Milei en ‘Europa Viva 25’: “Con VOX, España tendrá un futuro próspero y asegurado”.

En medio de un clima político europeo marcado por la confusión de las élites y el avance del progresismo hostil, Javier Milei volvió a alzar su voz allí donde más duele a sus detractores: en Europa.

Con un discurso vibrante durante el evento Europa Viva 25 de VOX, el presidente argentino no solo rindió homenaje al joven líder estadounidense Charlie Kirk, asesinado en circunstancias que evidencian el odio de la izquierda, sino que también trazó un paralelismo poderoso entre las batallas políticas que libran Argentina y España.

Desde el inicio, Milei demostró que la gratitud y la lealtad no son palabras huecas para él. Recordó cómo Santiago Abascal lo apoyó “cuando todos le daban la espalda”, y no dudó en asegurar:

“Con VOX, España tendrá un futuro próspero y asegurado”.

Estas palabras, lejos de ser un gesto diplomático, constituyeron un aval explícito y contundente hacia un líder que, como él, ha resistido el acoso del progresismo.

El corazón del discurso, sin embargo, giró en torno a una denuncia sin concesiones: la violencia como arma predilecta de una izquierda que, incapaz de imponerse en el debate de ideas, opta por intentar silenciar a sus opositores mediante la difamación e incluso la agresión física. Para Milei, el asesinato de Kirk no es un hecho aislado, sino la prueba de un patrón de intolerancia que amenaza a todo Occidente. Y con una claridad que incomoda a muchos, aseguró: “Si nos atacan es porque estamos haciendo lo correcto y porque estamos cerca de vencerlos”.

Lejos de limitarse a la denuncia, Milei ofreció un mensaje de esperanza. Subrayó que la lucha de los defensores de la libertad no se mide por el número de soldados, sino por la fuerza moral e incluso espiritual que los impulsa. Advirtió sobre la “invasión migratoria” y el peligro de los intentos colectivos de disolver las libertades individuales en nombre de un supuesto bien común. Así, colocó la batalla cultural en Argentina como un espejo de lo que hoy ocurre en Europa.

El cierre de su intervención no dejó dudas sobre la intensidad del momento. Con un grito que estremeció el auditorio, Milei resumió su espíritu combativo y contagió al público madrileño: “¡Viva Argentina, viva España, viva VOX, viva la libertad, carajo!”. Fue más que un eslogan; fue la confirmación de que Milei no se limita a defender su país, sino que ha asumido un rol protagónico en la cruzada liberal a nivel global.

El mensaje de Milei en Madrid dejó en claro que no se trata de un político más. Se trata de un líder que entiende que la defensa de la libertad no reconoce fronteras, que reconoce aliados firmes y que sabe que la batalla cultural que comenzó en Buenos Aires resuena ya en todo el mundo occidental.