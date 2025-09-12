El Supremo de Brasil condena a Bolsonaro por el intento de golpe de Estado: un fallo que sacude el tablero político

El eco de la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) resuena este jueves, 11 de septiembre de 2025, en todo Brasil y más allá de sus fronteras. Jair Bolsonaro, expresidente y figura clave de la derecha latinoamericana, ha sido declarado culpable por su papel en la organización y ejecución de un plan para revertir los resultados electorales que devolvieron al poder a Luiz Inácio Lula da Silva. El fallo, que cuenta ya con mayoría entre los jueces del STF, marca un hito sin precedentes en la historia política reciente del país.

A día de hoy, la condena a Bolsonaro se ha convertido en símbolo del pulso entre las instituciones democráticas y quienes intentan subvertirlas. El proceso penal no solo abarca al exmandatario, sino también a un núcleo duro de colaboradores, entre ellos altos cargos militares y ministeriales que formaron parte activa en lo que los magistrados han calificado como una “trama golpista”.

Un juicio bajo máxima expectación

La sesión decisiva del STF —celebrada esta semana— se prolongó durante horas, alimentando una tensión social y mediática inusual incluso para los estándares brasileños. Con los votos ya emitidos por los jueces Alexandre de Moraes, Flávio Dino y Cármen Lúcia a favor de la condena, el desenlace era irreversible antes incluso del voto final del presidente del tribunal, Cristiano Zanin. La mayoría necesaria para condenar a Bolsonaro quedó asegurada tras el posicionamiento público de Cármen Lúcia este jueves.

El núcleo acusado incluye, además del expresidente:

Alexandre Ramagem , exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin)

, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) Almir Garnier , excomandante de la Marina

, excomandante de la Marina Anderson Torres , exministro de Justicia

, exministro de Justicia Augusto Heleno , exministro del Gabinete de Seguridad Institucional

, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional Mauro Cid , exayudante presidencial

, exayudante presidencial Paulo Sérgio Nogueira , exministro de Defensa

, exministro de Defensa Walter Braga Netto, exjefe de gabinete y candidato a vicepresidente junto a Bolsonaro

Las acusaciones contra ellos van desde tentativa de abolición violenta del Estado democrático, organización criminal armada y golpe de Estado hasta daños calificados al patrimonio público.

Antecedentes: erosión institucional y polarización

El contexto que ha desembocado en este fallo se remonta al clima poselectoral tras las elecciones generales brasileñas en 2022. La negativa sistemática de Bolsonaro a reconocer su derrota frente a Lula da Silva dio alas a sus seguidores más radicales. El 8 de enero de 2023, miles asaltaron sedes institucionales en Brasilia, evocando escenas similares al asalto al Capitolio estadounidense en 2021.

Durante meses, la Fiscalía reunió pruebas sobre reuniones secretas, comunicaciones interceptadas y movimientos logísticos destinados a desestabilizar el traspaso legítimo del poder. La colaboración premiada (delación) del teniente coronel Mauro Cid aportó detalles clave sobre la cadena jerárquica y las decisiones tomadas desde lo más alto del Ejecutivo.

La acusación formal sostiene que existió una organización criminal armada con el objetivo explícito de abolir violentamente el Estado democrático e impedir por medios ilegales la investidura presidencial. Esta narrativa fue validada por tres jueces del STF —con solo uno votando por la absolución parcial— consolidando así una interpretación judicial contundente sobre los hechos.

Implicaciones políticas y sociales inmediatas

El fallo contra Bolsonaro llega en un momento crítico para Brasil:

El país está inmerso en un ciclo electoral municipal donde la polarización sigue marcando la agenda pública.

Diversos sectores conservadores consideran el proceso judicial como una “persecución política”, mientras que movimientos progresistas celebran lo que ven como una defensa ejemplar de las instituciones democráticas.

La sentencia afecta directamente a figuras influyentes dentro y fuera del ámbito militar, con posibles ramificaciones sobre la estabilidad interna y las relaciones entre poderes.

El propio STF ha dejado claro que aún falta definir la dosimetría —la duración concreta de las penas—, pero las condenas podrían alcanzar hasta 30 años de prisión para los principales responsables, incluyendo a Bolsonaro. La jurisprudencia sentada con este caso será referencia obligada para futuras causas relativas a ataques contra el sistema democrático.

Proyecciones: ¿ruptura o consolidación institucional?

Los analistas internacionales coinciden: este proceso judicial marca un antes y un después en el sistema político brasileño.

Por un lado, puede servir como cortafuegos ante tentaciones autoritarias futuras.

Por otro, existe el riesgo real de alimentar narrativas victimistas entre sectores ultraconservadores.

La reacción inmediata —protestas callejeras minoritarias pero intensas— parece estar bajo control policial.

En el plano internacional, Brasil reafirma su compromiso con los principios democráticos y se distancia definitivamente —al menos desde las instituciones— del ciclo populista que marcó buena parte del continente durante la última década.

La condena definitiva contra Jair Bolsonaro redefine no solo su futuro político sino también el papel que jugará Brasil como potencia regional. En palabras recientes recogidas por medios internacionales: “La democracia brasileña ha resistido su mayor prueba en décadas”.

El desenlace judicial sienta precedente: ningún cargo ni influencia garantizan impunidad ante delitos contra la democracia.