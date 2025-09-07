Trump advierte a Maduro: «Cualquier aeronave venezolana que represente una amenaza será derribada»

La tensión en el Caribe ha vuelto a subir un peldaño, y esta vez el detonante no es otro que Venezuela. Por segunda vez en apenas dos días, aviones militares enviados por el régimen de Nicolás Maduro sobrevolaron buques estadounidenses desplegados en la región, en una acción que Washington considera un riesgo directo para la seguridad.

Ante las provocaciones, el presidente Donald Trump lanzó una advertencia clara: cualquier aeronave venezolana que represente una amenaza será derribada. No se trata de retórica vacía; es un mensaje militar directo frente a un gobierno que ha hecho de la confrontación su única táctica de supervivencia.

El telón de fondo es ineludible. Esta misma semana, fuerzas estadounidenses interceptaron un barco que transportaba droga desde Venezuela, operación que dejó 11 muertos y confirmó lo que desde hace años denuncian agencias internacionales: el vínculo del chavismo con el narcotráfico y organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Pese a las pruebas acumuladas, Maduro opta por el discurso de víctima, acusando a Washington de “amenazas imperiales” mientras su aparato de poder se ve señalado como uno de los más corruptos y violentos del hemisferio.

Incluso el terreno político en Venezuela refuerza las sospechas: un proceso electoral sin transparencia, con resultados oficiales nunca publicados y con una oposición que asegura tener pruebas de que el verdadero ganador fue Edmundo González Urrutia. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, proclamó la victoria de Maduro para un tercer mandato, consolidando así una presidencia sin legitimidad a ojos de la gran parte de la comunidad internacional.

El despliegue estadounidense en el Caribe, con destructores, submarinos, aviones de vigilancia y ahora 10 cazabombarderos F-35 enviados a Puerto Rico, es una respuesta directa a estas amenazas. Trump ha sido explícito: cortar el flujo de droga hacia Estados Unidos y anunciar al régimen venezolano de que cada provocación tendrá consecuencias tangibles.

Lo que se está viendo es un patrón: Caracas elige la confrontación, desafía abiertamente a un país con superioridad militar y pone en riesgo la estabilidad regional. Esta actitud no es solo una muestra de debilidad política, sino también una maniobra peligrosa que puede arrastrar a toda Sudamérica a una crisis de mayor escalada.

La conclusión es clara: mientras Maduro insiste en el victimismo y en su retórica antiestadounidense, Venezuela sigue hundida en la desconfianza internacional, aislada diplomáticamente y convertida en una amenaza regional. Cada vuelo provocador sobre barcos estadounidenses no es un acto de soberanía, sino una irresponsabilidad que refleja hasta qué punto el chavismo ha perdido todo sentido de Estado.