Miles de cuerpos sin nombre en el Darién: la tragedia invisible de la migración hacia Estados Unidos

Muchos venezolanos se han jugado la vida en el Darién para llegar a EE. UU.

A lo largo de las sendas fangosas y los ríos caudalosos del Darién, cientos de cuerpos esperan un nombre. Detrás de cada uno, una historia interrumpida y una familia que quizá nunca sabrá qué sucedió. La selva, convertida en tumba anónima, es el punto ciego de la larga marcha hacia Estados Unidos.

Panamá mantiene bajo custodia al menos 220 restos óseos recuperados entre 2019 y 2024, la mayoría de ellos sin identificar. Los números oficiales solo son una fracción: muchos más cuerpos quedan esparcidos, ocultos o enterrados por compañeros de viaje en el corazón del tapón del Darién. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) lidera la tarea humanitaria más compleja: reconstruir identidades para ofrecer certezas a familias dispersas entre América Latina, África y Asia.

El perfil de los migrantes muertos revela la magnitud global del fenómeno: un 59% provienen de América del Sur, en su gran mayoría son venezolanos; un 23% llegan desde Asia; un 16% son originarios de África y un 2% procede del Caribe.

Entre ellos hay mujeres, hombres y niños pequeños: se calcula que hasta un 16% de los que cruzan son menores de edad. Solo en los últimos años, cerca de un millón de personas ha intentado atravesar esta selva buscando alcanzar Estados Unidos, motivados por crisis económicas, políticas o amenazas directas en sus países.

Los relatos recogidos por organizaciones humanitarias coinciden: “Muchos… casi todos con los que pude hablar, reportaban que habían visto muchos cuerpos de migrantes fallecidos a lo largo del tránsito en la selva”, afirma Edwin Viales, monitor regional para las Américas del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM. Historias como la del migrante venezolano que intentó auxiliar a una mujer africana y tuvo que abandonarla ilustran la crudeza del trayecto y el desamparo reinante.

Las causas son múltiples y reflejan la extrema peligrosidad del corredor:

Deshidratación y agotamiento físico tras jornadas interminables.

Ahogamientos al cruzar ríos crecidos.

Ataques de animales salvajes.

Violencia ejercida por bandas criminales o traficantes que operan con total impunidad.

Enfermedades e hipotermia.

A menudo las víctimas quedan atrás porque sus propios compañeros no pueden ayudarles. Las condiciones climáticas y geográficas dificultan enormemente el rescate y recuperación de cuerpos; muchos jamás serán encontrados.

El desafío forense: poner nombres a los desaparecidos

El proceso para identificar los cuerpos es lento y complejo. El IMELCF almacena los restos en “nichos humanitarios”, donde un equipo multidisciplinar trabaja con perfiles genéticos junto a expertos argentinos para tratar de hallar coincidencias con familiares que buscan a sus seres queridos.

Se toman muestras genéticas.

Se comparan con bases internacionales.

Se gestiona la repatriación cuando hay identificación positiva.

El doctor José Vicente Pachar, director forense panameño, subraya que muchas familias ni siquiera saben si sus allegados murieron en el Darién. “Simplemente perdieron contacto”, explica. Para ellas no hay funerales ni duelo; solo una espera interminable.

Actualmente la reducción drástica del flujo migratorio –tras cambios en las políticas migratorias regionales– ha permitido intensificar las labores forenses. Las autoridades panameñas afirman que ahora pueden acceder mejor a zonas antes inaccesibles y seguir recuperando cuerpos.

La larga marcha hacia Estados Unidos

El Darién es solo un capítulo especialmente letal dentro del enorme flujo migratorio continental. En los últimos tres años más de un millón de personas han transitado esta ruta, considerada una de las más peligrosas del mundo.

Quienes se aventuran lo hacen empujados por necesidades extremas:

Crisis económicas devastadoras (especialmente en Venezuela).

Persecuciones políticas o violencia armada.

Falta total de oportunidades laborales o educativas.

La mayoría busca llegar a Estados Unidos, pero antes deben sortear múltiples fronteras, controles policiales y extorsión por parte de grupos criminales. La selva panameña representa uno de los mayores retos físicos y psicológicos: allí se concentran buena parte de las muertes reportadas por organismos internacionales como la OIM.

¿Qué futuro espera?

Las autoridades panameñas reconocen que el reto humanitario no acaba con controlar el flujo fronterizo. La identificación y repatriación digna sigue siendo una tarea pendiente. El acompañamiento internacional resulta clave; equipos forenses extranjeros colaboran ya sobre el terreno.

Sin embargo, persiste la pregunta: ¿hasta cuándo seguirá el Darién consumiendo vidas? Mientras las causas estructurales –pobreza extrema, inestabilidad política y falta de vías legales para migrar– permanezcan sin resolver, miles seguirán arriesgándolo todo por un futuro mejor.

La selva seguirá reclamando víctimas anónimas hasta que los gobiernos prioricen la protección humana sobre la mera disuasión policial o militar. Cada cuerpo rescatado es un recordatorio brutal del coste humano real detrás del fenómeno migratorio continental.

Hoy en el Darién resuenan ecos mudos: nombres olvidados que esperan ser recuperados para cerrar el círculo del dolor familiar. Y mientras tanto, otros ya se preparan para emprender la misma larga marcha hacia un sueño tan incierto como peligroso.