rentable.

Sin embargo, reducir relaciones internacionales a un parte de victoria militar entraña consecuencias graves. Convertir un suceso bélico en espectáculo genera ruido, confusión y, en última instancia, debilita la credibilidad de Estados Unidos en el exterior.

Donald Trump demuestra, una vez más, que domina el arte de transformar cualquier escenario —incluso tan delicado como una intervención armada— en un episodio de autopromoción. La pregunta incómoda es si el resto del mundo está dispuesto a convivir con una diplomacia reducida a titulares sensacionalistas y golpes dramáticos de efecto.