La Casa Blanca vuelve a mirar con lupa a Venezuela. En medio de un clima internacional marcado por la polarización y los reacomodos geopolíticos, Donald Trump ha reavivado la confrontación con el régimen de Nicolás Maduro, acusando abiertamente a Caracas de ser epicentro de una red global de narcoterrorismo y convirtiendo a la Venezuela chavista en su nuevo frente de guerra. A día de hoy, 4 de septiembre del 2025, esta ofensiva se traduce en operaciones militares selectivas, sanciones económicas y una renovada retórica que agita tanto el tablero latinoamericano como el debate electoral estadounidense.

La escalada comenzó tras el ataque estadounidense contra una embarcación atribuida al grupo criminal Tren de Aragua. Según fuentes oficiales, la intervención militar en aguas internacionales terminó con la vida de once supuestos “terroristas”, en lo que Washington describe como una acción legítima para frenar el flujo de narcóticos hacia su territorio. El propio Trump ha asegurado que su gobierno cuenta con “grabaciones” que prueban la implicación directa del régimen venezolano en el tráfico masivo de drogas, señalando que “Venezuela ha estado enviando a millones de personas a nuestro país, muchas de ellas pertenecientes al Tren de Aragua”.

El mensaje es claro: Estados Unidos no solo persigue a los cárteles, sino que considera al régimen chavista un actor central en la arquitectura del crimen organizado transnacional. El senador Marco Rubio, uno de los rostros más duros en la política exterior republicana, ha recalcado que Washington usará “todo su poderío” para erradicar estos grupos, sin importar su origen o apoyo estatal.

El Cartel de los Soles: entre el mito y la realidad judicial

En este nuevo capítulo, cobra protagonismo el llamado Cartel de los Soles. Este colectivo, formado por altos mandos militares venezolanos y señalado como brazo ejecutor del narcoestado, ha sido designado oficialmente por Washington como organización terrorista global. Bajo liderazgo directo de Nicolás Maduro y otros miembros del régimen, según el Departamento del Tesoro estadounidense, este cartel habría corrompido estructuras estatales para facilitar el tráfico de drogas a gran escala hacia Estados Unidos y Europa.

El nombre “Soles” proviene de las insignias doradas que portan los generales venezolanos.

Se le atribuye colaboración directa con organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa mexicano.

Las sanciones estadounidenses buscan congelar activos y bloquear cualquier apoyo financiero internacional al grupo.

Maduro rechaza todas las acusaciones y sostiene que se trata de una campaña para justificar una intervención extranjera bajo pretexto antiterrorista.

Redes económicas oscuras: negocios chavistas bajo sospecha

El entramado financiero del chavismo es otro eje bajo escrutinio internacional. En los últimos años se han multiplicado las investigaciones sobre presuntos negocios irregulares vinculados tanto al entorno presidencial como a figuras clave como Delcy Rodríguez o actores externos como José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del gobierno español.

Numerosos informes periodísticos y policiales apuntan a inversiones millonarias en República Dominicana utilizadas presuntamente para blanquear capitales procedentes del narcotráfico.

Empresas pantalla, testaferros y operaciones inmobiliarias han saltado a la luz pública, aunque pocas causas han prosperado judicialmente debido a la opacidad financiera caribeña.

La figura de Zapatero genera controversia por sus mediaciones políticas y su relación cercana con altos cargos chavistas.

La conexión dominicana aparece citada recurrentemente en filtraciones e investigaciones internacionales sobre lavado de dinero latinoamericano.

Un conflicto que trasciende fronteras

Este endurecimiento estadounidense tiene efectos inmediatos en varios frentes:

Intensifica la militarización del Caribe, con despliegue naval estadounidense cerca de costas venezolanas.

Eleva la presión diplomática sobre socios regionales, obligados a posicionarse ante las acusaciones contra Caracas.

Complica aún más la situación humanitaria venezolana: se endurecen sanciones que afectan directamente a la economía civil mientras persiste el éxodo masivo hacia países vecinos.

Por otro lado, Caracas responde reforzando su discurso antiimperialista y buscando alianzas alternativas (China, Rusia e Irán), lo que añade un componente geopolítico global al pulso bilateral.

Escenarios futuros: ¿guerra fría o choque abierto?

La evolución del conflicto dependerá en buena medida del calendario político estadounidense. La estrategia Trump busca capitalizar el miedo al narcotráfico y proyectar mano dura ante sus votantes. Sin embargo:

Una intervención militar directa parece poco probable por ahora, aunque no se descartan nuevas operaciones selectivas contra infraestructuras del narco venezolano.

Las denuncias judiciales internacionales avanzan lentamente; hasta hoy ningún alto cargo chavista ha sido extraditado ni condenado fuera del país.

El cerco financiero puede endurecerse si Washington logra mayor cooperación europea o latinoamericana.

Mientras tanto, figuras cercanas al poder bolivariano siguen bajo vigilancia internacional por sus presuntos vínculos económicos opacos.

El nuevo pulso entre Trump y Maduro tensiona aún más un continente ya marcado por crisis migratorias, violencia organizada e inestabilidad institucional. En un mundo donde lo local es cada vez más global, Venezuela se convierte una vez más en epicentro involuntario del gran juego geopolítico occidental.