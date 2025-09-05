¡María Corina, dura de matar!

María Corina Machado nos hace recordar una película muy taquillera llamada Die Hard, en nuestra lengua “Duro de Matar”. Su trama se basa en la destreza y coraje del policía de Nueva York. Jhon McClane que consigue escapar del acecho de un grupo de terroristas apoderados de una torre de Los Ángeles, EE UU.

La conducta firme, valiente, persistente y coherente de María Corina ha sobrepasado todo tipo de acosos desarrollados en esta maléfica era del populismo de Chávez y Maduro. Aquella muchacha, que ya desde 1992 demostraba su vocación de servicio, trabajando por el bien de decenas de niños y jóvenes desde la Fundación Atenea ha resultado ser una mujer indoblegable. Y eso no se lo perdonan los intolerantes autoritarios.

No le perdonan que se haya convertido en la voz de millones de ciudadanos venezolanos que se mantienen en pie de lucha, sin resignarse, en pos de la libertad de nuestro país; y que a la vez sea referencia para todos los pueblos el mundo que aspiran vencer los esquemas autoritarios que amenazan sus derechos.

No le perdonan su visión a la hora de crear la Asociación Civil SÚMATE, que nace en julio de 2002, con la finalidad de resguardar la voluntad de los venezolanos puesta de manifiesto en procesos electorales. Les sigue incomodando recordar que María Corina fue la más votada de la historia, como aspirante a ser elegida diputada a la Asamblea Nacional. Menos dejan de retorcerse cada vez que ven los videos en los que quedó registrada para la posteridad, las imágenes de aquella joven parlamentaria diciéndole en su cara a Hugo Chávez que “expropiar es robar”. Ese eco retumba y los enloquece de impotencia día tras día.

No le perdonan que haya tenido la audacia de pronunciar un discurso memorable el 21 de marzo de 2014, en la sede de la OEA, en representación de los venezolanos que reclamamos democracia y libertad. Por esa gallarda conducta fue despojada malamente de su investidura. Por esas acciones fue víctima de golpizas dentro y fuera del Foro Parlamentario. La han perseguido valiéndose de fiscales y jueces venales. La citaron pensando que María Corina “se escaparía” y resulta que se les plantó en las oficinas ocupadas por esos funcionarios rastreros a la dictadura.

Ha sido inhabilitada creyendo vanamente que la sacarían de los carriles que más bien sigue transitando con más determinación que nunca.

Han perseguido a sus padres, hoy, en medio de turbulencias sentimentales, bendice desde la distancia a sus hijos establecidos en el exilio, para escapar de la persecución del régimen.

Se ha visto obligada a declararse en clandestinidad para mantener encendida la llamarada de ese pueblo que la sigue dentro y fuera del país. Ella se agiganta, se crece en las dificultades y junto a Edmundo Gonzalez ha sido protagonista de esa epopeya del 28 de julio de 2024.

Ahora Diosdado cabello, por instrucciones de Maduro la amenaza de muerte, pero María Corina no se rinde, porque María Corina es, en esencia, ¡dura de matar! Su determinación no es solo la suya, es la de un pueblo que la sigue, que la apoya, que se niega a ser silenciado. Su coraje es el reflejo de la resiliencia venezolana, una fuerza imbatible que, a pesar de las sombras, sigue marchando hacia la luz de la libertad.

